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Російська ракета Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", містила деталі іноземного виробництва, - FT

Ракета Х-101, яка влучила в Охматдит, містила західні компоненти

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що знята на відео за кілька секунд до того, як вона влучила в онкологічну лікарню, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії й має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні.

"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році - і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101: СБУ отримала нові докази. ФОТОрепортаж

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону", - зауважила провідна наукова співробітниця з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Білоусова.

З яких країн комплектуючі для Х-101?

Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Усі частини призначені в основному для цивільних цілей, і деякі з них досить старі.

Аналіз російських документів, проведений Financial Times, доводить, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, ідентичні тим, що використовувалися в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай.

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Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

Аналіз одного уламка, ймовірно, недооцінює ступінь залежності Росії від іноземного виробництва. Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, укомплектований Х-101 міг містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові, - Зеленський

Автор: 

крилаті ракети (1081) Охматдит (250) ракети (4078)


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Топ коментарі
+9
Не шукайте іноземні компоненти у руснявих, краще шукайте далекобійні високоточні ракети і комплекси ППО в укроборонпромі.
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10.07.2024 12:26 Відповісти
+9
Для Росії недоступно і вони виробляють а для України бери збирай і НІ ХУ @ не зроблено.
Умєров ви де???
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10.07.2024 12:26 Відповісти
+8
******** світ безпорадний....ні залізний занавіс побудувати, ні від копалин відмовитись, ні від кривавих грошей...
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10.07.2024 12:08 Відповісти
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******** світ безпорадний....ні залізний занавіс побудувати, ні від копалин відмовитись, ні від кривавих грошей...
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10.07.2024 12:08 Відповісти
Весь світ всрався, тільки ми білі та пухнасті.
Поки не буде адекватної самокритики та роботи над помилками, то нічого перспективного нас не чекає.
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10.07.2024 12:22 Відповісти
Всі ці країни знімали міни на Чогарі і знімали звідти війська?
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10.07.2024 12:57 Відповісти
Світ де Угорщина головує у ЄС, а паРаша у ООН дійсно зійшов з розуму. Жерти в амбасаді кацапії, в день вьивства дітей, котлети по київські можуть тільки дикі істоти
РФ в Совбезе ООН устроила ланч с котлетой по-киевски
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10.07.2024 12:39 Відповісти
Гроші . Гроші є? - Степан Петрович! - грошеи нема - падлюка и сволоч
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10.07.2024 12:11 Відповісти
Кхм... у рф есть торговля с Китаем, торговля с Индией, торговля через Армению на Кавказе, торговля через посредников на Ближнем Востоке и в Латинской Америке... Санкции? Они просто желают всю запрещенку в 5-10 раз дороже, ну значит народ российский будет меньше жрать вот и всё...
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10.07.2024 12:15 Відповісти
А ми навіть маючи можливість купувати західні компоненти так досі і не спромоглись винотовляти хоч якісь свої ракети на зразок х-101. І отой роздовбаний "артем", там хоч щось вироблялось? Там же половина, якщо не усі приміщення, були віддані під офіси. Де ж там інженери розміщувались, та й були вони там взагалі? От кажуть не беруть в нато. А на#єра там такі босі і голі, та ще й за яких доведеться воювати?
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10.07.2024 12:18 Відповісти
Під офіси як раз тому й віддали щоб нічого свого не вироблялося і купувалося в США чи Європі. Чому не має у нас виробництва власних мікропроцесорів? Навіщо знищили ,,ПОЗИТРОН,, в Ів-Франківську, ЛНДРТІ у Львові, ВО..МАЯК,, в Києві?. Правильно щоб залежати від закордону. Чому не виготовляють для ВСУ танк ,,НОТА,,? Що дорого? А ,,Леопарди,, і ,,Абрамси,, що задарма дають?. Що бракувало збудувати ще один патронний завод в Галичині чи в Закарпатті? Власна дурість чи намагання догодити тимчасовикам в обкраданні держави
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10.07.2024 12:38 Відповісти
Які *** процесори, треба виробництво ***********, мін 120/80/60, снарядів 120/152/155/, банальних набоїв до стрілецької зброї, шоби строєві підрозділи мали змогу наносити вогневе ураження. Для процесорів тре дорогущу фотолітографічну машину, обладнання для вирощування кристалів, лінію для корпусування чіпів і ще хєрову купу всього, а потім прилетить 5 ракет і все це знищить.
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10.07.2024 13:25 Відповісти
Обстріл відбувся після візиту Орбана.
Нікого не дивує, що 6 ракет безперешкодно прилетіло на стратегічний воєнний обєкт
+ Охматдит і не пролетіло жодної ракети ППО?? Повинна бути відкрита кримінальна справа
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10.07.2024 12:20 Відповісти
Цензор видаляє посилання, але запитання, де ви тут побачили роботу ППО, ніякоі роботи ППО на відео немає, отож можна публікувати
https://t.me/insiderUKR/78421
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10.07.2024 12:23 Відповісти
Толку, що над ЮМЗ літали.
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10.07.2024 12:26 Відповісти
нах пошел, собака русская
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10.07.2024 13:08 Відповісти
зараз вас тут зацькують, але ви - праві

