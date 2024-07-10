"Дашь цифру сегодня - в ноябре заберешь деньги": у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який отримав від держави тендерів на 4 млрд, - ЗМІ
Експосадовець Дніпропетровської ОВА, ідеолог "Великого Будівництва" Юрій Голик переписувався з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка упродовж останніх років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні будівельні роботи.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадується, що Юрій Голик - консультант "Великого будівництва" та ексрадник очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі опублікували інформацію про те, що співвласницею однієї з компаній, яка отримувала мільярдні підряди від держави в рамках "Великого будівництва", виявилася Яна Хланта - фітнес-тренерка та близька подруга Валентина Резніченка. Опісля розслідуванням зайнялися вже детективи НАБУ, які провели низку обшуків, в тому числі і в Юрія Голика. В травні 2023 року у нього вилучили два мобільні телефони, які в подальшому спричинили ще один скандал - пов’язаний з можливими "зливами" матеріалів слідства з НАБУ самому Голику.
Втім, вміст телефонів цим не обмежувався, бо серед файлів, що містилися там, знайшлося листування з ще одним великим підрядником, який почав дуже активно отримувати державні замовлення на Дніпропетровщині саме після приходу туди команди Резніченка-Голика, а після того як Голик зайнявся "Великим будівництвом" - став працювати і в рамках цієї програми. Йдеться про компанію "СК "Стройінвест", власником якої довгий час був (і, ймовірно, фактично лишається і зараз) бізнесмен Денис Островський. З 2016 року і до сьогодні фірма отримала від держави майже 4.5 мільярди гривень на роботи на цілій низці об’єктів.
Саме про них йдеться в листуванні з Денисом Островським, яке містилося в телефоні Голика. В них відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій, а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. Тональність цього листування свідчить про те, що Островський в цьому процесі фактично виконує роль підлеглого. Зокрема, одне з його повідомлень звучить як "Задачу зрозумів. Буде зроблено".
Відтворюючи хронологію подій, журналісти прийшли до висновку, що в випадках, коли відправник говорив Островському про потенційні майбутні субвенції, "Стройінвест" в майбутньому дійсно отримував або додаткові кошти на роботи, або перемоги на тендерах. Так, наприклад, одне з повідомлень Островському звучить як "Жду сегодня цифру. Не дашь сегодня - следующая субвенция в апреле. Дашь сегодня - в ноябре заберешь деньги". Повідомлення, відправлене в жовтні 2021-го стосувалося конкретного об’єкту - нового будинку культури в Каневі, що на Черкащині. В листопаді ж було оголошено новий тендер на роботи по цьому будинку культури. Дешевшу пропозицію тоді відхилили, а переможцем визнали саме "Стройінвест".
Іронічно, що компанія продовжувала отримувати значні державні замовлення навіть попри цілу низку скандалів, у які втрапляла. Йдеться, зокрема, і про кримінальні провадження, що стосувалися можливої розтрати коштів.
Цікаво також, що після початку повномасштабного вторгнення і падіння актуальності "Великого будівництва", Юрій Голик, за даними джерел журналістів, почав в Офісі Президента опікуватися вже питаннями відбудови пошкоджених і зруйнованих росіянами об’єктів. І вже у 2023-му "Стройінвест" взялася саме за процес відбудови. Так, зокрема, саме їм замовляли будівельні роботи у Запоріжжі та в Бородянці, що на Київщині. В подальшому журналісти знайшли суттєві переплати, закладені в кошториси "Стройінвестом".
Нещодавно компанія знову повернулася на великі підряди на Дніпропетровщині. Свіжі фото з об’єктів, які за державні кошти будує компанія, свідчать, що Островський лише формально свого часу вийшов з числа власників компанії і продовжував представляти її в подальшому.
