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Новини Мобілізація
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Кабмін ухвалив постанову щодо централізованого друку повісток для зменшення навантаження на ТЦК

реєстр,військовозабов'язаних,кабінет

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка  зменшить паперове навантаження на ТЦК та централізує процес друку повісток.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що має суттєво спростити та прискорити процедуру. Відповідні зміни внесені до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Як зазначають у Міноборони, спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Також читайте: Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну

Автор: 

мобілізація (3122) повістка (184) ТЦК та СП (663)


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Топ коментарі
+11
Велике прохання - не друкуйте на дуже цупкому папері, економте кошти! Та й щоб надалі можна було використати за прямим призначенням. Дякую!
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10.07.2024 16:41 Відповісти
+9
Ще ніколи держава так не турбувалась про своїх громадян. Аж сльоза навернулась.
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10.07.2024 16:56 Відповісти
+6
Я так скажу в окоп ніхто не хоче і війська союзників теж
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10.07.2024 16:50 Відповісти
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10.07.2024 16:42 Відповісти
Я так скажу в окоп ніхто не хоче і війська союзників теж
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10.07.2024 16:50 Відповісти
не пести ботва зеленая все нормальные украинцы хотят реальной помощи а не "самiт пису"
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10.07.2024 17:33 Відповісти
Інші аргументи на користь вказаного папірця будуть?
Ще скажіть, що його хтось там буде розглядати
І саме смішне. Ви дійсно вважаєте, що розгляд "оцього" на щось вплине?
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10.07.2024 16:52 Відповісти
Так бояться. Але шобло кістками ляже а буде проти військ в Україні , ось де проблема
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10.07.2024 17:01 Відповісти
Для мене ти такий самий бот, не ображайся. Ти дійсно марнуєш час.
А звідки ти знаєш, чого там кацапи бояться? Спілкуєшся з ними?
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10.07.2024 17:04 Відповісти
какие аргументы бот? у кацапья твоего больше мяса и по-этому ЗСУ любая реальная помощь не помешает
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10.07.2024 17:34 Відповісти
дивна у тебе логіка. а з якого дива європейці з американцями мають йти в окоп замість тебе?
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10.07.2024 17:08 Відповісти
а с такого - что им прикажут - они военные и выполняют приказы своего руководства
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10.07.2024 17:35 Відповісти
ааа, ну-ну. вони може колись і прікажут. бо до цього все рухається.. тільки спочатку будуть намагатися мобілізувати українських біженців/ухилянтів, щоб підготувати їх у Європі і відправити в Україну. Інакше мабуть ніяк. там і так зараз ідуть бродіння серед правих політичних сил і мас в європейських країнах (що зараз показали і показують вибори, особливо у Франції), щоб не відправляти в Україну війська НАТО. Макрон про таке сказав взимку і вже за кілька місяців його політична сила з тріском програла вибори. До того ж, ці всі бродіння ще більше розростаються через те, що десятки тисяч українських чоловіків здорових лобів ходять на футбол у Німеччині, загорнувшись в українські прапори і чомусь не поспішають повертатися в Україну і ставати на захист країни. і дивлячись на все це європейські політики не будуть поспішати віддавати такі прікази своїм військам, щоб вони їхали в Україну воювати, щоб не втратити владу і не спровокувати страйки серед місцевого населення.
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10.07.2024 17:56 Відповісти
01- партия Макрона НЕ ПРОИГРАЛА, а правая партия НЕ ВЫИГРАЛА выборы во Франции! Просто одни набрали меньше, а другие больше чем ранее.
Но правые НЕ НАБРАЛИ большинство и не попадают в "коалицию".