це не перший раз, коли щось не збивають чітко перед якимись важливими зустрічами зі візитами

тоді підіймається кіпіш, і допомогу "продавлюють" навіть без виконання зобов'язань з боку України по реформам

вбивць з рашки, звісно, це ніяк не виправдовує, але й українська влада далі тримається схеми "життя українців - в обмін на допомогу" замість схеми "реформи - в обмін на допомогу", нажаль ((((
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10.07.2024 14:10 Відповісти
Найтрагікомічніше, що на цьому заводі виробляли ракети ППО ще до війни, а під час війни не виробили навіть для захисту власного заводу від крилатих ракет. Повний параліч, саботаж і гей-парад.
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10.07.2024 15:03 Відповісти
Найбільше питань до "нейтральної" Швейцарії, бо Штати нам таки дають військову допомогу.
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10.07.2024 12:21 Відповісти
Які у вас питання?
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10.07.2024 12:24 Відповісти
Про "нейтральність", про кацапське бабло, яке там зберігається, про торгівлю швейцарських фірм з кацапами і на кацапії.
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10.07.2024 14:04 Відповісти
Не шукайте іноземні компоненти у руснявих, краще шукайте далекобійні високоточні ракети і комплекси ППО в укроборонпромі.
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10.07.2024 12:26 Відповісти
Для Росії недоступно і вони виробляють а для України бери збирай і НІ ХУ @ не зроблено.
Умєров ви де???
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10.07.2024 12:26 Відповісти
Шукає де б ще украсти грошенят
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10.07.2024 12:40 Відповісти
Наведені "компоненти Західного виробництва" кацапи та китайці повитягували з пральних та посудомийних машин, варочних плит та електродухових шаф, мікрохвильовок, тостерів, електроавтомобілів etc...
Зради немає, банально нереально перекрити увесь продаж Заходом побутової техніки, електрокарів до Казахстану, *********, китаю тощо.
Вихід є один: самостійно виробляти далекобійну зброю із використанням Західних технологій та компонентів, виробляти масово, випередевши хамас та хезболлу за кількістю.
Та лупити цією зброєю по рашистським виробництвам та складам.
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10.07.2024 12:29 Відповісти
Не несіть маячню.
Все дуже просто.
Китайський ринок насичений компонентами будь яких виробників. Також має багато аналогів власного виробництва.
Продають або звичайним чином, або за кеш..
Китай закриє будь які потреби у компонентах.
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10.07.2024 12:37 Відповісти
"Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel. Усі частини призначені в основному для цивільних цілей, і деякі з них досить старі." Джерело:

До чого тут китай? Чорним по білому читаємо за швейцарські та американські компанії.
Та то таке (с)
А от щодо власного виробництва далекобійної зброї із використанням Західних технологій і компонентів - не згоден із вами за маячню - це життєво необхідно для безпеки України

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10.07.2024 12:41 Відповісти
Може домогоспідар якийсь і лайкне вашу маячню, але людина, яка займається електронними компонентами буде реготати з того що ви пишете))))).
Китайський ринок насичений електронними компонентами будь-яких виробників з штаб-квартирами будь-де. Велика частина виробничих потужностей світових виробників компонентів знаходиться у китаї. Китай має багато аналогів власних брендів.
Якщо на пальцях, то звичайна китайська компанія закуповує на китайсткому ринку компоненти stm, ti, ad тощо і продає їх будь якій свинособачій компанії і ніхто їм не завадить, якщо держава китай дозволяє це робити.
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10.07.2024 13:24 Відповісти
По-перше - нарахунок власного виробництва далекобійної зброї із використанням Західних технологій та компонентів не зрозумів - маячня?
По-друге - за китай та китайців написав відразу та немає жодних заперечень щодо постачання ними кацапам електроніки як власної, так і придбаної чи скомуніжденої (у того ж Тайваня, Сінгапуру, South Korea та інших). Вперто не хочете цього бачити та форсуєте за маячню - якось довволі нав'язлива у вас ідея
По-третє - у статті зазначено за компанії не китайські та не факт, що ці мікрочіпи та мікросхеми склепали китайози - цілком можливо Тайвань, Сінгапур. Відкрию таємницю - посила на американські та швейцарську компанію зроблено спецом, аби мокнути, з огляду на відсутність даних, що вироблено китайозами. Не бачу жодної маячні
Щодо насиченості китайського ринку - був та бачив - усе китайське, виключно, від Apple, Sony, Intel, Samsung, Mitsubishi, Daimler Benc, BMW, Volkswagen Audi, Toyota, Porshe, бо все імпортоване обкладається митом за ставкою від 100 до 300% вартості у країні виробнику. У разі необхідності придбати оригінального виробника - заможні китайці пінзлюють до Тайваню, там китайського гімна у рази менше та є можливість купити BMW X6 американського виробництва, а не китайського, чи то порохотяг Samsung корейського виробника, а не китайського.
Так шо за маячню не женіть хвилю. І справа тут не у домогосподарках, а у досвіді та у матеріалах статті
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10.07.2024 16:24 Відповісти
А навіщо ж знищили МАЯК в Києві Позитрон у Франківську і Полярон у Львові. Ізоляторний завод у Львові. Що зараз для енергетиків ізоляторів не потрібно?
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10.07.2024 12:43 Відповісти
Позитрон просто розікрали. як і все решта... знищення промисловості відбувалось всі роки... тому що ні заходу ні нашій еліті не потрібно було це... для заходу технологічне виробництво в Україні то конкуренція для їх компаній, їм потрібна просто дешева робоча сила та сировина....

