Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одещини: 2 загиблих та 1 поранений

У ніч на 10 липня російські загарбники завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - зазначив він.

Зазначається, що ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранення. Наразі він отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

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"Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються", - повідомив очільник ОВА.

Кіпер закликав місцевих жителів та гостей регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували "Шахедами" енергооб’єкт на Рівненщині. За даними ОВА, загорання локалізоване. Люди не постраждали.