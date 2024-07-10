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Новини Війна
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Війна в Україні триватиме ще кілька років. Країни НАТО мають бути готові підтримувати Київ у довгостроковій перспективі, - посадовець Альянсу

У НАТО дали прогноз щодо війни в Україні

Союзники України мають зосередитися на тому, що їм доведеться надавати допомогу Києву в довгостроковій перспективі. 

Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться", - зазначив він.

За словами посадовця, війна в Україні "потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", бо Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще щонайменше 3-4 роки.

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Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, посадовець Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки.

Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя, додав чиновник.

Раніше високопоставлений неназваний посадовець НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу для того, щоб розпочати "великий наступ" на фронті в Україні.

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Автор: 

НАТО (6563) бойові дії (4096)


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Топ коментарі
+18
Обісране НАТО заховалося за спину помираючої України і готові її підтримувати до повного знищення кацапами. Дякуємо, дуже дякуємо.
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10.07.2024 11:26 Відповісти
+13
Якщо не буде виборів війна затягнеться на довго
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10.07.2024 11:02 Відповісти
+13
Оце нарахували життями українців. Звісно з такою "допомогою" це і на десятиліття розтягнеться. Вже і так натякають і сяк...скоро прямим текстом примусять до перемовин з кацапнею.
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10.07.2024 11:03 Відповісти
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Якщо не буде виборів війна затягнеться на довго
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Ні на яке "довго" вже немає ресурсів. Коллапс - це вже питання найближчого часу.
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10.07.2024 11:24 Відповісти
Ага, ***** )
Захід не для того сюди бабло заливає шоб ми колапсували.
Мали б ми Політика а не оце порожнє обдовбане місце замість президента - то могли б посперичатися за суб'єктність і нав'язати своє бачення продовження і закінчення війни.
А так залишається терпляче приймати що дають і відбиватись від оркоцапів.
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10.07.2024 11:43 Відповісти
причому тут бабло заливають, якщо людей не вистачає воювати і вони закінчуються?
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10.07.2024 11:56 Відповісти
хто вам таке набрехав? "не вистачає" і "почали системну мобілізацію на третьому році війни" це трохи різні речі
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10.07.2024 11:57 Відповісти
та це одне й теж - якщо почали мобілізацію, то це апріорі людей на фронті не вистачає. Якби людей вистачало-нічого із сьогоднішніх жахів не було б.
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10.07.2024 12:06 Відповісти
"якщо почали мобілізацію, то це апріорі людей на фронті не вистачає."

звичайно, але із цього ніяк не випливає що людей не вистачає в країні для армії в принципі.
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10.07.2024 12:08 Відповісти
людей може в країні ще вистачає, але мотивованих вже точно не лишилося. А це важливо.
Третій рейх до речі капітулював свого часу коли в армії ще півмільйона солдат було.
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10.07.2024 12:23 Відповісти
Мотивувати потрібно краще, значить. Взагалі частково це вирішується кращою оплатою.
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10.07.2024 12:33 Відповісти
ви дійсно не бачите, що країна впевнено йде до поразки? Вірити в победу і якусь супермотивацію зараз може тільки дуже недалека людина. Імхо.
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10.07.2024 12:51 Відповісти
а шо в кацапів є супермотивовані люди? на рівні Азову, Третьої Штурмової ?
з яких таких об'єктивних причин я маю вірити в поразку при тому що в нас нема і не передбачається критичної нестачі людей, техніки чи грошей поки ми маємо союзників, а от у кацапів в одному з цих компонентів вже назрівають невідворотні проблеми?
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10.07.2024 12:55 Відповісти
таких підрозділів як Азов або 3 штурмова повно у рашу з досвідом ведення бойових дій на ближньому сході чи африці. А зараз ще більше стало.
В Афганістані свого часу американська зброя була на трильйон, але результат відомий. Те саме буде і тут.
У нас немає нічого свого, навіть міномет Молот і той не випускають. Нії авіації, немає кабів, немає великих батальйонів. Є тільки дрони, якими війну точно не виграєш.А
ле залишилися люди, яких активно виловлюють на вулицях. Якщо ви не бачите об'єктивних причин нашої поразки, то вам і переживати не варто, але й молоти про якусь мотивацію теж не треба.
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10.07.2024 13:06 Відповісти
" повно у рашу з досвідом ведення бойових дій на ближньому сході чи африці"

так повно шо ти жодного назвати не можеш? )) ну про Вагнер ти чув але шо від них залишилось теж певне знаєш.

