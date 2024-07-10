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Новини Війна
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Якщо війська РФ залишаться на території України, це буде заморожений конфлікт. Нам потрібно, щоб Путін програв, - Зеленський

Зеленський про заморожений конфлікт в Україні

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо війна в Україні буде заморожена, Росія через деякий час знову почне військове вторгнення, це питання років.

Про це він сказав в Інституті Рональда Рейгана у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У Зеленського запитали, чи актуальна для України мета повернутися до кордонів 1991 року.

Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно насамперед рятувати людей і державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання років, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить", - наголосив президент.

Глава держави додав, що найкращий спосіб зупинити війну – підготувати план і організувати у найближчі місяці другий Саміт миру, "щоб світ натиснув на Путіна".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391)


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Топ коментарі
+23
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10.07.2024 15:09 Відповісти
+16
Випердиш, що ти зробив для цього! Мерзото!!!! Ти здав Укрїну. Гнидище!
Що там Тищенко, жарить скумбрію для маман і лєнки?
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10.07.2024 15:07 Відповісти
+15
Зеленський з однаковою дерев'яною фізією може говорити що завгодно.
На те він і шут гороховий.
Спочатку гроші на військо - дороги не зможемо будувати; просто припинити стріляти; побачив мир у якомусь отворі путіна; домовитися десь посередині, шашлички на травневі, какая разніца...
Потім перемога за два-три тижні, кордони 1991 року, не розумію нащо мобілізація...

І що цікаво - щоб Зеленський не говорив, а морда така впевнена, ні краплини стиду чи совісті. Феноменальний брехун...

Ото Єрмачку з шайкою москальських прихвостнів треба, щоб путін програв ? Ага...
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10.07.2024 15:14 Відповісти
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Але погодьтеся- це краще ніж ...здіти про мирні угоди ...
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10.07.2024 15:09 Відповісти
Випердиш, що ти зробив для цього! Мерзото!!!! Ти здав Укрїну. Гнидище!
Що там Тищенко, жарить скумбрію для маман і лєнки?
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10.07.2024 15:07 Відповісти
Так лєнка і є скумбрія, чи Ви не знали? Як можна шпилити (чи як Ви там висловилися) першу леді для першой леді?
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10.07.2024 15:52 Відповісти
Слова вже не нетряпкиякоїсь а ... боюсь зглазити ...
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10.07.2024 15:07 Відповісти
шашликів обжерся ?
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10.07.2024 15:08 Відповісти
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10.07.2024 15:09 Відповісти
БИКУВАННЯ ПО ДОРОЗІ ДО САМІТУ

10.07.2024https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ

Минулого разу, коли Zе-мо їхало на саміт НАТО, то ще в дорозі почав принижувати, та бикувати на адресу блоку, з якім усіма силами, на вимогу путіна намагається зіпсувати відносини.

Подивиться що робить зараз.

Ще не доїхав, а вже кидає претензії що хоче подивитися яка буде їхня відповідь путіну, за обстріл Охмадиту. При чому як по команді, те саме роблять всілякі інформаційни помійки, які насправді його особиста інформаційна армія.

І я зараз не про те чому воно бикує. Це зрозуміло. Його господар в кремлі наказав робити все щоб Україна не стала частиною НАТО, а інших інструментів окрім бидлячого хамства, та неприхованого мародерства, в нього немає.

Я про те як така поведінка характеризує «людину».

Наприклад в мене неприхована ненависть до зелених разом з їхніми господарями в кремлі. Це природньо. Я цього не приховую. Для мене вони одне ціле.

А тепер подивиться куди спрямовує свою лють, інформаційна армія дерьмака та особисто зеленский?

«Байден, чому ми не в НАТО», раптом перетворили в «Байден, де відповідь».

Тобто уся лють спрямована на адресу НАТО, наче це не путінски ракети прилітають нас вбивати.

Бо для них ворог не путін.

Головний ворог для них - НАТО. Як і в путіна.

Ось звідки це бикування по дорозі до саміту. Просто #зеленский слуга путіна и виконує те заради чого той розпочав вторгнення. Бо головна вимога путіна - це Україна поза НАТО. А зеленский робить все щоб задовольнити свого царя.

