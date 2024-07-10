Якщо війська РФ залишаться на території України, це буде заморожений конфлікт. Нам потрібно, щоб Путін програв, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо війна в Україні буде заморожена, Росія через деякий час знову почне військове вторгнення, це питання років.

Про це він сказав в Інституті Рональда Рейгана у США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У Зеленського запитали, чи актуальна для України мета повернутися до кордонів 1991 року.

Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно насамперед рятувати людей і державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання років, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить", - наголосив президент.

Глава держави додав, що найкращий спосіб зупинити війну – підготувати план і організувати у найближчі місяці другий Саміт миру, "щоб світ натиснув на Путіна".

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