"Якщо ви не бачите об'єктивних причин нашої поразки, то вам і переживати не варто"

а я і не переживаю. Ти он їх теж не бачиш, тих причин, але думаєш шо бачищ і розумієш. "Молот не виготовляють" .А САУ Богдана, а весь спектр БПЛА, а купа різної броні, а Нептун, а Верба - то не чула баба? За те шо в нас локалізують виробництво німці, поляки і навіть американці зібрались (ракети до Петріотів) теж не чув?

Зато він шось там "бачить" як той вояка з ДМБ сусліка - і хоче шоб усі теж бачили.
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10.07.2024 13:13 Відповісти
я тебе почув, ти мене почув. Я висловив свою думку і не більше. Я колишній військовий, пенсіонер. Ніхто не відбирає право вірити в победу, але особисто я в неї не вірю з багатьох причин, частину яких перерахував. Розповідати, що багато ще людей залишилося - ну це навіть не смішно вже.
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10.07.2024 13:19 Відповісти
та не треба в неї вірити, на неї працювати треба. як теперешній військовий кажу.
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10.07.2024 13:29 Відповісти
Як казав знайомй морпіх - хто реально воює, тому не має часу строчити коменти в інтернеті знімати відосіки ...
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10.07.2024 15:02 Відповісти
в мене між виходами часу було просто море. та й зараз трохи є між роботою.
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10.07.2024 15:14 Відповісти
Всіх благ . Здоров'я і удачі
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10.07.2024 15:17 Відповісти
Ми це зрозуміли з 2015 року.
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10.07.2024 11:02 Відповісти
путлєр сказав до 2028 - го - може собі позволити
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Кацап з Криму - казав - в куфаиці ходити буду а до Украіни не хочу
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10.07.2024 11:11 Відповісти
Його ніхто й не візьме до України. Копняка під сраку і в родния іпєня разом з куфайкою
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10.07.2024 11:44 Відповісти
Ну - так - але ж він надіється - шо Украіна туди не заиде
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10.07.2024 11:46 Відповісти
Блажен, хто вірує ...
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10.07.2024 13:55 Відповісти
Бідніше населення менше розумних людей легше маніпулювати страхом перед зовнішнім ворогом...

