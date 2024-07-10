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Новини Війна
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Атака на енергооб’єкт на Рівненщині на сьогоднішні графіки відключень не вплине, - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт "Укренерго". Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова", - зазначив Володимир Кудрицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра світло відключатимуть усю добу. Найменше – вночі та зранку, – "Укренерго"

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині.

Автор: 

Укренерго (2728) Кудрицький Володимир (189)


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куди там впливати ? відключення і так по 10-14 годин на добу, https://youtu.be/CqOa1yFViz8 а зе влада пиляє бабло на захисті енергооб'єктів що зварйована, як останній раз !!!

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10.07.2024 10:20 Відповісти
В денний час аж по "цілих 6 годин" світло.
6-7 годин які воно є вночі воно нікому не потрібне.
Максимум дружина поставить пральну машину "на ніч" і холодильник буде не так розмерзатись.
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10.07.2024 10:26 Відповісти
По 17 годин на добу без світла - Київщина. Куди ще більше - в повний блекаут? Ви хоч щось робите для покращення ситуації, упирі?
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10.07.2024 10:38 Відповісти
Готуються здати 4 області і Крим і піти на вибори
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10.07.2024 10:44 Відповісти
Виграти вибори вони можуть тільки при тотальній фальсифікації, після всього навіть самий недорозвинутий зебіл за зелень вже не проголосує.
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10.07.2024 11:42 Відповісти
Ну вони під шумок, поки закриті опозиційні канали, вибори й проведуть.
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10.07.2024 11:59 Відповісти
Ви дуже гарної думки про "пересічних", половина ще й зараз готова проголосувати за Найвеличнішого.
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10.07.2024 12:00 Відповісти
Кировоградская область гайворонский район, два часа есть свет, два часа нету света. Район без газа, води, и дорог.
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10.07.2024 11:02 Відповісти
То вам добре, в нас 2 години є світло 4 години немає. Вінницька область.
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10.07.2024 12:01 Відповісти
 
 