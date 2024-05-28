Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности. ФОТО

Во вторник, 28 мая, в Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер Португалии Луиш Монтенегру подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Таким образом, Португалия стала уже 12-й страной, с которой Украина подписала соответствующее соглашение.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось в официальной резиденции премьера Португалии Луиша Монтенегру. Продолжительность соглашения составляет 10 лет с возможностью продления.

Обязательства Португалии

Документ закрепляет обязательства Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Согласно документу, в 2024 году Португалия обязалась предоставить Украине не менее 126 миллионов евро военной поддержки. Отмечается, что в этом году Лиссабон уже выделил 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

Также соглашение подтверждает участие Португалии в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Кроме этого, договоренности между странами также предусматривают двустороннее сотрудничество в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Также в соглашении Лиссабон засвидетельствовал поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО.

Кроме этого, на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским глава португалького правительства Луиш Монтенегру заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину, посылая военную военную помощь для того, чтобы она воплощала свое законное право на самооборону и защищала и восстанавливала свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Лиссабон уже передал Киеву 1000 тонн военной помощи.

Политическое сотрудничество

В блоке по политическому сотрудничеству речь идет о поддержке украинской Формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за убытки, потери или ущерб, вызванные российской агрессией.

Также Лиссабон берет на себя обязательства продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и способствовать достижению целей, изложенных в Рамочном документе этой коалиции.

С какими странами Украина уже подписала соглашения по безопасности?

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Всего к Совместной декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

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