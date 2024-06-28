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Новости мобилизации
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Повестка о вызове в ТЦК может быть отправлена ​​по почте заказным письмом, - постановление Кабмина

Кабмін вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою

Кабинет Министров Украины ввел изменения в правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Отныне повестка может быть направлена заказным почтовым отправлением.

Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 г. № 747, информирует Цензор.НЕТ.

Что предусматривают изменения?

Согласно документу, повестка или в случаях, предусмотренных законодательством, другой документ о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Кроме того, согласно новому закону, ТЦК может передать информацию о лице, которое не обновило данные, в полицию.

В частности, военкомат передает информацию об административном задержании нарушителя и доставке его в ТЦК.

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Когда заказное письмо считается врученным?

В документе говорится, что если полиция не нашла человека, то руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней с момента получения такого сообщения направляет заказное письмо на почтовый адрес военнообязанного или резервиста с требованием явиться.

Рекомендованное письмо считается врученным, если человек подписался лично, то есть лицо под подпись получает письмо, или под подпись отказывается от него.

Если же гражданина не было, то повестка возвращается и запускается механизм административного правонарушения

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Норму об "уведомлении о вручении" включено в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения воинского учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Автор: 

Кабмин (14033) мобилизация (2800) повестка (155)


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Топ комментарии
+22
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

Перемогли і здобули.
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28.06.2024 12:15
+20
Штампують закони як гарячі пиріжки - оце дають) А ви кажете "тільки після 25 братимуть". Завтра прокинетеся - а от вам і нові правила)
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28.06.2024 12:13
+19
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28.06.2024 13:07
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Страница 2 из 2
Олексійович, заспокойтесь. Поїзд вже поїхав.
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28.06.2024 17:22 Ответить
А я думал рабы это те кого насильно в бусик запихивают.
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28.06.2024 13:20 Ответить
Ухилянтом можно называть человека только после решения суда
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28.06.2024 13:29 Ответить
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28.06.2024 13:34 Ответить
Риги уже незнають як знищити людей
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28.06.2024 13:13 Ответить
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28.06.2024 13:16 Ответить
Можуть одразу надіслати ці повістки за однією адресою, на яку зазвичай ця держава відправляє простих смертних, коли ті потребують її допомоги. Шкода бідних листонош - їх і так бракує, так ще марно бігати уть через якихось бовдурів з кабміну.
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28.06.2024 13:32 Ответить
Питання до виборців зеленського - ви на який результат в 2019 розраховували ?
Тепер сцитесь повісток. Витрачаєте кошти щоб її уникнути ? А влада дурна і хабарна. Їй вірити не можна.
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28.06.2024 13:35 Ответить
За 33 роки у нас іншої влади не було. На кожному клейма нема де ставити.
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28.06.2024 14:03 Ответить
клейма так.. але був певний прогрес...
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28.06.2024 14:47 Ответить
Давай тіко не *****! Була інша влада. Але ти замість неї обрала зєльоних підарасів
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28.06.2024 15:29 Ответить
Була інша, але не краща
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28.06.2024 17:18 Ответить
В мене теж є родичі які ще торік так казали... але чим далі загують нам паски, то в них вже виникають сумніви, вже не викрикують як ви, але й соромляться визнати..
Окрім прабабусі, бо їй при всіх владах піднімали пенсію на 20-80грн... от вона поспілкується з однодумцями (однодумкинями) і верзе те ж, що й ви
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28.06.2024 19:48 Ответить
Якось так пох** на ваших родичів, аж незручно.
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28.06.2024 20:22 Ответить
Так вони ж ваші однодумці!!
Вам жеж треба гуртуватись!..
Але як то ви всі на тій одній лавиці під під'їздом поміститесь... того я не второпаю
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28.06.2024 20:34 Ответить
Мені пасок ніхто не затягує. Працювати не пробували?
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28.06.2024 20:59 Ответить

А ви де працюєте? Помічницею нардепа? Чи в окружному суді?..
Ні, там працювати не пробував.
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28.06.2024 21:18 Ответить
Але якщо вам "пох" як ви вище виращились то скоріш "лікар" аю в приватній клініці... їм та реально пох на всіх
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28.06.2024 21:20 Ответить
Це вже хто на шо вчився, синку.
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28.06.2024 21:46 Ответить
ну ось бачите, тітко, як я одразу вгадав ваш профіль
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28.06.2024 22:09 Ответить
Вчи англійську, турку.
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28.06.2024 22:14 Ответить
excuse me, whore...
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28.06.2024 22:23 Ответить
Вони досі не спромоглися усвідомити своїм слабим мозком, що їх ненависть до Порошенка це результат того, що вони регулярно і методично споживають гівно із путінского ящика, без якого жити не можуть.
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29.06.2024 06:20 Ответить
І штрафувати, і судити вас без вас будуть, і майно відбирати. Мова, армія, віра доя люмпенів нічого не означала, тепер люмпени для влади нічого не означають. Це був свідомий вибір, без примусу і фальсифікацій
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28.06.2024 22:53 Ответить
Тобто. Якщо мене не було вдома коли приносили повістку це адміністративне правопорушення.....
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28.06.2024 23:15 Ответить
Угу, це ще новий спосіб з людей бабла зрубити. Будуть штрави виписувати - аж бігом! І стчгнення доручати приватним виконавцям, а ті в свою чергу будуть накручувать свої відсотки, ДВС буде рахунки блокувати..така собі схема віджиму бабла..
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29.06.2024 08:42 Ответить
Ненене, зачем стока чернухи. Сегодня пояснение вышло. Новости ж не читаем, понятно. Там грится что штраф если ты ни в каких военных реестрах не числишься и у тцк нет инфы на тебя. Ну там где живешь, работаешь, телефон, какая военная специальность. И вот особо про военную специальность: если ее нет в реестре, то надо топать в военкомат, тока там дядя или тетя может внести данные. На военке в институте был? Значит есть военная специальность.
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29.06.2024 09:58 Ответить
Прийшов до тцк - а дядя чи тьотя тобі на вибір: бусифікація або штраф.
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29.06.2024 10:41 Ответить
«Привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно только в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из работающих в Украине реестрах. Проверить это должен работник ТЦК

Если открыть статью 7 закона о реестре "Оберег", то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование и место работы, у нас уже есть интеграция реестров. То есть, работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр , получить эти данные в реестре, и только если их там нет - составить постановление", - пояснила представительница Минобороны.»

Кончик цитаты.
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29.06.2024 10:02 Ответить
«Но, действительно, если там необходимы определенные данные, например, нет данных о военно-учетной специальности, которые может внести только работник ТЦК, то человек должен явиться в ТЦК и обновить эти данные. Здесь вопросов нет, здесь будет нарушение" , - добавила она.»
Сложно все.
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29.06.2024 10:03 Ответить
Взяли дурепу на таку посаду.
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29.06.2024 11:03 Ответить
В нас біля поштових ящиків лежала повістка. Я взяла з цікавості, пробіглася очима. Яке ж було моє здивування, коли я помітила, що вона навіть не в наш дім повинна була бути принесена! Тобто через помилку якоїсь змученої спекою поштарки, людина може буде в розшуці?!
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29.06.2024 13:44 Ответить
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