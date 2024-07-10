УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11207 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 278 0

Рашисти вдарили по цивільному об’єкту у Вознесенську на Миколаївщині: є поранені

Обстріл Вознесенська 10 липня

Російські війська вдень 10 липня вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ Миколаївської області

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили балістикою по Миколаївщині: пошкоджено сільськогосподарське підприємство, двоє поранених

Автор: 

Миколаївська область (2302) обстріл (29282)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 