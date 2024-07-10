Атака на енергооб’єкт на Рівненщині на сьогоднішні графіки відключень не вплине, - "Укренерго"

Попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на Заході України графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт "Укренерго". Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова", - зазначив Володимир Кудрицький.

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