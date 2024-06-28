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Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну

Кабмін вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою

Кабінет Міністрів України запровадив зміни до правил надання послуг поштового зв'язку щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відтепер повістка може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням.

Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747, інформує Цензор.НЕТ.

Що передбачають зміни?

Згідно з документом, повістка або у випадках, передбачених законодавством, інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Крім того, згідно з новим законом, ТЦК може передати інформацію про особу, яка не оновила дані, до поліції.

Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.

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Коли рекомендований лист вважається врученим?

У документі йдеться, що якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП упродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.

Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто, тобто особа під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього.

Якщо ж громадянина не було, то повістка повертається й запускається механізм адміністративного правопорушення

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Норму про "повідомленням про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Автор: 

Кабмін (14134) мобілізація (3096) повістка (184)


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Топ коментарі
+22
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

Перемогли і здобули.
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28.06.2024 12:15
+20
Штампують закони як гарячі пиріжки - оце дають) А ви кажете "тільки після 25 братимуть". Завтра прокинетеся - а от вам і нові правила)
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28.06.2024 12:13
+19
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28.06.2024 13:07
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Олексійович, заспокойтесь. Поїзд вже поїхав.
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28.06.2024 17:22 Відповісти
А я думал рабы это те кого насильно в бусик запихивают.
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28.06.2024 13:20 Відповісти
Ухилянтом можно называть человека только после решения суда
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28.06.2024 13:29 Відповісти
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28.06.2024 13:34 Відповісти
Риги уже незнають як знищити людей
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28.06.2024 13:13 Відповісти
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28.06.2024 13:16 Відповісти
Можуть одразу надіслати ці повістки за однією адресою, на яку зазвичай ця держава відправляє простих смертних, коли ті потребують її допомоги. Шкода бідних листонош - їх і так бракує, так ще марно бігати уть через якихось бовдурів з кабміну.
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28.06.2024 13:32 Відповісти
Питання до виборців зеленського - ви на який результат в 2019 розраховували ?
Тепер сцитесь повісток. Витрачаєте кошти щоб її уникнути ? А влада дурна і хабарна. Їй вірити не можна.
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28.06.2024 13:35 Відповісти
За 33 роки у нас іншої влади не було. На кожному клейма нема де ставити.
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28.06.2024 14:03 Відповісти
клейма так.. але був певний прогрес...
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28.06.2024 14:47 Відповісти
Давай тіко не *****! Була інша влада. Але ти замість неї обрала зєльоних підарасів
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28.06.2024 15:29 Відповісти
Була інша, але не краща
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28.06.2024 17:18 Відповісти
В мене теж є родичі які ще торік так казали... але чим далі загують нам паски, то в них вже виникають сумніви, вже не викрикують як ви, але й соромляться визнати..
Окрім прабабусі, бо їй при всіх владах піднімали пенсію на 20-80грн... от вона поспілкується з однодумцями (однодумкинями) і верзе те ж, що й ви
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28.06.2024 19:48 Відповісти
Якось так пох** на ваших родичів, аж незручно.
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28.06.2024 20:22 Відповісти
Так вони ж ваші однодумці!!
Вам жеж треба гуртуватись!..
Але як то ви всі на тій одній лавиці під під'їздом поміститесь... того я не второпаю
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28.06.2024 20:34 Відповісти
Мені пасок ніхто не затягує. Працювати не пробували?
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28.06.2024 20:59 Відповісти

А ви де працюєте? Помічницею нардепа? Чи в окружному суді?..
Ні, там працювати не пробував.
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28.06.2024 21:18 Відповісти
Але якщо вам "пох" як ви вище виращились то скоріш "лікар" аю в приватній клініці... їм та реально пох на всіх
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28.06.2024 21:20 Відповісти
Це вже хто на шо вчився, синку.
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28.06.2024 21:46 Відповісти
ну ось бачите, тітко, як я одразу вгадав ваш профіль
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28.06.2024 22:09 Відповісти
Вчи англійську, турку.
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28.06.2024 22:14 Відповісти
excuse me, whore...
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28.06.2024 22:23 Відповісти
Вони досі не спромоглися усвідомити своїм слабим мозком, що їх ненависть до Порошенка це результат того, що вони регулярно і методично споживають гівно із путінского ящика, без якого жити не можуть.
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29.06.2024 06:20 Відповісти
І штрафувати, і судити вас без вас будуть, і майно відбирати. Мова, армія, віра доя люмпенів нічого не означала, тепер люмпени для влади нічого не означають. Це був свідомий вибір, без примусу і фальсифікацій
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28.06.2024 22:53 Відповісти
Тобто. Якщо мене не було вдома коли приносили повістку це адміністративне правопорушення.....
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28.06.2024 23:15 Відповісти
Угу, це ще новий спосіб з людей бабла зрубити. Будуть штрави виписувати - аж бігом! І стчгнення доручати приватним виконавцям, а ті в свою чергу будуть накручувать свої відсотки, ДВС буде рахунки блокувати..така собі схема віджиму бабла..
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29.06.2024 08:42 Відповісти
Ненене, зачем стока чернухи. Сегодня пояснение вышло. Новости ж не читаем, понятно. Там грится что штраф если ты ни в каких военных реестрах не числишься и у тцк нет инфы на тебя. Ну там где живешь, работаешь, телефон, какая военная специальность. И вот особо про военную специальность: если ее нет в реестре, то надо топать в военкомат, тока там дядя или тетя может внести данные. На военке в институте был? Значит есть военная специальность.
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29.06.2024 09:58 Відповісти
Прийшов до тцк - а дядя чи тьотя тобі на вибір: бусифікація або штраф.
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29.06.2024 10:41 Відповісти
«Привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно только в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из работающих в Украине реестрах. Проверить это должен работник ТЦК

Если открыть статью 7 закона о реестре "Оберег", то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование и место работы, у нас уже есть интеграция реестров. То есть, работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр , получить эти данные в реестре, и только если их там нет - составить постановление", - пояснила представительница Минобороны.»

Кончик цитаты.
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29.06.2024 10:02 Відповісти
«Но, действительно, если там необходимы определенные данные, например, нет данных о военно-учетной специальности, которые может внести только работник ТЦК, то человек должен явиться в ТЦК и обновить эти данные. Здесь вопросов нет, здесь будет нарушение" , - добавила она.»
Сложно все.
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29.06.2024 10:03 Відповісти
Взяли дурепу на таку посаду.
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29.06.2024 11:03 Відповісти
В нас біля поштових ящиків лежала повістка. Я взяла з цікавості, пробіглася очима. Яке ж було моє здивування, коли я помітила, що вона навіть не в наш дім повинна була бути принесена! Тобто через помилку якоїсь змученої спекою поштарки, людина може буде в розшуці?!
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29.06.2024 13:44 Відповісти
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