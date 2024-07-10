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Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові, - Зеленський

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Підступним ударом по дитячій лікарні "Охматдит" та інших цивільних об’єктах російський диктатор Володимир Путін продемонстрував усьому світові, що він діятиме саме в такий спосіб.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже й дуже важко втрачати людей, дуже й дуже важко втрачати дітей", - сказав президент у відповідь на запитання ведучого щодо удару РФ по "Охматдиту" та інших медичних закладах.

Глава держави підкреслив, що це була навмисна атака не по військовому обʼєкту, і ракета не була збита з курсу - вона летіла точно на лікарню. І це не вперше, додав український лідер.

Коли ведучий запитав, чи міг Путін мати на меті завдати такого удару напередодні саміту НАТО, Зеленський відповів ствердно: "Так, це був його сигнал світові, всім народам. Це сигнал країнам НАТО, всім нашим союзникам, що він діятиме далі саме в такий спосіб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За удар по Охматдиту відповідальна виключно РФ, - США в ОБСЄ

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Охматдит (250) путін володимир (24130)


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Топ коментарі
+16
Ти, Вальодья, також навмисно підривав обороноздатність України та надсилал сигнали ***** шо тот може нападати на нас.
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10.07.2024 07:27 Відповісти
+13
Він що, речник х..йла? Таке враження, що ця ницість чекала реакцію українського народу у вигляді капітуляції. І не дочекалась. Вирішив таки нагнати паніки.
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10.07.2024 07:19 Відповісти
+8
🤡 ти моральний урод, те що сталося в Києві на твоїй совісті, і твоєї шобли....
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10.07.2024 07:44 Відповісти
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Він що, речник х..йла? Таке враження, що ця ницість чекала реакцію українського народу у вигляді капітуляції. І не дочекалась. Вирішив таки нагнати паніки.
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10.07.2024 07:19 Відповісти
Ти, Вальодья, також навмисно підривав обороноздатність України та надсилал сигнали ***** шо тот може нападати на нас.
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10.07.2024 07:27 Відповісти
🤡 ти моральний урод, те що сталося в Києві на твоїй совісті, і твоєї шобли....
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10.07.2024 07:44 Відповісти
Наріду нравіцца, нові вибори ніхтоне вимагає
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10.07.2024 07:58 Відповісти
Ага, і наріду і політикам "неначасі", наче, падлюки, геть здуріли - країна знищується зеленою потолоччю в нуль, а нарід в стойлі і не мичить. Де ж усі активісти, такі сміливі при Пороху, подівалися? Язики в сраки позасовували?
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10.07.2024 08:09 Відповісти
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10.07.2024 07:46 Відповісти
Путін навмисне атакував Охматдит.

Ти ба!
А ми ж могли подумати, що нічаянно!
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10.07.2024 07:47 Відповісти
ага.. сигнал... світу путлєр вже запарився доказувати що він кривавий маніяк. А дауни типа оон і нато пускають слини і висловлюють глибоке занепокоєння...що ще треба зробити? публічно стратити на червоній площі немовлят?
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10.07.2024 07:58 Відповісти
путлер сигналізує, що він болт ложив на різні ООН і НАТИ. Сигналізує, що він головний, буду робити, що хочу і мені за це нічого не буде! От же вигодували опариша!
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10.07.2024 08:12 Відповісти
Та все вони розуміють просто визнати що раша і китай новий союз типу Гітлера та Японії то означає перестати купляти в орків ресурси а в китайців дешеву продукцію.... а це втрачені міліарди долларів прибутку... тому вони роблять вигляд дурачків....

Як колись купляли зерно в совка при голодоморі, хоча все знали що це зерно відібране у людей що вмирають з голоду... але зерно було дешеве і це великі прибутки
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10.07.2024 08:48 Відповісти
Балодя и овации,а кто же сдал всё приграничье,оборонку провалил, Жуляны разоружил.
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10.07.2024 08:54 Відповісти
І надійшов цей "сигнал" саме тоді, коли Зеленський&кагал здриснули у турне.
Сафпадєніє?
Чи унікальна можливість отримати привід для самопіару та пару лярдів$ на розкрадання?
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10.07.2024 09:23 Відповісти
 
 