Арсен Зекіров
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10.07.2024 15:25 Відповісти
Ну то говори про ядерну зброю , роби щось ...
їжаки в лісі теж говорять що московія повинна програть
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10.07.2024 15:10 Відповісти
" Після ваших "розведень", Оманів, розмінувань та "всеосяжних перемірій", разом з "Мінськими" не стало Маріуполя, Азовського моря, 20% території та мільйонів людей українського населення тощо. То в чому саме хуже нє стало? Скільки можна ліпити цю позітівну пропагандиську жуйку на очі скривавленій країні? Які ужасні були попередники з фортицікаційною лінією, ракетною програмою, замінованим Чонгаром, доларом по 25 і "наживанням на войнє" всі вже давно зрозуміли, шостий рік кіпіт наш разум возмущєнний - дайте врешті решт вже щось для порівняння крім тотального пізд#жа.
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10.07.2024 15:12 Відповісти
Этот дурачек еще не понял, что никакой заморозки не будет?
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10.07.2024 15:12 Відповісти
Шо таке, Вальодья вже не бажає зустритися десь по середине і зазірнути у очі ***** у яких він колись побачив мир? А як дихав, як дихав, гондон.
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10.07.2024 15:13 Відповісти
і гордон. Втім, акакаяразніца
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10.07.2024 17:24 Відповісти
Та не нам потрібен не прострочений
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10.07.2024 15:13 Відповісти
Зеленський з однаковою дерев'яною фізією може говорити що завгодно.
На те він і шут гороховий.
Спочатку гроші на військо - дороги не зможемо будувати; просто припинити стріляти; побачив мир у якомусь отворі путіна; домовитися десь посередині, шашлички на травневі, какая разніца...
Потім перемога за два-три тижні, кордони 1991 року, не розумію нащо мобілізація...

І що цікаво - щоб Зеленський не говорив, а морда така впевнена, ні краплини стиду чи совісті. Феноменальний брехун...

Ото Єрмачку з шайкою москальських прихвостнів треба, щоб путін програв ? Ага...
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10.07.2024 15:14 Відповісти
Ага.
І в Омані воно було Зеленському потрібно. І в Стамбулі це Зеленському було потрібно.

Феноменальний брехун.
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10.07.2024 15:18 Відповісти
Термін 5 років вже вийшов, далі все гірше
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10.07.2024 15:15 Відповісти
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10.07.2024 15:51 Відповісти
Нє, я просто угораю з дебіла. І до речі я не кацап.
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10.07.2024 15:56 Відповісти
Слабо замутити петицію шоб Україна негайно перемогла? Чого? Кацап боїться перемоги України?
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10.07.2024 15:59 Відповісти
Співчуваю, кацапе
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10.07.2024 16:05 Відповісти
Двічі співчуваю, кацапе . І як ти там обісравшийся?
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10.07.2024 16:09 Відповісти
Кацап пішов по колу. Ти якийсь унилий кацап...
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10.07.2024 16:13 Відповісти
у вас обох "friendly fire". Ну, йому, молодому - ще так-сяк, ще можна зрозуміти. Але ти, старий, якого біса ув'язався в цю невдячну справу?
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10.07.2024 17:29 Відповісти
Він не по нашу сторону барикади, бо "ініціативний дурак гірше за шкідника" (С). Закликати до свідомо безрезультатних дій - це не наш метод. Скільки вже тих петицій було... Це називається "випускати пар у свисток". Свисту багато, користі ніякої.
А чому вліз... ну було трохи часу, цікаво було б подивитися, може шось новеньке буде.
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10.07.2024 17:33 Відповісти
То ти для цього війська відводив, стріляти у відповідь забороняв, і по*єрив ракетну програму та оборонку в цілому.
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10.07.2024 15:18 Відповісти
Це жах які коментарі!

