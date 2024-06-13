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СМИ заявили, что фигурант слива из НАБУ Голик уехал из Украины: Он сказал, что вернется 17 июня (обновлено)

Юрій Голик виїхав із України

Консультант Офиса президента Юрий Голик выехал из Украины со справкой об инвалидности и сейчас находится в Австрии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua со ссылкой на источники.

"Голик выехал через систему "Шлях" со справкой об инвалидности и находится в Австрии", - отметил собеседник.

Источники издания в НАБУ подтвердили, что неделю назад детективы в рамках расследования дела Резниченко/Голика (о выигранных ООО "Стройинвест инжиниринг" тендерах на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму более 1,5 млрд грн.) провели обыск у основного фигуранта дела Валентина Резниченко в его машине. После этого Юрий Голик действительно мог покинуть Украину.

"НАБУ проверяет через оперативные каналы достоверность этой информации, поскольку прямого доступа к системе "Шлях" у бюро нет", - добавил источник.

Также смотрите: Фигурант расследований по коррупции в "Большой стройке" Голик до сих пор регулярно ездит в ОП, - СМИ. ВИДЕО

Журналист Татьяна Николаенко напомнила, что Голик имеет гражданство Израиля.

Со ссылкой на источники, она рассказала: "Голик был внесен в систему "Шлях" 4 раза Днепропетровской ОВА (правда, странно?) по инициативе БО БФ "Пісні, нарождені в АТО". Последнее разрешение Голик получил 11.04.2024 года, заявка действительна до 16.10.2024 года. Об утечках по делу Голика Семену Кривоносу доложили 24 апреля",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос об утечке информации из НАБУ: Идет досудебное расследование, будут кадровые решения

Утечка информации из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РВА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Также смотрите: "Для Андрея Борисовича все сделаю пять с плюсом": советник ОП Биркадзе обсуждает медиакампанию по делу слива информации из НАБУ. АУДИО

Автор: 

НАБУ (4222) Голик Юрий (126) Николаенко Татьяна (378)


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Топ комментарии
+33
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13.06.2024 11:38
+25
Черговий "консультант" Офісу Президента...
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13.06.2024 11:45
+24
СПАСИБО
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13.06.2024 11:47
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13.06.2024 11:38 Ответить
Емм, а навіщо Шлях, якщо довідка про інвалідність??
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13.06.2024 11:40 Ответить
Це план В.
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13.06.2024 11:44 Ответить
Подстаховался, дальнобойщик -инвалид.
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13.06.2024 11:44 Ответить
мабуть таки, в "Шляху" така тиснява, що там є підШляхи, один з яких - ШляхІнвалідний
Десь так.
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13.06.2024 11:46 Ответить
Тому, що такі довідки перевіряються. Але створена офіційна схема ухилянства "Шлях". Такий пропускають. Криша ОПи.
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13.06.2024 11:46 Ответить
Друже по довідці не випускать , повинно буте пенсійне посвідчення .А по Шляху взагалі не потрібно ни яких доків крім закордонного паспорта і ти внесенний в Шлях .
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13.06.2024 13:55 Ответить
І я про те. Довідка як ширма для фанатів Зеленского. Тупа і прозора відмазка.
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14.06.2024 18:02 Ответить
він фігурант справи НАБУпро «Велике крадівництво презелента зеленського». Його б по команді з самого верху і взагалі без документів випустили б.
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13.06.2024 11:48 Ответить
Це ВЖЕ накатана схема виїзду через систему "Шлях" і працює на всі 100! Якщо проаналізувати, то всі зашкварені з ЗЕшобли скористались цією надійною(для них) схемою, як і гітлерівці на прикінці війни втікали до Південної Америки.
Немає нічого нового під Луною.
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13.06.2024 11:52 Ответить
А КТОТО сомневался?? А
Не ну вы как дети... чесслово
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13.06.2024 11:41 Ответить
Консультант Офісу Президента !!!!!!!!!!!! Юрій Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність

