Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові, - Зеленський

Підступним ударом по дитячій лікарні "Охматдит" та інших цивільних об’єктах російський диктатор Володимир Путін продемонстрував усьому світові, що він діятиме саме в такий спосіб.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже й дуже важко втрачати людей, дуже й дуже важко втрачати дітей", - сказав президент у відповідь на запитання ведучого щодо удару РФ по "Охматдиту" та інших медичних закладах.

Глава держави підкреслив, що це була навмисна атака не по військовому обʼєкту, і ракета не була збита з курсу - вона летіла точно на лікарню. І це не вперше, додав український лідер.

Коли ведучий запитав, чи міг Путін мати на меті завдати такого удару напередодні саміту НАТО, Зеленський відповів ствердно: "Так, це був його сигнал світові, всім народам. Це сигнал країнам НАТО, всім нашим союзникам, що він діятиме далі саме в такий спосіб".

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.