Війна в Україні триватиме ще кілька років. Країни НАТО мають бути готові підтримувати Київ у довгостроковій перспективі, - посадовець Альянсу

Союзники України мають зосередитися на тому, що їм доведеться надавати допомогу Києву в довгостроковій перспективі.

Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться", - зазначив він.

За словами посадовця, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", бо Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще щонайменше 3-4 роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гібридні операції та кібератаки РФ є підставою для застосування 5-ї статті НАТО, - високопосадовець Альянсу

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.

Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя, додав чиновник.

Раніше високопоставлений неназваний посадовець НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу для того, щоб розпочати "великий наступ" на фронті в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНР є головним провідником агресії РФ проти України, - Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю