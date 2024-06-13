СМИ заявили, что фигурант слива из НАБУ Голик уехал из Украины: Он сказал, что вернется 17 июня (обновлено)

Консультант Офиса президента Юрий Голик выехал из Украины со справкой об инвалидности и сейчас находится в Австрии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua со ссылкой на источники.

"Голик выехал через систему "Шлях" со справкой об инвалидности и находится в Австрии", - отметил собеседник.

Источники издания в НАБУ подтвердили, что неделю назад детективы в рамках расследования дела Резниченко/Голика (о выигранных ООО "Стройинвест инжиниринг" тендерах на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму более 1,5 млрд грн.) провели обыск у основного фигуранта дела Валентина Резниченко в его машине. После этого Юрий Голик действительно мог покинуть Украину.

"НАБУ проверяет через оперативные каналы достоверность этой информации, поскольку прямого доступа к системе "Шлях" у бюро нет", - добавил источник.

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Журналист Татьяна Николаенко напомнила, что Голик имеет гражданство Израиля.

Со ссылкой на источники, она рассказала: "Голик был внесен в систему "Шлях" 4 раза Днепропетровской ОВА (правда, странно?) по инициативе БО БФ "Пісні, нарождені в АТО". Последнее разрешение Голик получил 11.04.2024 года, заявка действительна до 16.10.2024 года. Об утечках по делу Голика Семену Кривоносу доложили 24 апреля",

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Утечка информации из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РВА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

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