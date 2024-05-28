Україна і Португалія підписали двосторонню безпекову угоду. ФОТО

У вівторок, 28 травня, у Лісабоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про безпекову співпрацю між двома країнами. Таким чином, Португалія стала вже 12-ю країною, з якою Україна підписала відповідну угоду.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписання угоди відбулося в офіційній резиденції прем'єра Португалії Луїша Монтенегру. Тривалість угоди складає 10 років із можливістю продовження.

Зобов'язання Португалії

Документ закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Згідно з документом, у 2024 році Португалія зобов’язалася надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки. Зазначається, що цьогоріч Лісабон вже виділив 100 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України.

Також угода підтверджує участь Португалії у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Крім цього, домовленості між країнами також передбачають двостронню співпрацю в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Також в угоді Лісабон засвідчив підтримку вступу України в ЄС та НАТО.

Крім цього, на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським очільник португалького уряду Луїш Монтенегру заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну, надсилаючи військову військову допомогу для того, щоб вона втілювала своє законне право на самооборону та захищала й відновлювала свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Лісабон вже передав Києву 1000 тонн військової допомоги.

Політичне співробітництво

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку української Формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Також Лісабон бере на себе зобов'язання продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди?

Португалія стала 12-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

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