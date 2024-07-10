Російська ракета Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", містила деталі іноземного виробництва, - FT

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що знята на відео за кілька секунд до того, як вона влучила в онкологічну лікарню, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії й має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні.

"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році - і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США", - йдеться у статті.

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"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону", - зауважила провідна наукова співробітниця з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Білоусова.

З яких країн комплектуючі для Х-101?

Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Усі частини призначені в основному для цивільних цілей, і деякі з них досить старі.

Аналіз російських документів, проведений Financial Times, доводить, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, ідентичні тим, що використовувалися в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай.

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Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

Аналіз одного уламка, ймовірно, недооцінює ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, укомплектований Х-101 міг містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

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