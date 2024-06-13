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Новини
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ЗМІ заявили, що фігурант зливу з НАБУ Голик виїхав з України: Він сказав, що повернеться 17 червня (оновлено)

Юрій Голик виїхав із України

Консультант Офісу Президента Юрій Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність та наразі перебуває в Австрії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua із посиланням на джерела.

"Голик виїхав через систему "Шлях" з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії", - зазначив співрозмовник.

Джерела видання в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн.) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.

"НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає", - додало джерело.

Читайте також: Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

Журналістка Тетяна Ніколаєнко нагадала, що Голик має громадянство Ізраїлю.

Із посиланням на джерела, вона розповіла: "Голик був внесений у систему "Шлях" 4 рази Дніпропетровською ОВА (правда, дивно) за ініціативою БО БФ "Пісні, народжені в АТО". Останній дозвіл Голик отримав 11.04.2024 року, заявка дійсна до 16.10.2024 року. Про витоки по справі Голика Семену Кривоносу доповіли 24 квітня".

Видання УП зв'язалося із Голиком. Той підтвердив, що наразі перебуває за кордоном, виїхав на законних підставах та планує повернутися 17 червня.

"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок. Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях — там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на "джерела в…", знайдуться і "джерела у митній службі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос про витік інформації з НАБУ: Іде досудове розслідування, будуть кадрові рішення

Витік інформації з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Також дивіться: "Для Андрія Борисовича все зроблю п’ять з плюсом": радник ОП Біркадзе обговорює медіакампанію щодо справи зливу інформації з НАБУ. АУДIО

Автор: 

НАБУ (5070) Голик Юрій (133) Ніколаєнко Тетяна (383)


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Топ коментарі
+33
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13.06.2024 11:38
+25
Черговий "консультант" Офісу Президента...
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13.06.2024 11:45
+24
СПАСИБО
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13.06.2024 11:47
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13.06.2024 11:38 Відповісти
Емм, а навіщо Шлях, якщо довідка про інвалідність??
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13.06.2024 11:40 Відповісти
Це план В.
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13.06.2024 11:44 Відповісти
Подстаховался, дальнобойщик -инвалид.
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13.06.2024 11:44 Відповісти
мабуть таки, в "Шляху" така тиснява, що там є підШляхи, один з яких - ШляхІнвалідний
Десь так.
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13.06.2024 11:46 Відповісти
Тому, що такі довідки перевіряються. Але створена офіційна схема ухилянства "Шлях". Такий пропускають. Криша ОПи.
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13.06.2024 11:46 Відповісти
Друже по довідці не випускать , повинно буте пенсійне посвідчення .А по Шляху взагалі не потрібно ни яких доків крім закордонного паспорта і ти внесенний в Шлях .
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13.06.2024 13:55 Відповісти
І я про те. Довідка як ширма для фанатів Зеленского. Тупа і прозора відмазка.
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14.06.2024 18:02 Відповісти
він фігурант справи НАБУпро «Велике крадівництво презелента зеленського». Його б по команді з самого верху і взагалі без документів випустили б.
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13.06.2024 11:48 Відповісти
Це ВЖЕ накатана схема виїзду через систему "Шлях" і працює на всі 100! Якщо проаналізувати, то всі зашкварені з ЗЕшобли скористались цією надійною(для них) схемою, як і гітлерівці на прикінці війни втікали до Південної Америки.
Немає нічого нового під Луною.
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13.06.2024 11:52 Відповісти
А КТОТО сомневался?? А
Не ну вы как дети... чесслово
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13.06.2024 11:41 Відповісти
Консультант Офісу Президента !!!!!!!!!!!! Юрій Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність

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13.06.2024 12:31 Відповісти
прекрасна новина. людя розказують про національно-визвольну війну, кордони 91-го і т.д. А самі накрадуть і тікають в Австрію.
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13.06.2024 11:44 Відповісти
При чому тут " національно- визвольна", що ти мелеш?
Цей Чувак громадянин Ізраілю із 90 року, він взагалі до України, як держви немає ніякого ОФІЦІЙНОГО відношення. То що він приїхав сюди красти у складі ОПГ- япж ніяк не свідчить про " національно-визвольну".
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13.06.2024 12:04 Відповісти
Якби в нього не було громадянства України, то йому не потрібна була б ані довідка про інвалідність, ані система Шлях.
Ці всі наші закони іноземців не стосуються - вони перетинають кордон без обмежень.
Так що не кіпішуй...
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13.06.2024 12:49 Відповісти
Ага, до минулого тижня без питань випускали навіть громадян України, що стоять на консульскому обліку в іншій країні, навіть сьогоді випускають будь- яких іноземних громадян, по пред'явленню паспррта іноземної держави, а ГРОМАДЯНИНА ІЗРАІЛЯ випускаютььтільки через " Шлях".
Його зарєєстрували в тому ШЛЯХУ, не для перетину кордону, а що б тролі типу тебе галіматью писали
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13.06.2024 13:10 Відповісти
Тікають ті щури, кому насрати на національно-визвільну війну та кордони 91-го, що в тебе тут не сходиться?
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13.06.2024 12:50 Відповісти
І оті люди ставлять на паузу Конституцію для громадян, натомість для себе знімають всі обмеження, закони, обов'язки, правила, честь совість і навіть здоровий глузд.
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13.06.2024 11:44 Відповісти
Отакии зух - вислизнув - Австрія такого не віддасть
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13.06.2024 11:44 Відповісти
Черговий "консультант" Офісу Президента...
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13.06.2024 11:45 Відповісти
ну таки да.

