Новая Зеландия вводит дополнительные санкции в отношении 28 физических и 14 юридических лиц, поддерживающих агрессию РФ

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новых санкциях за военную и стратегическую поддержку вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительство Новой Зеландии.

"Россия непосредственно поддерживается своим военно-промышленным комплексом в незаконной агрессии против Украины, нападении на ее суверенитет и территориальную целостность. Новая Зеландия осуждает всех юридических и физических лиц, которые оказывают такую военную поддержку", - подчеркнул Питерс.

Он добавил, что санкции введены против физических и юридических лиц, причастных к передаче оружия из КНДР в Россию для использования против Украины, а также против иранских деятелей, которые предоставляют России военную помощь.

"Передача иранских беспилотников России способствует ее незаконной войне в Украине", - сказал Петерс.

Ограничения также направлены против тех, кто способствует насильственному переселению украинских детей в Россию и на оккупированные территории Украины.

"Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей вторжения в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины", - заявил Питерс.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1700 физических и юридических лиц, а также ряд торговых ограничений. 29 февраля этого года правительство страны объявило о новом пакете санкций против организаций из России и Беларуси, закупающих технологии для российской оборонной промышленности.

Также санкции касались высшего руководства некоторых российских банков и лиц, причастных к закупке оружия у Северной Кореи. Новая Зеландия ввела ограничения цен G7-plus на нефть российского происхождения и ввела четкий запрет на экспорт ограниченных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

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