а нашій еліті простіше взяти новий кредит на нову аферу вигляд реформ та їх вкрасти чим розвивати щось тут...
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10.07.2024 13:08 Відповісти
Щодо пральних машинок і мікросхем з них то абсурд їх можна спокійно замовити у оптовиків в Китаї....

А щодо зради елементарний приклад компанія NVDIA... якій офіційно заборонено продавати нові АІ чіпи китайцям але вона їх продає.... і ніяких штрафів не отримує... банальна мабуть корупція або як це офіційно в штатах називається лобіювання
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10.07.2024 13:13 Відповісти
партньори.
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10.07.2024 12:32 Відповісти
..взагалі то, цЕ - ідіотські претензії до міжнародних марок, компаній..
більшість масових, промаркованих їхніми торговими знаками, чипів виробляє Китай-Тайвань, у невеликій валізці можна без проблем провезти-переслати через Китай, Оман, ОАЕ, Індію, В'єтнам... річний обсяг для потреб виробництва ракет Московію...
тут он Україна титанову руду для оборонки Мордора до останнього часу (може й досі, хто зна напевно..?) переганяє залізничними составами, але Банкова і СБУ не помічає ні фіга, і не тільки подібні очевидні шалені обсяги бізнесу на крові іменем Зєлєнскага, але ж "чесні-об'єктивні" журналісти-хайпожери доколупалися чомусь саме до тих, хто нам дуже допомагає і може взагалі "нєпрідєлах" (бо то копійчані прибутки насправді для мегакорпорацій)..
кому цей вкид найбільш вигідний? га?, білі пОльта?.. - правильно ***** та його дермакам-татаровим.. і корисним ідіотам, споживачам будь-якого гарячого лайна..
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10.07.2024 12:54 Відповісти
Згідно з аналізом Офісу Президента України Джерело:

ну це взагалі у розумних людей викликає гомерічний регіт. Хто там в в тій жОПі аналізує електронні компоненти? Мабуть шурма їх дав своєму братєльніку, бо він якось там з електрикою пов1язаний??
*****, перетворили державні інституції у якусь божевільню.
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10.07.2024 13:04 Відповісти
А які деталі іноземного виробництва мабть українські ракети або дрони? Більше цікавять ракети.
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10.07.2024 13:07 Відповісти
Ееееее.....
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10.07.2024 17:17 Відповісти
Щоб далі випускати крилаті ракети і дрони-камікадзе, рашистській пітьмі необхідний доступ до мікрочіпів, навігаційних систем та датчиків.
Якщо в 2022 році пітьма виробляла на місяць лише 50 ракет, то до середини 2023 року - 100, а вже з кінця 2023-го року -115 ракет на місяць.
Так, за інформацією піврічної давнини за 10 місяців 2023-го року західні компанії поставили 48% компонентів подвійного призначення, а 45% припадає на Китай.
Зокрема, напівпровідниковий гігант США Intel очолює список виробників товарів подвійного призначення, отриманих пітьмою. За ним йде китайська Huawei. Також у першу десятку увійшли Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell - усі американські компанії.
Інфографіка - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1745785519743644047?t=w07oh7XOp6cd9V86mZDHKQ&s=19 тут .
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10.07.2024 13:31 Відповісти
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10.07.2024 14:34 Відповісти
І що, їм Захід не заборонив бити по Україні ??!!
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10.07.2024 14:51 Відповісти
Как такое может быть...
.
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10.07.2024 18:09 Відповісти
Там все такое
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10.07.2024 18:08 Відповісти
Тут немає ніякої таємниці з експортом електроніки в Росію. ! ! ,Але в Киргистан можна (імпорт збільшився в 4000%) ,в Таджикистан теж (імпорт у плюсі ​​780%) , в Казахстан теж (імпорт 1000%) у плюсі ​​,до війни в середньому був 2-4%. Що сталося ....що бурхливо відновили імпорт? . Нічого, російські фірми - прокладки імпортують кремлю необхідний товар. під прикриттям цих країн.
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10.07.2024 20:10 Відповісти
 
 