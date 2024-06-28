Повестка о вызове в ТЦК может быть отправлена по почте заказным письмом, - постановление Кабмина
Кабинет Министров Украины ввел изменения в правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Отныне повестка может быть направлена заказным почтовым отправлением.
Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 г. № 747, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривают изменения?
Согласно документу, повестка или в случаях, предусмотренных законодательством, другой документ о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".
Кроме того, согласно новому закону, ТЦК может передать информацию о лице, которое не обновило данные, в полицию.
В частности, военкомат передает информацию об административном задержании нарушителя и доставке его в ТЦК.
Когда заказное письмо считается врученным?
В документе говорится, что если полиция не нашла человека, то руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться.
Рекомендованное письмо считается врученным, если человек подписался лично, то есть лицо под подпись получает письмо, или под подпись отказывается от него.
Если же гражданина не было, то повестка возвращается и запускается механизм административного правонарушения
Норму об "уведомлении о вручении" включено в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения воинского учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.
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Тепер сцитесь повісток. Витрачаєте кошти щоб її уникнути ? А влада дурна і хабарна. Їй вірити не можна.
Окрім прабабусі, бо їй при всіх владах піднімали пенсію на 20-80грн... от вона поспілкується з однодумцями (однодумкинями) і верзе те ж, що й ви
Вам жеж треба гуртуватись!..
Але як то ви всі на тій одній лавиці під під'їздом поміститесь... того я не второпаю
А ви де працюєте? Помічницею нардепа? Чи в окружному суді?..
Ні, там працювати не пробував.
Если открыть статью 7 закона о реестре "Оберег", то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование и место работы, у нас уже есть интеграция реестров. То есть, работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр , получить эти данные в реестре, и только если их там нет - составить постановление", - пояснила представительница Минобороны.»
Кончик цитаты.
Сложно все.