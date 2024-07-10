"Дашь цифру сегодня - в ноябре заберешь деньги": у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який отримав від держави тендерів на 4 млрд, - ЗМІ

Експосадовець Дніпропетровської ОВА, ідеолог "Великого Будівництва" Юрій Голик переписувався з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка упродовж останніх років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні будівельні роботи.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадується, що Юрій Голик - консультант "Великого будівництва" та ексрадник очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі опублікували інформацію про те, що співвласницею однієї з компаній, яка отримувала мільярдні підряди від держави в рамках "Великого будівництва", виявилася Яна Хланта - фітнес-тренерка та близька подруга Валентина Резніченка. Опісля розслідуванням зайнялися вже детективи НАБУ, які провели низку обшуків, в тому числі і в Юрія Голика. В травні 2023 року у нього вилучили два мобільні телефони, які в подальшому спричинили ще один скандал - пов’язаний з можливими "зливами" матеріалів слідства з НАБУ самому Голику.

Втім, вміст телефонів цим не обмежувався, бо серед файлів, що містилися там, знайшлося листування з ще одним великим підрядником, який почав дуже активно отримувати державні замовлення на Дніпропетровщині саме після приходу туди команди Резніченка-Голика, а після того як Голик зайнявся "Великим будівництвом" - став працювати і в рамках цієї програми. Йдеться про компанію "СК "Стройінвест", власником якої довгий час був (і, ймовірно, фактично лишається і зараз) бізнесмен Денис Островський. З 2016 року і до сьогодні фірма отримала від держави майже 4.5 мільярди гривень на роботи на цілій низці об’єктів.

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Саме про них йдеться в листуванні з Денисом Островським, яке містилося в телефоні Голика. В них відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій, а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. Тональність цього листування свідчить про те, що Островський в цьому процесі фактично виконує роль підлеглого. Зокрема, одне з його повідомлень звучить як "Задачу зрозумів. Буде зроблено".

Відтворюючи хронологію подій, журналісти прийшли до висновку, що в випадках, коли відправник говорив Островському про потенційні майбутні субвенції, "Стройінвест" в майбутньому дійсно отримував або додаткові кошти на роботи, або перемоги на тендерах. Так, наприклад, одне з повідомлень Островському звучить як "Жду сегодня цифру. Не дашь сегодня - следующая субвенция в апреле. Дашь сегодня - в ноябре заберешь деньги". Повідомлення, відправлене в жовтні 2021-го стосувалося конкретного об’єкту - нового будинку культури в Каневі, що на Черкащині. В листопаді ж було оголошено новий тендер на роботи по цьому будинку культури. Дешевшу пропозицію тоді відхилили, а переможцем визнали саме "Стройінвест".

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Іронічно, що компанія продовжувала отримувати значні державні замовлення навіть попри цілу низку скандалів, у які втрапляла. Йдеться, зокрема, і про кримінальні провадження, що стосувалися можливої розтрати коштів.

Цікаво також, що після початку повномасштабного вторгнення і падіння актуальності "Великого будівництва", Юрій Голик, за даними джерел журналістів, почав в Офісі Президента опікуватися вже питаннями відбудови пошкоджених і зруйнованих росіянами об’єктів. І вже у 2023-му "Стройінвест" взялася саме за процес відбудови. Так, зокрема, саме їм замовляли будівельні роботи у Запоріжжі та в Бородянці, що на Київщині. В подальшому журналісти знайшли суттєві переплати, закладені в кошториси "Стройінвестом".

Нещодавно компанія знову повернулася на великі підряди на Дніпропетровщині. Свіжі фото з об’єктів, які за державні кошти будує компанія, свідчать, що Островський лише формально свого часу вийшов з числа власників компанії і продовжував представляти її в подальшому.

Це не єдиний зв’язок між Голиком і Островським, який вдалося знайти журналістам. Так, Островський, паралельно з розвитком бізнесу в Україні, створив також і компанію у Австрії. Фірма "ODM BAU & Investition" зареєстрована у Відні. Журналісти з’ясували, що нею тут опікується місцевий юрист Сергій Бахарєв, який підтвердив, що Островський дійсно його клієнт. Бахарєв тут займається і ще однією фірмою – "DEVERTE HOLDING GMBH". Вона довгий час через іншу українську компанію була співвласником частини мережі коворкінгів "Creative States", в якій Юрій Голик володіє значною часткою. Денис Островський вирішив не коментувати ситуацію. Юрій Голик заявив, що такого листування він не пам’ятає, але спілкується з великою кількістю людей, може висловлювати в цьому спілкуванні свої думки або поради, а також "переживати за якісь проекти, які вважає важливими для країни чи якогось регіону". Ідеолог "Великого будівництва" підкреслив, що жодної матеріальної вигоди від цього не отримує.

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Що відомо про Голика?

Як відомо, Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Останнього підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними грішми.

У листопаді 2022 року журналісти-розслідувачі з‘ясували, що співвласниця компанії "Будінвест Інжиніринг" фітнес-тренерка Яна Хланта, яка отримувала мільярди на ремонти доріг в рамках "Великого будівництва", є дівчиною очільника області Валентина Резніченка. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.

Після публікації САП і НАБУ почали розслідування. Детективи проводили обшуки і в консультанта "Великого будівництва" Юрія Голика.

В жовтні 2023 журналісти Bihus.Info з'ясували, що Голик продовжує їздити на Банкову попри скандал з фітнес-тренеркою і мільярдами на ремонті доріг.

23 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела обшуки вдома у співробітника НАБУ, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

За даними ЗМІ, підставою для обшуків стало розголошення представниками НАБУ даних досудового розслідування в інтересах, зокрема, бізнесмена Юрія Голика, який фігурує у справі "Великого будівництва".

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