Ворог поширює фейк про окупацію Яснобродівки. Військ РФ там немає, - ОСУВ "Хортиця"

Міноборони РФ поширює неправдиву інформацію про нібито захоплення населеного пункту Яснобродівка на Донеччині.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Учора у своєму зведенні міністерство оборони країни-вбивці повідомило, що російська окупаційна армія взяла під свій контроль населений пункт Яснобродівка Покровського району Донецької області й у такий спосіб покращила своє тактичне положення. В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" наголошують, що це чергова брехня від російських пропагандистів", - сказав речник.

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Яснобродівка під контролем Сил оборони України

Він наголосив, що оприлюднена ворогом інформація не відповідає дійсності, і Яснобродівка - під контролем Сил оборони України.

"Українські Сили оборони контролюють обстановку в тому напрямку й поблизу зазначеного селища. Варто зазначити й наголосити, що станом на ранок жодних територіальних успіхів ворог не мав, російської ворожої армії в цьому населеному пункті немає", - заявили в ЗСУ.

Обстановка на напрямку

Волошин зазначив, що ворог і далі намагається тиснути на Сили оборони України на Покровському напрямку, і на цій ділянці фронту тривають щоденно активні бойові дії. Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми українських міст і населених пунктів і нещодавно мобілізованих, і колишніх ув'язнених.

"Сили оборони мужньо протистоять ворожій навалі, продовжують непохитно утримувати займані рубежі й позиції, виснажувати ворога на всій лінії фронту, завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі, озброєнні й військовій техніці, а також здійснюють заходи з посилення стійкості оборони", - зазначили в ЗСУ.

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Втрати військ РФ

Як поінформували в ОСУВ "Хортиця", загальні втрати ворога лише на східному напрямку за 9 липня становили: особового складу - 975; танків - 2; бойових бронемашин - 9; гармат і мінометів - 28; засобів ППО - 1; протитанкових засобів - 1; автомобільної техніки - 40; спеціальної техніки - 11; засобів РЕБ - 2; БПЛА - 561; пунктів управління БПЛА - 1; укриттів - 70; складів боєприпасів - 2.