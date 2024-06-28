Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана поштою рекомендованим листом, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України запровадив зміни до правил надання послуг поштового зв'язку щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відтепер повістка може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням.

Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 р. № 747, інформує Цензор.НЕТ.

Що передбачають зміни?

Згідно з документом, повістка або у випадках, передбачених законодавством, інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Крім того, згідно з новим законом, ТЦК може передати інформацію про особу, яка не оновила дані, до поліції.

Зокрема, військкомат передає інформацію про адміністративне затримання порушника та доправлення його до ТЦК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електронних повісток поки не буде, відповідні закони не обговорюють, - "слуга народу" Веніславський

Коли рекомендований лист вважається врученим?

У документі йдеться, що якщо поліція не знайшла людину, то керівник ТЦК та СП упродовж 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.

Рекомендований лист вважається врученим, якщо людина підписалась особисто, тобто особа під підпис отримує листа, або під підпис відмовляється від нього.

Якщо ж громадянина не було, то повістка повертається й запускається механізм адміністративного правопорушення

Читайте також: У рекрутингових центрах не видають повістки, - Міноборони

Норму про "повідомленням про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.