Якщо війська РФ залишаться на території України, це буде заморожений конфлікт. Нам потрібно, щоб Путін програв, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо війна в Україні буде заморожена, Росія через деякий час знову почне військове вторгнення, це питання років.
Про це він сказав в Інституті Рональда Рейгана у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У Зеленського запитали, чи актуальна для України мета повернутися до кордонів 1991 року.
Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно насамперед рятувати людей і державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання років, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить", - наголосив президент.
Глава держави додав, що найкращий спосіб зупинити війну – підготувати план і організувати у найближчі місяці другий Саміт миру, "щоб світ натиснув на Путіна".
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Що там Тищенко, жарить скумбрію для маман і лєнки?
10.07.2024https://republic.com.ua/rub/opinion МНЕНИЕ
Минулого разу, коли Zе-мо їхало на саміт НАТО, то ще в дорозі почав принижувати, та бикувати на адресу блоку, з якім усіма силами, на вимогу путіна намагається зіпсувати відносини.
Подивиться що робить зараз.
Ще не доїхав, а вже кидає претензії що хоче подивитися яка буде їхня відповідь путіну, за обстріл Охмадиту. При чому як по команді, те саме роблять всілякі інформаційни помійки, які насправді його особиста інформаційна армія.
І я зараз не про те чому воно бикує. Це зрозуміло. Його господар в кремлі наказав робити все щоб Україна не стала частиною НАТО, а інших інструментів окрім бидлячого хамства, та неприхованого мародерства, в нього немає.
Я про те як така поведінка характеризує «людину».
Наприклад в мене неприхована ненависть до зелених разом з їхніми господарями в кремлі. Це природньо. Я цього не приховую. Для мене вони одне ціле.
А тепер подивиться куди спрямовує свою лють, інформаційна армія дерьмака та особисто зеленский?
«Байден, чому ми не в НАТО», раптом перетворили в «Байден, де відповідь».
Тобто уся лють спрямована на адресу НАТО, наче це не путінски ракети прилітають нас вбивати.
Бо для них ворог не путін.
Головний ворог для них - НАТО. Як і в путіна.
Ось звідки це бикування по дорозі до саміту. Просто #зеленский слуга путіна и виконує те заради чого той розпочав вторгнення. Бо головна вимога путіна - це Україна поза НАТО. А зеленский робить все щоб задовольнити свого царя.
Арсен Зекіров
їжаки в лісі теж говорять що московія повинна програть
На те він і шут гороховий.
Спочатку гроші на військо - дороги не зможемо будувати; просто припинити стріляти; побачив мир у якомусь отворі путіна; домовитися десь посередині, шашлички на травневі, какая разніца...
Потім перемога за два-три тижні, кордони 1991 року, не розумію нащо мобілізація...
І що цікаво - щоб Зеленський не говорив, а морда така впевнена, ні краплини стиду чи совісті. Феноменальний брехун...
Ото Єрмачку з шайкою москальських прихвостнів треба, щоб путін програв ? Ага...
І в Омані воно було Зеленському потрібно. І в Стамбулі це Зеленському було потрібно.
Феноменальний брехун.
А чому вліз... ну було трохи часу, цікаво було б подивитися, може шось новеньке буде.
Президент Зеленський хоч і програв підготовку до війни, бо готувався до миру у 2019-2021 рр, але зараз займає правильну позицію: ЖОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОСТУПОК! ЖОДНИХ ПОСТУПОК З ЛЮДЬМИ!
Чистка управління військом від кумоства... та вічних тиловиків... і постановка до управління молодих офіцерів які мають вміння та навики планування операцій
А саме головне серійне маштабне виробництво балістичних ракет.... без ударів по оркам нічого не повернеш та не зробиш
Із всього вищесказано робиться тільки дика мобілізація хворих та кривих 40+ і одним м'ясом причому тут ми також програємо оркам як в кількості так і в якості вони молодші....
****ьошшю кордони не повернеш... скільки б не ****...ів
А в нас щось дід витиснув із себе 30 ракет, літаків дадуть десь 20 до кінця року... ЄС дав 500 тис снарядів за 2 роки ...
З чим ти хочеш ті кордони повернути та відстояти... дідами 40+...
Зелебобікам звісно подоляки розкажуть що це Переміга і вони будуть дрочити на геній зедегенерата.
Зелебобікам похер, їм не шкода, то їхні внуки будуть кредити віддавати які зараз по карманам тирять зелені уйобки.
Потужно. Давай ісчо!
Лише сотні тисяч людей покладеш, та ще й обезцінеш їх смерті своїм програшом.
Змусити Пу програти можна було лише в 2022, ніяк не пізніше. Все, потяг пішов.
Тепер кокаїновий нюхач може хіба що як програвший в казино ставити і втрачати тільки більше і більше, поки лишиться з нічим.