Війна в Україні триватиме ще кілька років. Країни НАТО мають бути готові підтримувати Київ у довгостроковій перспективі, - посадовець Альянсу
Союзники України мають зосередитися на тому, що їм доведеться надавати допомогу Києву в довгостроковій перспективі.
Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться", - зазначив він.
За словами посадовця, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", бо Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще щонайменше 3-4 роки.
Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.
Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя, додав чиновник.
Раніше високопоставлений неназваний посадовець НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу для того, щоб розпочати "великий наступ" на фронті в Україні.
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Захід не для того сюди бабло заливає шоб ми колапсували.
Мали б ми Політика а не оце порожнє обдовбане місце замість президента - то могли б посперичатися за суб'єктність і нав'язати своє бачення продовження і закінчення війни.
А так залишається терпляче приймати що дають і відбиватись від оркоцапів.
звичайно, але із цього ніяк не випливає що людей не вистачає в країні для армії в принципі.
Третій рейх до речі капітулював свого часу коли в армії ще півмільйона солдат було.
з яких таких об'єктивних причин я маю вірити в поразку при тому що в нас нема і не передбачається критичної нестачі людей, техніки чи грошей поки ми маємо союзників, а от у кацапів в одному з цих компонентів вже назрівають невідворотні проблеми?
В Афганістані свого часу американська зброя була на трильйон, але результат відомий. Те саме буде і тут.
У нас немає нічого свого, навіть міномет Молот і той не випускають. Нії авіації, немає кабів, немає великих батальйонів. Є тільки дрони, якими війну точно не виграєш.А
ле залишилися люди, яких активно виловлюють на вулицях. Якщо ви не бачите об'єктивних причин нашої поразки, то вам і переживати не варто, але й молоти про якусь мотивацію теж не треба.
так повно шо ти жодного назвати не можеш? )) ну про Вагнер ти чув але шо від них залишилось теж певне знаєш.
"Якщо ви не бачите об'єктивних причин нашої поразки, то вам і переживати не варто"
а я і не переживаю. Ти он їх теж не бачиш, тих причин, але думаєш шо бачищ і розумієш. "Молот не виготовляють" .А САУ Богдана, а весь спектр БПЛА, а купа різної броні, а Нептун, а Верба - то не чула баба? За те шо в нас локалізують виробництво німці, поляки і навіть американці зібрались (ракети до Петріотів) теж не чув?
Зато він шось там "бачить" як той вояка з ДМБ сусліка - і хоче шоб усі теж бачили.
строчити коменти в інтернетізнімати відосіки ...
А статки їх еліти наоборот ростуть що говорить само за себе
При поточному військовому бюджеті в 100 млрд... долларів через диряві санкції від наших "партнерів" орки ще довго можуть воювати
А воно, он, як неловко вийшло!!!
Свято наближається !!
Саботування, Зеленським з приблудами95, дієвих заходів щодо підвищення безпеки України, ДОЗ… Оманщина, вагнерівська зрада членограєм, по телефону з ОПУ !!!….
Добре, що є Рішення КСУ від 2014 року, для члєнограя… Треба виконувати!!
Коли буде деструктуровано кремлівський режим, інші диктатори трохи присядуть.
Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Ответ думаю все знают...
Ну и еще война шла с 2014 по 2022 еще до большого вторжения...
И примерно с 2016 шесть лет война продолжалась в виде редки перестрелок с 10-20 убитыми в месяц, но это тоже была война. Воевать можно по-разному...
Країни НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалась ще декілька років.
Якщо якась молодь ще мінімально лишиться, ії Захід собі прибере.
Залишки вже й не стидно буде здати РФ.
Зупиняйте цю *****. Ніяких 'років'.