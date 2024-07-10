Кабмін ухвалив постанову щодо централізованого друку повісток для зменшення навантаження на ТЦК

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зменшить паперове навантаження на ТЦК та централізує процес друку повісток.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що має суттєво спростити та прискорити процедуру. Відповідні зміни внесені до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Як зазначають у Міноборони, спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Також читайте: Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну