Кабмін ухвалив постанову щодо централізованого друку повісток для зменшення навантаження на ТЦК
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зменшить паперове навантаження на ТЦК та централізує процес друку повісток.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що має суттєво спростити та прискорити процедуру. Відповідні зміни внесені до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.
Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Як зазначають у Міноборони, спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.
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Ще скажіть, що його хтось там буде розглядати
І саме смішне. Ви дійсно вважаєте, що розгляд "оцього" на щось вплине?
А звідки ти знаєш, чого там кацапи бояться? Спілкуєшся з ними?
Но правые НЕ НАБРАЛИ большинство и не попадают в "коалицию".
02- юрисдикция Украины за её пределами НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! В том числе и на тех, кто за рубежом не действует закон о мобилизации, как и любой другой закон Украины.
В отношении остальных НИКТО НИЧЕГО ЗА РУБЕЖОМ СДЕЛАТЬ НЕ СМОЖЕТ!
Если даже теоретически предположить такую возможность ( но её НЕТи быть НЕ МОЖЕТ !) , то это бы сделали еще в 22м...
А слова политиков - ничего не стоят ни где!
Но НАТО вряд-ли вытянется по той же причине - хотела бы втянутся , втянулась бы хоть чем то... А так... она просто имитирует...
То что они "там" - это никак не загружает их бюджеты, так как это число из действующего числа войск, а ге сверх набранных на которых бюджет не рассчитан...
Ну переместили... Им не пофиг где штаны протирать ? Это же не завод с места перенести...
Рашисти, мабуть, в ступорі від них!! Це ж не 70 діб бути в оточенні орків, і відбивати їх атаки - 24/7, як це роблять Захисникам України без вихідних і кондиціонерів, без РИГламенту КМУ !!
кто чувствует себя овцой?
суды не признают этот обериг