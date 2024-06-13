ЗМІ заявили, що фігурант зливу з НАБУ Голик виїхав з України: Він сказав, що повернеться 17 червня (оновлено)
Консультант Офісу Президента Юрій Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність та наразі перебуває в Австрії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua із посиланням на джерела.
"Голик виїхав через систему "Шлях" з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії", - зазначив співрозмовник.
Джерела видання в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн.) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.
"НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає", - додало джерело.
Журналістка Тетяна Ніколаєнко нагадала, що Голик має громадянство Ізраїлю.
Із посиланням на джерела, вона розповіла: "Голик був внесений у систему "Шлях" 4 рази Дніпропетровською ОВА (правда, дивно) за ініціативою БО БФ "Пісні, народжені в АТО". Останній дозвіл Голик отримав 11.04.2024 року, заявка дійсна до 16.10.2024 року. Про витоки по справі Голика Семену Кривоносу доповіли 24 квітня".
Видання УП зв'язалося із Голиком. Той підтвердив, що наразі перебуває за кордоном, виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.
"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок. Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях — там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на "джерела в…", знайдуться і "джерела у митній службі", - сказав він.
Витік інформації з НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
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Десь так.
Немає нічого нового під Луною.
Не ну вы как дети... чесслово
Цей Чувак громадянин Ізраілю із 90 року, він взагалі до України, як держви немає ніякого ОФІЦІЙНОГО відношення. То що він приїхав сюди красти у складі ОПГ- япж ніяк не свідчить про " національно-визвольну".
Ці всі наші закони іноземців не стосуються - вони перетинають кордон без обмежень.
Так що не кіпішуй...
Його зарєєстрували в тому ШЛЯХУ, не для перетину кордону, а що б тролі типу тебе галіматью писали
"ми с
ТамаройЛюской ходим парой"
.
Нічого несподіваного...
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.
Аннушкапан Генерал Кривонос "на путях" знову не розлив олію
через Тису для здорових та закальонних в бєгах від ТЦК
Голік буде стояти в черзі років десять...
Він же навіть до 16.10.2024 має законні підстави їхати пісні співати хоч у Австрію, хоч у Австралію...
Невмируща класика геніального Тараса Григоровича Шевченка актуальна до сих пір.
інваліди
принаймні моральні
Вони можуть виїхати а потім заїхати а потім знову виїхати!
Чи то суркіси , чи то ахметови чи ціла армія таких покидьків !
Украіна ясна річ Австрію не просить щоб помогли знайти і видати це падло !
Послухайте !!! А може падло є вся влада з СБУ, НАБУ, митниками, вся без виключення судова шобла , безуглі і багато багато інших?
На жаль таке прозріння не є новиною а бувальщиною !!!!
*
Мова оригіналу, історичної повісті Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Ермак, Беня, Зеля, Пеня, Жуля а Допа и Гепа уже не скажут....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит это хоть и не жид но великий господин -завоеватель , кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі корупціонери -Юди як Янкель підступно верховодять і не тільки запорожцями і всім українським народом -воїном!
Нещадно грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.