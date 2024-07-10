Російська ракета Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", містила деталі іноземного виробництва, - FT
Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що знята на відео за кілька секунд до того, як вона влучила в онкологічну лікарню, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії й має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні.
"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році - і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США", - йдеться у статті.
"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону", - зауважила провідна наукова співробітниця з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Білоусова.
З яких країн комплектуючі для Х-101?
Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.
Усі частини призначені в основному для цивільних цілей, і деякі з них досить старі.
Аналіз російських документів, проведений Financial Times, доводить, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, ідентичні тим, що використовувалися в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай.
Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.
Аналіз одного уламка, ймовірно, недооцінює ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, укомплектований Х-101 міг містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.
Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.
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Поки не буде адекватної самокритики та роботи над помилками, то нічого перспективного нас не чекає.
РФ в Совбезе ООН устроила ланч с котлетой по-киевски
Нікого не дивує, що 6 ракет безперешкодно прилетіло на стратегічний воєнний обєкт
+ Охматдит і не пролетіло жодної ракети ППО?? Повинна бути відкрита кримінальна справа
https://t.me/insiderUKR/78421
це не перший раз, коли щось не збивають чітко перед якимись важливими зустрічами зі візитами
тоді підіймається кіпіш, і допомогу "продавлюють" навіть без виконання зобов'язань з боку України по реформам
вбивць з рашки, звісно, це ніяк не виправдовує, але й українська влада далі тримається схеми "життя українців - в обмін на допомогу" замість схеми "реформи - в обмін на допомогу", нажаль ((((
Умєров ви де???
Зради немає, банально нереально перекрити увесь продаж Заходом побутової техніки, електрокарів до Казахстану, *********, китаю тощо.
Вихід є один: самостійно виробляти далекобійну зброю із використанням Західних технологій та компонентів, виробляти масово, випередевши хамас та хезболлу за кількістю.
Та лупити цією зброєю по рашистським виробництвам та складам.
Все дуже просто.
Китайський ринок насичений компонентами будь яких виробників. Також має багато аналогів власного виробництва.
Продають або звичайним чином, або за кеш..
Китай закриє будь які потреби у компонентах.
До чого тут китай? Чорним по білому читаємо за швейцарські та американські компанії.
Та то таке (с)
А от щодо власного виробництва далекобійної зброї із використанням Західних технологій і компонентів - не згоден із вами за маячню - це життєво необхідно для безпеки України
Китайський ринок насичений електронними компонентами будь-яких виробників з штаб-квартирами будь-де. Велика частина виробничих потужностей світових виробників компонентів знаходиться у китаї. Китай має багато аналогів власних брендів.
Якщо на пальцях, то звичайна китайська компанія закуповує на китайсткому ринку компоненти stm, ti, ad тощо і продає їх будь якій свинособачій компанії і ніхто їм не завадить, якщо держава китай дозволяє це робити.
По-друге - за китай та китайців написав відразу та немає жодних заперечень щодо постачання ними кацапам електроніки як власної, так і придбаної чи скомуніжденої (у того ж Тайваня, Сінгапуру, South Korea та інших). Вперто не хочете цього бачити та форсуєте за маячню - якось довволі нав'язлива у вас ідея
По-третє - у статті зазначено за компанії не китайські та не факт, що ці мікрочіпи та мікросхеми склепали китайози - цілком можливо Тайвань, Сінгапур. Відкрию таємницю - посила на американські та швейцарську компанію зроблено спецом, аби мокнути, з огляду на відсутність даних, що вироблено китайозами. Не бачу жодної маячні
Щодо насиченості китайського ринку - був та бачив - усе китайське, виключно, від Apple, Sony, Intel, Samsung, Mitsubishi, Daimler Benc, BMW, Volkswagen Audi, Toyota, Porshe, бо все імпортоване обкладається митом за ставкою від 100 до 300% вартості у країні виробнику. У разі необхідності придбати оригінального виробника - заможні китайці пінзлюють до Тайваню, там китайського гімна у рази менше та є можливість купити BMW X6 американського виробництва, а не китайського, чи то порохотяг Samsung корейського виробника, а не китайського.
Так шо за маячню не женіть хвилю. І справа тут не у домогосподарках, а у досвіді та у матеріалах статті
а нашій еліті простіше взяти новий кредит на нову аферу вигляд реформ та їх вкрасти чим розвивати щось тут...
А щодо зради елементарний приклад компанія NVDIA... якій офіційно заборонено продавати нові АІ чіпи китайцям але вона їх продає.... і ніяких штрафів не отримує... банальна мабуть корупція або як це офіційно в штатах називається лобіювання
більшість масових, промаркованих їхніми торговими знаками, чипів виробляє Китай-Тайвань, у невеликій валізці можна без проблем провезти-переслати через Китай, Оман, ОАЕ, Індію, В'єтнам... річний обсяг для потреб виробництва ракет Московію...
тут он Україна титанову руду для оборонки Мордора до останнього часу (може й досі, хто зна напевно..?) переганяє залізничними составами, але Банкова і СБУ не помічає ні фіга, і не тільки подібні очевидні шалені обсяги бізнесу на крові іменем Зєлєнскага, але ж "чесні-об'єктивні" журналісти-хайпожери доколупалися чомусь саме до тих, хто нам дуже допомагає і може взагалі "нєпрідєлах" (бо то копійчані прибутки насправді для мегакорпорацій)..
кому цей вкид найбільш вигідний? га?, білі пОльта?.. - правильно ***** та його дермакам-татаровим.. і корисним ідіотам, споживачам будь-якого гарячого лайна..
ну це взагалі у розумних людей викликає гомерічний регіт. Хто там в в тій
жОПі аналізує електронні компоненти? Мабуть шурма їх дав своєму братєльніку, бо він якось там з електрикою пов1язаний??
*****, перетворили державні інституції у якусь божевільню.
Якщо в 2022 році пітьма виробляла на місяць лише 50 ракет, то до середини 2023 року - 100, а вже з кінця 2023-го року -115 ракет на місяць.
Так, за інформацією піврічної давнини за 10 місяців 2023-го року західні компанії поставили 48% компонентів подвійного призначення, а 45% припадає на Китай.
Зокрема, напівпровідниковий гігант США Intel очолює список виробників товарів подвійного призначення, отриманих пітьмою. За ним йде китайська Huawei. Також у першу десятку увійшли Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell - усі американські компанії.
Інфографіка - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1745785519743644047?t=w07oh7XOp6cd9V86mZDHKQ&s=19 тут .
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