02- юрисдикция Украины за её пределами НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! В том числе и на тех, кто за рубежом не действует закон о мобилизации, как и любой другой закон Украины.
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11.07.2024 02:06 Відповісти
та це не буде називатися мобілізацією. ) назвуть рекрутингом. ) та й сам Макрон говорив, що може й краще буде, коли він не буде відправляти своїх інструкторів в Україну (після того шуму, який здійнявся у Франції після його заяв про відправку французьких військ в Україну, то він вже й сам трошки здав назад), а буде готувати українських бійців на території Франції. і ось тут питання цікаве: де він тих бійців набере. чи з України їх йому відправлять чи будуть рекрутувати їх у Франції. хм.. буде видно.
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11.07.2024 02:13 Відповісти
Кто хотел, тот и так пошел служить в ЗСУ.
В отношении остальных НИКТО НИЧЕГО ЗА РУБЕЖОМ СДЕЛАТЬ НЕ СМОЖЕТ!
Если даже теоретически предположить такую возможность ( но её НЕТи быть НЕ МОЖЕТ !) , то это бы сделали еще в 22м...

А слова политиков - ничего не стоят ни где!
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11.07.2024 02:27 Відповісти
час покаже. ця війна надовго. дуже ймовірно, що і НАТО впряжеться по повній...
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11.07.2024 02:30 Відповісти
Скорее всего действительно на долго.
Но НАТО вряд-ли вытянется по той же причине - хотела бы втянутся , втянулась бы хоть чем то... А так... она просто имитирует...
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11.07.2024 02:33 Відповісти
ну поки Україна тримається ще, то воно і не рипається, не хоче ескалувати. тож неспроста Макрон заявив, що якщо в Україні посипеться фронт, то тоді доведеться втрутитись. а зараз вони вже 500 тис своїх штиків зібрали на своїх східних кордонах. якщо напаковано стільки військ, велика ймовірність їх застосування. не на курорт вони ж туди приїхали. кацапи відводять свої війська від фінських кордонів і перекидають їх на Донбас. це розвідка НАТО не може не бачити. логічно, що тоді не потрібно тримати 500 тис своїх військ на східних кордонах. кацапня ж не полізе на НАТО. вони Вугледар вже більше 2 років взяти не можуть.. яке НАТО? )
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11.07.2024 02:47 Відповісти
Эти "500т" распылять за их пределами она вряд-ли станут...
То что они "там" - это никак не загружает их бюджеты, так как это число из действующего числа войск, а ге сверх набранных на которых бюджет не рассчитан...
Ну переместили... Им не пофиг где штаны протирать ? Это же не завод с места перенести...
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11.07.2024 02:57 Відповісти
вряд лі... але це не точно. буде видно з часом. )
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11.07.2024 03:01 Відповісти
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10.07.2024 16:38 Відповісти
Велике прохання - не друкуйте на дуже цупкому папері, економте кошти! Та й щоб надалі можна було використати за прямим призначенням. Дякую!
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10.07.2024 16:41 Відповісти
Шмигаль себе, як і оті в ЦОВВ, геть не щадять! Три роки пройшло, аж ось тобі, і рішення від ЧЛЄНІВ уряду, і усьо ж, па РИГламенту КМУ …. Відчутні усій Україні, їх мудрість, масштабне мислення, адміністративна та господарська жилка, непередбачуваність дій проти орків, …
Рашисти, мабуть, в ступорі від них!! Це ж не 70 діб бути в оточенні орків, і відбивати їх атаки - 24/7, як це роблять Захисникам України без вихідних і кондиціонерів, без РИГламенту КМУ !!
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10.07.2024 16:53 Відповісти
зачем ты на шмыгаля валишь - он пустое место и не принимает никаких решений
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10.07.2024 17:36 Відповісти
вбросы для лохов и овец.
кто чувствует себя овцой?
суды не признают этот обериг
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10.07.2024 16:53 Відповісти
Ще ніколи держава так не турбувалась про своїх громадян. Аж сльоза навернулась.
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10.07.2024 16:56 Відповісти
Методи прості і ТЦК можно посилати лісом
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10.07.2024 20:55 Відповісти
 
 