"ми с Тамарой Люской ходим парой"

.
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13.06.2024 12:33 Відповісти
Нє ну по фотографії виглядає як інвалід .
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13.06.2024 11:46 Відповісти
СПАСИБО
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13.06.2024 11:47 Відповісти
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13.06.2024 12:39 Відповісти
вместо пилота посадить тракториста. такой эксперимент над самолетом и пассажирами. но в первые секунды кайфонут, адреналин.
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Мда... Если уж беня сказал "мы находимся на таком дне" то уж простому народу плакать и плакать...
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13.06.2024 12:58 Відповісти
Где третья часть? Желательно видео, и без запикивания.
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13.06.2024 14:50 Відповісти
дорогу і проживання в австрії йому оплатив народ України що не так
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13.06.2024 11:48 Відповісти
В ОПі там усі інваліди - хтось по фізічним вадам, хтось по розумовим.
Нічого несподіваного...
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13.06.2024 11:49 Відповісти
в ОПі працюють виключно моральні уроди
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13.06.2024 12:34 Відповісти
Там уся фракція слуг урода - інваліди.
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13.06.2024 11:50 Відповісти
дивно що він до цього набору не мав ще й листа від Буданова
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13.06.2024 11:51 Відповісти
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.

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13.06.2024 11:52 Відповісти
Аби ще дожити до того. Боюся, вон не втечуть, доки все не видоять.
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13.06.2024 11:57 Відповісти
аби Аннушка пан Генерал Кривонос "на путях" знову не розлив олію
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13.06.2024 12:36 Відповісти
цікаво чи будуть тут помічені тцка боти дужик тесленко та інші...
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13.06.2024 11:56 Відповісти
Ніт! Напевно, довбо-клавіатурні ресурси не витрачають у темах, де і так все "справедливо".
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13.06.2024 15:15 Відповісти
А чого не в плав через Тису?
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13.06.2024 11:58 Відповісти
Дерьмак заборонив, ще втопитися міг би.
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13.06.2024 12:03 Відповісти
написано ж - інвалід

через Тису для здорових та закальонних в бєгах від ТЦК
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13.06.2024 12:38 Відповісти
Инвалидность Голика - подорвался, таская в ОП чемоданы с баблом...
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13.06.2024 12:05 Відповісти
Поки українці хлопають вухами, спритні жиди скрізь, най*бують українців!
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13.06.2024 12:07 Відповісти
Мабуть, знає австрійську мову, що в Австрію дременув. Третя за ссученістю країна після Угорщини і Швейцарії.
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13.06.2024 12:08 Відповісти
*sad serbian noises from verba*
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13.06.2024 12:52 Відповісти
Що це взагалі за український офіс, якщо там одні жиди, росіяни, абхазці, тататари...?
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13.06.2024 12:09 Відповісти
"НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає... хочеться плакати..., складається враження, що це бюро створювали не для боротьби з корупцією, а невідомо для чого..., тому що багато цікавих для нього речей воно дізнається із змі... і в нього взагалі мало до до чого є той доступ, а навіщо? раптом стане відомо про те, що система "Шлях" створювалася не для чогось там, а для віп втікачів...
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13.06.2024 12:09 Відповісти
Це дійсно ганьба. Ціле Національне бюро розслідувань не має доступу до якоїсь програми Шлях", через яку задрипані, корумповані чинуші обладміністрацій переправляють злодіїв і ухилянтів за кордон. 😏
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13.06.2024 12:19 Відповісти
Они там сидят, для того что бы там просто сидеть. Им за это еще не плохую зарплату платят.
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13.06.2024 14:54 Відповісти
довідка про інвалідність - це така нагорода, ******* індульгенція від зеленого уйобіщного божочка та пророка його дєрьмака...
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13.06.2024 12:11 Відповісти
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13.06.2024 12:26 Відповісти
Ласковый тузик юзик и шоколадный заяц
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13.06.2024 13:01 Відповісти
Якщо перебуває в Австрії, то зробіть запит видачу, чи нє?
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13.06.2024 12:11 Відповісти
Австріяки ще з Фірташем не розібралися! Потім приперся екс-голова НБУ Шевченко...
Голік буде стояти в черзі років десять...
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13.06.2024 12:25 Відповісти
Инвалид, еще и с паспортом Израиля. Это вообще не вариант. Скажут что у нас для таких людей тюрьмы не подходящие.
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13.06.2024 14:56 Відповісти
Його потрібно на ВЛК, ВЛК робить чудеса, заїодиш хворий - виходиш здоровий!
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14.06.2024 08:51 Відповісти
А є вирок суду або він у міжнародному розшуку? Якщо ні, то як Австрія їого видасть?