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13.06.2024 12:31 Ответить
прекрасна новина. людя розказують про національно-визвольну війну, кордони 91-го і т.д. А самі накрадуть і тікають в Австрію.
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13.06.2024 11:44 Ответить
При чому тут " національно- визвольна", що ти мелеш?
Цей Чувак громадянин Ізраілю із 90 року, він взагалі до України, як держви немає ніякого ОФІЦІЙНОГО відношення. То що він приїхав сюди красти у складі ОПГ- япж ніяк не свідчить про " національно-визвольну".
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13.06.2024 12:04 Ответить
Якби в нього не було громадянства України, то йому не потрібна була б ані довідка про інвалідність, ані система Шлях.
Ці всі наші закони іноземців не стосуються - вони перетинають кордон без обмежень.
Так що не кіпішуй...
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13.06.2024 12:49 Ответить
Ага, до минулого тижня без питань випускали навіть громадян України, що стоять на консульскому обліку в іншій країні, навіть сьогоді випускають будь- яких іноземних громадян, по пред'явленню паспррта іноземної держави, а ГРОМАДЯНИНА ІЗРАІЛЯ випускаютььтільки через " Шлях".
Його зарєєстрували в тому ШЛЯХУ, не для перетину кордону, а що б тролі типу тебе галіматью писали
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13.06.2024 13:10 Ответить
Тікають ті щури, кому насрати на національно-визвільну війну та кордони 91-го, що в тебе тут не сходиться?
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13.06.2024 12:50 Ответить
І оті люди ставлять на паузу Конституцію для громадян, натомість для себе знімають всі обмеження, закони, обов'язки, правила, честь совість і навіть здоровий глузд.
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13.06.2024 11:44 Ответить
Отакии зух - вислизнув - Австрія такого не віддасть
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13.06.2024 11:44 Ответить
Черговий "консультант" Офісу Президента...
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13.06.2024 11:45 Ответить
ну таки да.

"ми с Тамарой Люской ходим парой"

.
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13.06.2024 12:33 Ответить
Нє ну по фотографії виглядає як інвалід .
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13.06.2024 11:46 Ответить
СПАСИБО
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13.06.2024 11:47 Ответить
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13.06.2024 12:39 Ответить
вместо пилота посадить тракториста. такой эксперимент над самолетом и пассажирами. но в первые секунды кайфонут, адреналин.
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13.06.2024 12:44 Ответить
Мда... Если уж беня сказал "мы находимся на таком дне" то уж простому народу плакать и плакать...
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13.06.2024 12:58 Ответить
Где третья часть? Желательно видео, и без запикивания.
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13.06.2024 14:50 Ответить
дорогу і проживання в австрії йому оплатив народ України що не так
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13.06.2024 11:48 Ответить
В ОПі там усі інваліди - хтось по фізічним вадам, хтось по розумовим.
Нічого несподіваного...
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13.06.2024 11:49 Ответить
в ОПі працюють виключно моральні уроди
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13.06.2024 12:34 Ответить
Там уся фракція слуг урода - інваліди.
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13.06.2024 11:50 Ответить
дивно що він до цього набору не мав ще й листа від Буданова
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13.06.2024 11:51 Ответить
Лише тільки уявіть, який буде шухер
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.

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13.06.2024 11:52 Ответить
Аби ще дожити до того. Боюся, вон не втечуть, доки все не видоять.
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13.06.2024 11:57 Ответить
аби Аннушка пан Генерал Кривонос "на путях" знову не розлив олію
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13.06.2024 12:36 Ответить
цікаво чи будуть тут помічені тцка боти дужик тесленко та інші...
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13.06.2024 11:56 Ответить
Ніт! Напевно, довбо-клавіатурні ресурси не витрачають у темах, де і так все "справедливо".
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13.06.2024 15:15 Ответить
А чого не в плав через Тису?
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13.06.2024 11:58 Ответить
Дерьмак заборонив, ще втопитися міг би.
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13.06.2024 12:03 Ответить
написано ж - інвалід

через Тису для здорових та закальонних в бєгах від ТЦК
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13.06.2024 12:38 Ответить
Инвалидность Голика - подорвался, таская в ОП чемоданы с баблом...
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13.06.2024 12:05 Ответить
Поки українці хлопають вухами, спритні жиди скрізь, най*бують українців!
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13.06.2024 12:07 Ответить
Мабуть, знає австрійську мову, що в Австрію дременув. Третя за ссученістю країна після Угорщини і Швейцарії.
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13.06.2024 12:08 Ответить
*sad serbian noises from verba*
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13.06.2024 12:52 Ответить
Що це взагалі за український офіс, якщо там одні жиди, росіяни, абхазці, тататари...?
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13.06.2024 12:09 Ответить
"НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає... хочеться плакати..., складається враження, що це бюро створювали не для боротьби з корупцією, а невідомо для чого..., тому що багато цікавих для нього речей воно дізнається із змі... і в нього взагалі мало до до чого є той доступ, а навіщо? раптом стане відомо про те, що система "Шлях" створювалася не для чогось там, а для віп втікачів...
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13.06.2024 12:09 Ответить
Це дійсно ганьба. Ціле Національне бюро розслідувань не має доступу до якоїсь програми Шлях", через яку задрипані, корумповані чинуші обладміністрацій переправляють злодіїв і ухилянтів за кордон. 😏
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13.06.2024 12:19 Ответить
Они там сидят, для того что бы там просто сидеть. Им за это еще не плохую зарплату платят.
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13.06.2024 14:54 Ответить
довідка про інвалідність - це така нагорода, ******* індульгенція від зеленого уйобіщного божочка та пророка його дєрьмака...
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13.06.2024 12:11 Ответить
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13.06.2024 12:26 Ответить
Ласковый тузик юзик и шоколадный заяц
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13.06.2024 13:01 Ответить
Якщо перебуває в Австрії, то зробіть запит видачу, чи нє?
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13.06.2024 12:11 Ответить
Австріяки ще з Фірташем не розібралися! Потім приперся екс-голова НБУ Шевченко...
Голік буде стояти в черзі років десять...
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13.06.2024 12:25 Ответить
Инвалид, еще и с паспортом Израиля. Это вообще не вариант. Скажут что у нас для таких людей тюрьмы не подходящие.
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13.06.2024 14:56 Ответить
Його потрібно на ВЛК, ВЛК робить чудеса, заїодиш хворий - виходиш здоровий!
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14.06.2024 08:51 Ответить
А є вирок суду або він у міжнародному розшуку? Якщо ні, то як Австрія їого видасть?