А статки їх еліти наоборот ростуть що говорить само за себе

При поточному військовому бюджеті в 100 млрд... долларів через диряві санкції від наших "партнерів" орки ще довго можуть воювати
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10.07.2024 11:49 Відповісти
Оце нарахували життями українців. Звісно з такою "допомогою" це і на десятиліття розтягнеться. Вже і так натякають і сяк...скоро прямим текстом примусять до перемовин з кацапнею.
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10.07.2024 11:03 Відповісти
Так думав і члєнограй з приблудами95, у 2022 році… Три дні, парад, шашлики, і мертвечук з ним, ділять владу…
А воно, он, як неловко вийшло!!!
Свято наближається !!
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10.07.2024 11:10 Відповісти
Це стало зрозумілим для НОРМАЛЬНИХ Українців, після другого туру виборів, у 2019 року!!! Ну хоть паржом і просто перестать стрелять…
Саботування, Зеленським з приблудами95, дієвих заходів щодо підвищення безпеки України, ДОЗ… Оманщина, вагнерівська зрада членограєм, по телефону з ОПУ !!!….
Добре, що є Рішення КСУ від 2014 року, для члєнограя… Треба виконувати!!
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10.07.2024 11:07 Відповісти
Тут тільки українська економіка знищується, у кацапів все норм.
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10.07.2024 11:25 Відповісти
Ще десь років 4-5
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10.07.2024 11:31 Відповісти
3-4 роки...тобто ніякого швидкого розпаду ерефії за прогнозами наших потужних переможників НАТО не очікує...
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10.07.2024 11:16 Відповісти
Тобто потуги Зєрмака з «проста пєрєстать стрєлять» накриються мідним тазом.
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10.07.2024 11:24 Відповісти
Доведеться оптимізувати методи розвалу московії.
Коли буде деструктуровано кремлівський режим, інші диктатори трохи присядуть.
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10.07.2024 11:26 Відповісти
Обісране НАТО заховалося за спину помираючої України і готові її підтримувати до повного знищення кацапами. Дякуємо, дуже дякуємо.
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10.07.2024 11:26 Відповісти
Або ішак, або падишах. В принципі захід влаштують обидва варіанти. Або Україна переб'є чимало кацапів і виграє, або Україна закінчиться, і теж переб'є чимало кацапів. Це win win для заходу.
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10.07.2024 11:50 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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10.07.2024 11:49 Відповісти
контролювати ЯЗ президенту України ніхто не дозволить
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10.07.2024 12:51 Відповісти
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10.07.2024 14:22 Відповісти
Як казала колишня киянка Голда Меїр: "У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно, то ми її застосуємо!"
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10.07.2024 14:25 Відповісти
Які декілька років? Вони Зелю, Єрмака не чули? Єдиний Шмарафон, та "пазітівних" блохерів не дивляться не читають? Там повним ходом "припинення війни" пропагандониться. Дагаваріваться с расєєй!
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10.07.2024 11:51 Відповісти
Так як ви вводите санкції що рашка почала виробляти більше ракет ніж до війни,то ясно шо так вона буде тривати роками,а вам буде похеру ви далі будете піднімати свій впк торгувати з рашою і косити бабло,а українці будуть гинути,довірившись вам у 94р!
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10.07.2024 11:59 Відповісти
Є передбачення , що ця війна буде 40 років 11 вже пройшло , лишилося 29
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10.07.2024 12:05 Відповісти
290 рокчив!!!
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10.07.2024 12:16 Відповісти
"В'язниця народів" стільки не протримається. Вони вже про "переговори" почали скиглити ...
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10.07.2024 14:16 Відповісти
Якось тримається 400 років вже
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10.07.2024 14:41 Відповісти
Просто донедавна діяв синдром "невловимого джо", зараз ситуація різко змінилася ...
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10.07.2024 15:40 Відповісти
Зараз світ глобальний тому їх система кординат приречена але ми постраждаєм найбільше
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10.07.2024 15:50 Відповісти
Це наша плата за нашу ж дурість, але й нікуди подітися - альтернатива мало приємна: вони прийшли нас вбивати і щоб вижити нам потрібно вбити їх ...
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10.07.2024 16:07 Відповісти
Нічого,вистоємо.Якась поважна людина казала що в нас є п'ять мільйонів мобресурсу,тому треба вже негайно завести п'ять мільйонів азіатів,індусів,тоді без ускладнень для держави можна мобілізувати п'ять мільйонів українців.Азіат та індуси працьовиті,не пиячать,мають багато дітей-буде кому відновити Україну.
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10.07.2024 12:17 Відповісти
Давайте как Эвропа - запустим курдских циган и бородатых чалмоносцев.... И потом будем гадать - пойдуть они работать или будут плодиться и требовать пособий.
Ответ думаю все знают...
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10.07.2024 18:14 Відповісти
А если серьезно, то многое зависит от итогов выборов в США и до них делать прогнозы почти бесполезно...
Ну и еще война шла с 2014 по 2022 еще до большого вторжения...
И примерно с 2016 шесть лет война продолжалась в виде редки перестрелок с 10-20 убитыми в месяц, но это тоже была война. Воевать можно по-разному...
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10.07.2024 12:19 Відповісти
Війна йшла і за першого президентства Трампа і він нічого не зробив для її закінчення. Звідки гарантії, що за нової каденції буде інакше?
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10.07.2024 12:28 Відповісти
Аж невіриться в цю .....
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10.07.2024 12:21 Відповісти
Читати заголовок потрібно так:
Країни НАТО хочуть, щоб війна в Україні продовжувалась ще декілька років.
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10.07.2024 12:33 Відповісти
До Парагвайського варіанту, щоб одна пенсота лишилась.
Якщо якась молодь ще мінімально лишиться, ії Захід собі прибере.
Залишки вже й не стидно буде здати РФ.
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10.07.2024 12:49 Відповісти
В першу чергу війна вигідна для зеленського, щоб залишитись біля корита.
Зупиняйте цю *****. Ніяких 'років'.
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10.07.2024 13:31 Відповісти
О каких годах на куй речь ? когда движение по Крымскому мосту и альтернативному сухопутному пути можно осуществлять круглосуточно.. Как сказала первая леди ЗЕ , 90% украинцев готовы терпеть и три года войну , да , те кто в кулуарах , да , те кто не потерял родных и близких . Откуда этот процент встеба народу ?
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10.07.2024 15:18 Відповісти
 
 