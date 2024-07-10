Рашисти вдарили по цивільному об’єкту у Вознесенську на Миколаївщині: є поранені
Російські війська вдень 10 липня вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ Миколаївської області.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом", - зазначив він.
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