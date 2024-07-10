Рашисти запустили ракету на Одещину, - Повітряні сили
Війська РФ запустили ракету у напрямку Одеської області. На Півдні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Ракета з Криму на Одещину! Курс на Чорноморськ!", - йдеться у повідомленні.
"Одеса негайно в укриття!", - згодом додали Повітряні сили.
Як повідомлялося, у ніч на 10 липня російські загарбники завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.
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