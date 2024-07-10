Португалія надасть Україні по 220 млн євро допомоги цього і наступного року

Португалія зобов'язується надати Україні 220 мільйонів євро допомоги цього року і стільки ж у 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро.

"Лише цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в межах того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті", - заявив він.

Крім того, Монтенегро зазнасив, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних видатків на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році.

"Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 травня у Лісабоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про безпекову співпрацю між двома країнами.