Він же навіть до 16.10.2024 має законні підстави їхати пісні співати хоч у Австрію, хоч у Австралію...
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13.06.2024 15:11 Ответить
Малороси самі віддали владу етнічній банді. І до сих пір не прозріли.

Невмируща класика геніального Тараса Григоровича Шевченка актуальна до сих пір.
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13.06.2024 12:14 Ответить
на малоросів всім пох якщо чесно
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13.06.2024 12:55 Ответить
Кому "всім"? Їх і зараз майже половина від населення України.
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13.06.2024 13:13 Ответить
Нічого дивного, злочинна зелена влада...
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13.06.2024 12:16 Ответить
В Україні з корупцією борються виключно журналісти. Не розумію для чого українці утримують поліцію, набу, сап, суди, які цю саму корупцію примножують?
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13.06.2024 12:33 Ответить
Ну що 73% прикольно? Паржом?
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13.06.2024 12:35 Ответить
Та вже животики понадривали, вже не до сміху
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14.06.2024 11:20 Ответить
усі "консультанти" офісу єрмака
інваліди
принаймні моральні
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13.06.2024 12:35 Ответить
Но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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13.06.2024 13:09 Ответить
а ви всі- лохи та ухилянти
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13.06.2024 12:35 Ответить
"Русские своих не сдают!(С)"
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13.06.2024 12:41 Ответить
Они все выедут их Украины,когда их начнут садить и ермак и зеленский и татаров и бородатая бабушка,а как вы думали?
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13.06.2024 13:19 Ответить
Інвалід на клептоманію...
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13.06.2024 13:30 Ответить
1,5 міліарда с издив заніс наверх відкат і поїхав закордон .
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13.06.2024 13:40 Ответить
Ссуки!
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13.06.2024 13:44 Ответить
Интересно в каком году инвалидом стал?
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13.06.2024 15:07 Ответить
Черговий кабінет звільнився в офісі президента на Банковій. Ще один "ефективний менеджер" нагострив лижі.
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13.06.2024 15:31 Ответить
І цей у лісок
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14.06.2024 05:40 Ответить
Хіба щось дивує ?
Вони можуть виїхати а потім заїхати а потім знову виїхати!
Чи то суркіси , чи то ахметови чи ціла армія таких покидьків !
Украіна ясна річ Австрію не просить щоб помогли знайти і видати це падло !
Послухайте !!! А може падло є вся влада з СБУ, НАБУ, митниками, вся без виключення судова шобла , безуглі і багато багато інших?

На жаль таке прозріння не є новиною а бувальщиною !!!!
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14.06.2024 05:54 Ответить
Так там он фірташ вже роками сидить, попиває віденську каву - австрія філія кацапії.
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14.06.2024 11:18 Ответить
Падло поїхало хату в Італії провітрити?
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14.06.2024 07:53 Ответить
Украина страна где нет никогда виноватых.
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14.06.2024 07:55 Ответить
Е ні, це ми усі винні, що терпимо усих цих "не винуватих"
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14.06.2024 11:16 Ответить
На морді ліца написано - щур. І воно дійсно інвалід - інвалід поняття "людина"
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14.06.2024 11:15 Ответить
___________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Мова оригіналу, історичної повісті Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Ермак, Беня, Зеля, Пеня, Жуля а Допа и Гепа уже не скажут....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит это хоть и не жид но великий господин -завоеватель , кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі корупціонери -Юди як Янкель підступно верховодять і не тільки запорожцями і всім українським народом -воїном!
Нещадно грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
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20.06.2024 15:15 Ответить
 
 