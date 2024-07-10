За удар по Охматдиту відповідальна виключно РФ, - США в ОБСЄ

Відповідальність за підступний ракетний удар по дитячій клініці "Охматдит" лежить виключно на Російській федерації.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації, на якому йшлося про ракетну атаку РФ на Україну 8 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київська лікарня "Охматдит" - одна з двох пошкоджених у понеділок - є найбільшою онкологічною установою в Україні, де лікуються найбільш хворі діти країни. Постраждали пацієнти та персонал, при цьому персонал та батьки були змушені евакуювати хворих дітей. Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад і покладаємо відповідальність за нього виключно на Росію", - сказала вона.

Росія загрожує європейській безпеці

Брукер наголосила, що цей обстріл є ще одним прикладом того, як Росія загрожує європейській безпеці.

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"Протягом своєї жорстокої агресивної війни Росія демонструє повну зневагу до людського життя. Цього тижня лідери НАТО оголосять про значну подальшу підтримку України, в тому числі щодо посилення української протиповітряної оборони. Останній напад Росії підкреслює важливість підтримки здатності України до самозахисту", - додала американська дипломатка.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.