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Новини Допомога Україні
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Португалія надасть Україні по 220 млн євро допомоги цього і наступного року

Прапор Португалії і України

Португалія зобов'язується надати Україні 220 мільйонів євро допомоги цього року і стільки ж у 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро.

"Лише цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в межах того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті", - заявив він.

Крім того, Монтенегро зазнасив, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних видатків на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році.

"Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України", - додав він.

Також читайте: Агресія РФ проти України призвела до глобальної війни, і мир в Україні буде глобальним миром, - президент Португалії де Соуза

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 травня у Лісабоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про безпекову співпрацю між двома країнами.

Автор: 

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Нагуя?
Влада все одно скавчатиме про нестачу грошей, а жоден з нас цих мільйонів ні в чому не помітить.
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10.07.2024 14:26 Відповісти
О! То добре! Можновладці зможуть купити новенькі тачки! Бо ті що придбали в 19му вже застарі.
Хочь хтось в Україні мусить жити як людина!
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10.07.2024 14:57 Відповісти
 
 