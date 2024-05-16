Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції щодо 28 фізичних і 14 юридичних осіб, які підтримують агресію РФ

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції за військову та стратегічну підтримку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Нової Зеландії.

"Росія безпосередньо підтримується своїм військово-промисловим комплексом у незаконній агресії проти України, нападі на її суверенітет і територіальну цілісність. Нова Зеландія засуджує всіх юридичних і фізичних осіб, які надають таку військову підтримку", - наголосив Пітерс.

Він додав, що санкції запроваджено проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передачі зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також проти іранських діячів, які надають Росії військову допомогу.

"Передача іранських безпілотників Росії сприяє її незаконній війні в Україні", - сказав Петерс.

Обмеження також спрямовані проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей до Росії та на окуповані території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей вторгнення в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України", - заявив Пітерс.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1700 фізичних і юридичних осіб, а також низку торговельних обмежень. 29 лютого цього року уряд країни оголосив про новий пакет санкцій проти організацій з Росії та Білорусі, що закуповують технології для російської оборонної промисловості.

Також санкції стосувалися вищого керівництва деяких російських банків та осіб, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї. Нова Зеландія запровадила обмеження цін G7-plus на нафту російського походження і ввела чітку заборону на експорт обмежених товарів до Росії та Білорусі через треті країни.

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