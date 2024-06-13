СМИ заявили, что фигурант слива из НАБУ Голик уехал из Украины: Он сказал, что вернется 17 июня (обновлено)
Консультант Офиса президента Юрий Голик выехал из Украины со справкой об инвалидности и сейчас находится в Австрии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua со ссылкой на источники.
"Голик выехал через систему "Шлях" со справкой об инвалидности и находится в Австрии", - отметил собеседник.
Источники издания в НАБУ подтвердили, что неделю назад детективы в рамках расследования дела Резниченко/Голика (о выигранных ООО "Стройинвест инжиниринг" тендерах на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму более 1,5 млрд грн.) провели обыск у основного фигуранта дела Валентина Резниченко в его машине. После этого Юрий Голик действительно мог покинуть Украину.
"НАБУ проверяет через оперативные каналы достоверность этой информации, поскольку прямого доступа к системе "Шлях" у бюро нет", - добавил источник.
Журналист Татьяна Николаенко напомнила, что Голик имеет гражданство Израиля.
Со ссылкой на источники, она рассказала: "Голик был внесен в систему "Шлях" 4 раза Днепропетровской ОВА (правда, странно?) по инициативе БО БФ "Пісні, нарождені в АТО". Последнее разрешение Голик получил 11.04.2024 года, заявка действительна до 16.10.2024 года. Об утечках по делу Голика Семену Кривоносу доложили 24 апреля",
Утечка информации из НАБУ
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.
Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.
Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РВА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
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Десь так.
Немає нічого нового під Луною.
Не ну вы как дети... чесслово
Цей Чувак громадянин Ізраілю із 90 року, він взагалі до України, як держви немає ніякого ОФІЦІЙНОГО відношення. То що він приїхав сюди красти у складі ОПГ- япж ніяк не свідчить про " національно-визвольну".
Ці всі наші закони іноземців не стосуються - вони перетинають кордон без обмежень.
Так що не кіпішуй...
Його зарєєстрували в тому ШЛЯХУ, не для перетину кордону, а що б тролі типу тебе галіматью писали
"ми с
ТамаройЛюской ходим парой"
.
Нічого несподіваного...
після кінця царювання найвеличнішого лідера **********.
Аннушкапан Генерал Кривонос "на путях" знову не розлив олію
через Тису для здорових та закальонних в бєгах від ТЦК
Голік буде стояти в черзі років десять...
Він же навіть до 16.10.2024 має законні підстави їхати пісні співати хоч у Австрію, хоч у Австралію...
Невмируща класика геніального Тараса Григоровича Шевченка актуальна до сих пір.
інваліди
принаймні моральні
Вони можуть виїхати а потім заїхати а потім знову виїхати!
Чи то суркіси , чи то ахметови чи ціла армія таких покидьків !
Украіна ясна річ Австрію не просить щоб помогли знайти і видати це падло !
Послухайте !!! А може падло є вся влада з СБУ, НАБУ, митниками, вся без виключення судова шобла , безуглі і багато багато інших?
На жаль таке прозріння не є новиною а бувальщиною !!!!
*
Мова оригіналу, історичної повісті Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Ермак, Беня, Зеля, Пеня, Жуля а Допа и Гепа уже не скажут....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит это хоть и не жид но великий господин -завоеватель , кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі корупціонери -Юди як Янкель підступно верховодять і не тільки запорожцями і всім українським народом -воїном!
Нещадно грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.