Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну
Кабінет Міністрів України запровадив зміни до правил надання послуг поштового зв'язку щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відтепер повістка може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням.
Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747, інформує Цензор.НЕТ.
Що передбачають зміни?
Згідно з документом, повістка або у випадках, передбачених законодавством, інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".
Крім того, згідно з новим законом, ТЦК може передати інформацію про особу, яка не оновила дані, до поліції.
Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.
Коли рекомендований лист вважається врученим?
У документі йдеться, що якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП упродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.
Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто, тобто особа під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього.
Якщо ж громадянина не було, то повістка повертається й запускається механізм адміністративного правопорушення
Норму про "повідомленням про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.
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Тепер сцитесь повісток. Витрачаєте кошти щоб її уникнути ? А влада дурна і хабарна. Їй вірити не можна.
Окрім прабабусі, бо їй при всіх владах піднімали пенсію на 20-80грн... от вона поспілкується з однодумцями (однодумкинями) і верзе те ж, що й ви
Вам жеж треба гуртуватись!..
Але як то ви всі на тій одній лавиці під під'їздом поміститесь... того я не второпаю
А ви де працюєте? Помічницею нардепа? Чи в окружному суді?..
Ні, там працювати не пробував.
Если открыть статью 7 закона о реестре "Оберег", то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование и место работы, у нас уже есть интеграция реестров. То есть, работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр , получить эти данные в реестре, и только если их там нет - составить постановление", - пояснила представительница Минобороны.»
Кончик цитаты.
Сложно все.