Він же навіть до 16.10.2024 має законні підстави їхати пісні співати хоч у Австрію, хоч у Австралію...
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13.06.2024 15:11 Відповісти
Малороси самі віддали владу етнічній банді. І до сих пір не прозріли.

Невмируща класика геніального Тараса Григоровича Шевченка актуальна до сих пір.
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13.06.2024 12:14 Відповісти
на малоросів всім пох якщо чесно
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13.06.2024 12:55 Відповісти
Кому "всім"? Їх і зараз майже половина від населення України.
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13.06.2024 13:13 Відповісти
Нічого дивного, злочинна зелена влада...
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13.06.2024 12:16 Відповісти
В Україні з корупцією борються виключно журналісти. Не розумію для чого українці утримують поліцію, набу, сап, суди, які цю саму корупцію примножують?
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13.06.2024 12:33 Відповісти
Ну що 73% прикольно? Паржом?
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13.06.2024 12:35 Відповісти
Та вже животики понадривали, вже не до сміху
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14.06.2024 11:20 Відповісти
усі "консультанти" офісу єрмака
інваліди
принаймні моральні
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13.06.2024 12:35 Відповісти
Но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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13.06.2024 13:09 Відповісти
а ви всі- лохи та ухилянти
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13.06.2024 12:35 Відповісти
"Русские своих не сдают!(С)"
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13.06.2024 12:41 Відповісти
Они все выедут их Украины,когда их начнут садить и ермак и зеленский и татаров и бородатая бабушка,а как вы думали?
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13.06.2024 13:19 Відповісти
Інвалід на клептоманію...
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13.06.2024 13:30 Відповісти
1,5 міліарда с издив заніс наверх відкат і поїхав закордон .
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13.06.2024 13:40 Відповісти
Ссуки!
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13.06.2024 13:44 Відповісти
Интересно в каком году инвалидом стал?
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13.06.2024 15:07 Відповісти
Черговий кабінет звільнився в офісі президента на Банковій. Ще один "ефективний менеджер" нагострив лижі.
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13.06.2024 15:31 Відповісти
І цей у лісок
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14.06.2024 05:40 Відповісти
Хіба щось дивує ?
Вони можуть виїхати а потім заїхати а потім знову виїхати!
Чи то суркіси , чи то ахметови чи ціла армія таких покидьків !
Украіна ясна річ Австрію не просить щоб помогли знайти і видати це падло !
Послухайте !!! А може падло є вся влада з СБУ, НАБУ, митниками, вся без виключення судова шобла , безуглі і багато багато інших?

На жаль таке прозріння не є новиною а бувальщиною !!!!
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14.06.2024 05:54 Відповісти
Так там он фірташ вже роками сидить, попиває віденську каву - австрія філія кацапії.
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14.06.2024 11:18 Відповісти
Падло поїхало хату в Італії провітрити?
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14.06.2024 07:53 Відповісти
Украина страна где нет никогда виноватых.
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14.06.2024 07:55 Відповісти
Е ні, це ми усі винні, що терпимо усих цих "не винуватих"
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14.06.2024 11:16 Відповісти
На морді ліца написано - щур. І воно дійсно інвалід - інвалід поняття "людина"
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14.06.2024 11:15 Відповісти
___________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Мова оригіналу, історичної повісті Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Ермак, Беня, Зеля, Пеня, Жуля а Допа и Гепа уже не скажут....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит это хоть и не жид но великий господин -завоеватель , кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі корупціонери -Юди як Янкель підступно верховодять і не тільки запорожцями і всім українським народом -воїном!
Нещадно грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
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20.06.2024 15:15 Відповісти
 
 