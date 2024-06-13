ЗМІ заявили, що фігурант зливу з НАБУ Голик виїхав з України: Він сказав, що повернеться 17 червня (оновлено)

Консультант Офісу Президента Юрій Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність та наразі перебуває в Австрії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua із посиланням на джерела.

"Голик виїхав через систему "Шлях" з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії", - зазначив співрозмовник.

Джерела видання в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн.) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.

"НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає", - додало джерело.

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Журналістка Тетяна Ніколаєнко нагадала, що Голик має громадянство Ізраїлю.

Із посиланням на джерела, вона розповіла: "Голик був внесений у систему "Шлях" 4 рази Дніпропетровською ОВА (правда, дивно) за ініціативою БО БФ "Пісні, народжені в АТО". Останній дозвіл Голик отримав 11.04.2024 року, заявка дійсна до 16.10.2024 року. Про витоки по справі Голика Семену Кривоносу доповіли 24 квітня".

Видання УП зв'язалося із Голиком. Той підтвердив, що наразі перебуває за кордоном, виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.

"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок. Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях — там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на "джерела в…", знайдуться і "джерела у митній службі", - сказав він.

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Витік інформації з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

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