Це не єдиний зв’язок між Голиком і Островським, який вдалося знайти журналістам. Так, Островський, паралельно з розвитком бізнесу в Україні, створив також і компанію у Австрії. Фірма "ODM BAU & Investition" зареєстрована у Відні. Журналісти з’ясували, що нею тут опікується місцевий юрист Сергій Бахарєв, який підтвердив, що Островський дійсно його клієнт. Бахарєв тут займається і ще однією фірмою – "DEVERTE HOLDING GMBH". Вона довгий час через іншу українську компанію була співвласником частини мережі коворкінгів "Creative States", в якій Юрій Голик володіє значною часткою. Денис Островський вирішив не коментувати ситуацію. Юрій Голик заявив, що такого листування він не пам’ятає, але спілкується з великою кількістю людей, може висловлювати в цьому спілкуванні свої думки або поради, а також "переживати за якісь проекти, які вважає важливими для країни чи якогось регіону". Ідеолог "Великого будівництва" підкреслив, що жодної матеріальної вигоди від цього не отримує.
Що відомо про Голика?
Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.
У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.
Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.
В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.
23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.
За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".
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Чиї гроші розкрадалися під будівництво нікому непотрібного президентського університету?
Шо значить "ви не вірили", вас попереджала іноземна розвідка за півроку. Чи у вас були якісь інші канали зв'язку і гарантії? Чому ці два Янелоха досі не в тюрмі за держзраду?
Kurt Wootz:
путін просто насолоджується нікчемною безпорадністю карикатурного керівництва України та ОПУ.
Путін вибив усі ГЕС та ТЕЦ, бо добре знає, що не отримає жодної відповіді.
Він відкрито мінував і нахабно будував 5 ліній оборони екскаваторами на півдні та знав, що не буде жодного удару.
КРИМський УКР:
А якби ви у 19 поставили галочку в іншому місці, то не було б у нас великого крадівництва, а були б ракети, які достають до кремля, були б заміновані Чонгар, акваторія Маріуполя, не було б відведень.
Був би Маріуполь, ЗАЕС, Нептуни, Сапсани кошмарили б кцп. Але ви рішили поржать.
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/17062
Пам'ятаю,як вкраїнчиків страшенно вкуралювали кавуни по 3 грн. Вони спати не могли,через баржі херсонських кавунів на Київ.
Немає тепер, ні Дніпра, ні барж, ні кавунів.
Ні конституції, ні безвізу, ні прав, ні свобод.
Хоч наржались, дефективні?
Нічого, взимку поржете точно.
За часів Пороха такої хйні не було:
А ще клятий Ротердам продавав їм електроенергію по 90 копійок.
Зараз 4,32 грн - норм.
Дядя Анкл:
чули про 100тис закритих ФОПів? Так от це значить шо маємо мінімум 200тисяч безробітних та мінус 12 мілліардів гривен у бюджет, і за цю роботу Гетманцев, я важаю, отримає героя росіі.
КиївМіськБудда:
Цікаво, яку суму зекономить для країни умовний К. Тимошенко, просто припинивши красти?
Скільки зборів можна було б закрити, якби умовний К. Тимошенко разом із Шаурама Бразерс просто припинили би красти?
Коли під час футбольного матчу на поле вибігає вболівальник, режисери направляють камери на трибуни, хмари в небі - але не на порушника
Те ж саме із Зе-корупціонерами/мародерами:
коли їх ловлять на крадіжці - Зе-режисери направляють увагу на трибуни, хмари - але не на порушника
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/17060
За них же треба гроші платити !!! Ось такі голіки, і батрачуть з бюджету….
Много чего могу рассказать исследователям этого дела, но оно никаму нинада, к сожалению.
Странно что Голик спалился на мобиле. У руководства Стройинвеста вся переписка и общение было через Теллеграм, с автоматическим удалением переписок.
Обидно, что ничем это не закончится. Бабки распила вывели и потратили куда нужно и всё замнут потихому как и с Коломойшей.
- о. поворознюк