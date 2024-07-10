Нова Зеландія оголосила про виділення Україні допомоги на 9,8 млн доларів

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на полях саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про допомогу Україні на 16 млн новозеландських доларів (9,8 млн доларів США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посла України в Австралії Василя Мирошниченка.

"Щиро вдячний уряду Нової Зеландії за черговий пакет допомоги Україні", - написав Мирошниченко.

Як він повідомив, на полях Саміту НАТО у м. Вашингтон Прем’єр-міністр Нової Зеландії К. Лаксон оголосив про надання Урядом його країни 16 млн новозеландських дол. (9,8 млн дол.США) допомоги Україні, з яких:

6 млн новозеландських дол. (3,68 млн дол. США) - військова допомога та

10 млн новозеландських дол. (6,12 млн дол. США) - гуманітарна допомога.

Зазначається, що військова допомога передбачає виділення 4 млн новозеландських дол. (2.45 млн дол. США) до "Коаліції дронів" на чолі з Великою Британією та Латвією та 2 млн новозеландських дол. (1.23 млн дол. США) на військові медичні потреби України.

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Нагадаємо, Нова Зеландія в травні запровадила додаткові санкції щодо 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які підтримують агресію РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1700 фізичних і юридичних осіб, а також низку торговельних обмежень. 29 лютого цього року уряд країни оголосив про новий пакет санкцій проти організацій з Росії та Білорусі, що закуповують технології для російської оборонної промисловості.