Президент Зеленський хоч і програв підготовку до війни, бо готувався до миру у 2019-2021 рр, але зараз займає правильну позицію: ЖОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОСТУПОК! ЖОДНИХ ПОСТУПОК З ЛЮДЬМИ!
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10.07.2024 15:23 Відповісти
****...ти можна багато тільки от щоб те реалізувати треба щось робити.... перше це боротьба з корупцією яка зменшує і до того в рази менший від орків військовий бюджет, обрізання шалених зарплат чинуш а не підвищення яке зараз робиться

Чистка управління військом від кумоства... та вічних тиловиків... і постановка до управління молодих офіцерів які мають вміння та навики планування операцій

А саме головне серійне маштабне виробництво балістичних ракет.... без ударів по оркам нічого не повернеш та не зробиш

Із всього вищесказано робиться тільки дика мобілізація хворих та кривих 40+ і одним м'ясом причому тут ми також програємо оркам як в кількості так і в якості вони молодші....

****ьошшю кордони не повернеш... скільки б не ****...ів
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10.07.2024 15:30 Відповісти
А головне це авіація якщо її не буде хоча б 50 літаків про якісь кордони можна забути... 3000 кабів в місяць, купа безпілотників.... виробництво 400 ракет в рік та поставки 5 млн снарядів хоч і гавняних але вони вбивають...

А в нас щось дід витиснув із себе 30 ракет, літаків дадуть десь 20 до кінця року... ЄС дав 500 тис снарядів за 2 роки ...

