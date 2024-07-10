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Новини Війна
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Рашисти запустили ракету на Одещину, - Повітряні сили

ракета на Чорномоськ

Війська РФ запустили ракету у напрямку Одеської області. На Півдні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракета з Криму на Одещину! Курс на Чорноморськ!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі

"Одеса негайно в укриття!", - згодом додали Повітряні сили.

Як повідомлялося, у ніч на 10 липня російські загарбники завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Автор: 

Одеська область (3306) ракети (4078) Повітряні сили (2774) Чорноморськ (43)


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Ніколи добро не переможе зло, якщо буде гратися у джентельменські забави та НЕ бити по містах!
Перемогли у ДС ударами по усій Німеччині, без винятку
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10.07.2024 11:05 Відповісти
 
 