З чим ти хочеш ті кордони повернути та відстояти... дідами 40+...
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10.07.2024 15:36 Відповісти
Схоже що так. Зараз гребуть всіх кого бачать,а після 16 го взагалі буде треш. Куди? Для чого? В тилу сидить 14 бригад без зброї. Клован сам розповідав. Чи знову напи₴дів?
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10.07.2024 15:50 Відповісти
Ти вже оновив дані в ТЦК Трупак ?
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10.07.2024 15:38 Відповісти
Після той шаленої шкоди, яку країні вже завдав Зеленський і продовжує завдавати - його "позиція" - до дупи.
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10.07.2024 15:52 Відповісти
Воно читає, що напишуть, потім доречі усе, що прогундосив, забуває. Це не його позиція, бо він малорос і зрадник. Якій оточив себе щурами і зрадниками. Воно каже одне, думає друге, робить третє. Поки Червінський у в'язниці, а Дерьмак, Тартаров і інша ригівська шелупонь прі владі - не вірю жодному слову цього торчка. Грає роль. І до речі : жодного разу ця мерзота не покаялась за скоєне
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10.07.2024 16:02 Відповісти
Пані Наталія) Це як вимагати від актора Зігравшого роль Потрошителя, каятися за вчинки маньяка)
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10.07.2024 17:14 Відповісти
Як ти собі це уявляєш? Навіть якщо ті 28 млн українців, що залишилися усі загинуть, кацапів ще залишиться 100+млн. Вони навіть не особо тзасмутяться.
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10.07.2024 16:04 Відповісти
Вітаю з реєстрацієїю . Такий сміливий безкомпромісний патріот ,чому тоді в зеботи пішли - а не на фронт? Т
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10.07.2024 16:20 Відповісти
Замість паплюжити найвищу посадову особу воюючою країни якого обрали переважною більшістю виборців, подавайте на нього до суду, якщо вважаєте що він скоїв чи коїть злочини. Дописи коментаторів перевершують бруд москальських пропагандистів. На жаль.
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10.07.2024 15:34 Відповісти
А чим кращі коментарі ухилянтів які втікли в німеччину та бояться повертатись в Україну і піти у військо
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10.07.2024 15:39 Відповісти
це андрій ярмак коментує під ВПНом
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10.07.2024 15:44 Відповісти
"в яблучко"! я не обирав Зеленського та я ніколи не був його прихильником... але під час війни срати на голову верховному головнокомандувачу - це ж бальзам на серце ворога від "корисних ідіотів"! черговий висер "мудрого українського народу", який настільки мудрий, що вже двічі в історії просрав державність саме через роз'єднаність (помовчувати треба, а вже після війни виставляти рахунки)
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10.07.2024 15:42 Відповісти
В які суди на нього подавати? Все абсолютно узурповане
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10.07.2024 16:05 Відповісти
Ця особа дискредитувала себе, галантерейний. Повертайся, побачимо що здесь будеш писати. Під обстрілами та бомбами . Бо ви, мразі, вибрали торчка, але при першому же шухері здриснули. І вам війна пішла на користь, бо неждано -негадано опинилися у Європі, та ще і на халяву. Чому ж вам не славити цього недоумка.
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10.07.2024 16:11 Відповісти
Якого суду ? Того що перебуває під повним пливом Президента ? Ви шановний країни сплутали
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10.07.2024 16:18 Відповісти
Все вирішуються дуже просто, ***** не буде на території України, якщо клован піде на поступки і відмовиться від 4 областей, або зійдеться гдєтапасірідінє і віддасть все що буде захоплене на той момент.
Зелебобікам звісно подоляки розкажуть що це Переміга і вони будуть дрочити на геній зедегенерата.
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10.07.2024 15:37 Відповісти
можна і так, доки Голики дерибанять бабло на "відбудові" та ремонті прифронтових доріг.
Зелебобікам похер, їм не шкода, то їхні внуки будуть кредити віддавати які зараз по карманам тирять зелені уйобки.
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10.07.2024 15:43 Відповісти
Идёшь нах, кацапский придурок.
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10.07.2024 15:45 Відповісти
вони нас ракетами а ми їх самітами.
Потужно. Давай ісчо!
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10.07.2024 15:38 Відповісти
То йди в ТЦК,клован. І свою шоблу крадіїв гони.
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10.07.2024 15:44 Відповісти
Кончений виродок вже навіть не приховує, що буде вести війну, аби залишатись при владі, довічно.
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10.07.2024 16:01 Відповісти
І де в цих заявах логіка? Навіть якщо станеться неймовірне і вдасться витіснити русню на кордони 91-го, то тоді вони не нападуть через кілька років? Вони не нападуть тільки у тому випадку, якщо Україна стане сильною у всіх планах країною. А для цього необхідно закінчити війну і попрощатись назавжди з тобою, сраний клоуне і твоїми злодіями-менеджерами.
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10.07.2024 16:15 Відповісти
адептам секти кордонів 91 і ура-поЦреотам ви цього не поясните.... Їм шмарафон і всілякі позитивні інфопомтйки промили мізки про те, що все нам дадуть. От вони і бісяться від злоби
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10.07.2024 17:25 Відповісти
Ці казки Віденського Лісу ми вже чули . Хотілося б побачити ПЛАН . Не той ,що любить пан президент - а ДІЙ . ПЛАН КОНКРЕТНИХ ДІЙ .
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10.07.2024 16:16 Відповісти
Ти, імбецил, не здатен довести Путіна до програшу.
Лише сотні тисяч людей покладеш, та ще й обезцінеш їх смерті своїм програшом.
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10.07.2024 16:19 Відповісти
А цей довбаний саміт що прийде на позиції з допомогою?
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10.07.2024 16:20 Відповісти
Ти б не пздив зелений слимак, а все робив заради того про що говориш. Слова одне, діло інше.
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10.07.2024 16:30 Відповісти
Зедибілізм процвітає, земерзота ,вважає що це гра...???
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10.07.2024 16:30 Відповісти
Їбанько досі кормить лошню нездійсненими лозунгами.
Змусити Пу програти можна було лише в 2022, ніяк не пізніше. Все, потяг пішов.
Тепер кокаїновий нюхач може хіба що як програвший в казино ставити і втрачати тільки більше і більше, поки лишиться з нічим.
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10.07.2024 16:41 Відповісти
Дід мороз хто?
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10.07.2024 16:55 Відповісти
а ми хочемо щоб ти і твої менеджери перестали красти
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10.07.2024 17:03 Відповісти
Цього ідіота навіщо друкують? Людей ще більше розізлити?
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10.07.2024 17:24 Відповісти
Кока ще й не на таке сподвигне...
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10.07.2024 17:29 Відповісти
Замораживай конфликт и издуй накуй зеленый гндон. Украина проведет выборы и выберет себе президента.
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10.07.2024 17:30 Відповісти
Щоб путін програв треба щоб українці добровольно прийшли до ТЦК. Бо генералам не вистачає людей штурмувати посадки.
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10.07.2024 17:43 Відповісти
 
 