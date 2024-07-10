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Фонд Порошенка відновить знищене внаслідок російської атаки обладнання, яке було встановлене Фондом в лікарні ОХМАТДИТ за останні 10 років

Фонд Порошенка відновить знищене внаслідок російської атаки обладнання, яке було встановлене Фондом в лікарні ОХМАТДИТ за останні 10 років. Також це стосуватиметься і відновлення одного з відділень, побудованого зусиллями і коштом Фонду.

Про це повідомила Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як відомо, Фонд Порошенка і компанія Roshen десять років опікуються дитячою лікарнею ОХМАТДИТ. За цей час на обладнання, ремонт та реконструкцію було спрямовано 100 млн грн.

Марина Порошенко зустрілась із Генеральним директором дитячої лікарні ОХМАТДИТ Володимиром Жовніром і разом з ним оглянула масштаби руйнування медзакладу.

Марина Порошенко в Охматдит

"Ми стоїмо біля 11-го корпусу, це саме той корпус, який ще 10 років тому ми почали відновлювати і оновлювати, робити його сучасним, наповнювати сучасним обладнанням і всім необхідним для того, щоб він функціонував у нових умовах, а лікарі могли надавати медичні послуги на зовсім іншому рівні. Дуже багато робіт були зроблені. Повністю в цьому корпусі була замінена електророзводка, це дуже високотехнологічні роботи, необхідні, щоб підключити обладнання і забезпечити роботу хірургічних палат та реанімації. Також тут був встановлений апарат концентрованого повітря на даху, і дуже велика установка зі зрідженим киснем, який подається в палати інтенсивної терапії та хірургії. Дякуючи Богу, вона вціліла, тому що це був би ще додатковий вибух. Вона працює. Два ліфти, один з них працює, інший, на жаль, пошкоджений", – пояснює Марина Порошенко.

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Порошенко Марина відвідала Охматдит після обстрілу

"Я хочу подякувати всім нашим лікарям, вони справжні герої, вони своїми тілами прикривали дітей прямо на хірургічних столах. Багато хто постраждав. Вічна пам’ять лікарці Світлані Лук’янчук, яка, на жаль, загинула, коли вона повернулася, щоб перевірити, чи всі евакуйовані", – сказала Марина Порошенко.

Автор: 

Охматдит (250) Порошенко Петро (15195) Порошенко Марина (109)


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Топ коментарі
+38
Петро Порошенко мій Президент ! ❤🇺🇦
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10.07.2024 19:13 Відповісти
+25
Луценко: Перехід з Криму до України захищали тільки 300 чоловікhttps://republic.com.ua/article/luczenko-perehid-z-krimu-do-ukra%d1%97ni-zahishhali-tilki-300-cholovik.html#respond


Луценко - при Порошенку перехід з Криму до України захищала 21 тисяча військових, при Зеленському - 300 чоловік.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

Кремлівський блаЗень просто здав південь, під кураторством Єрмака

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002116735901&__cft__[0]=AZVG_U5tOBIeECPZVM3PMtmlP38q4qoYFThQaajBgFrdPokrWqK-opAhM5rTFz2Qw_Is8zYR_nI-8_TjeToaee-************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Геннадій Палант
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10.07.2024 19:54 Відповісти
+23
Наш Президент. Український.
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10.07.2024 19:19 Відповісти
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Петро Порошенко мій Президент ! ❤🇺🇦
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10.07.2024 19:13 Відповісти
Борг "Укравтодору" за розміщеними для "Великого будівництва" євробондами на $700 мільйонів стане державним

https://images.cnscdn.com/0/8/9/5/0895ffb29ac8c9f75fded187013ba993/original.jpg

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", який доволить перевести гарантований державою борг за євробондами "Укравтодору" на $700 мільйонів у державний. Джерело: https://biz.censor.net/n3498308

КОЛИ ЦРУ РОЗКРИЄ СУММУ НА ОФШОРАХ ПАРОЧКИ PI...Dорів?
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10.07.2024 19:50 Відповісти
Ну не вертати ж крадене. Ви шо ?!
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10.07.2024 19:58 Відповісти
Ми знаємо, що він зробив для того, щоб каски і броніки з'явились.
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10.07.2024 20:51 Відповісти
Зесрань, за такий тупізм точно платять, чи ти чінарік тут підбрезуєш?
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10.07.2024 22:03 Відповісти
Так, до Травня 2014 не було касок і броників. Так само як і Порошенка в кріслі президента
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10.07.2024 22:40 Відповісти
нафік це пояснювати зеботві подляка? Там же в методичках зовсім інше.
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10.07.2024 23:38 Відповісти
теплий х@й тобі в дорогу!
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11.07.2024 00:16 Відповісти
А скумбрія де?
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10.07.2024 19:17 Відповісти
Згнила
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10.07.2024 19:19 Відповісти
Ну как где, мужа сопровождает...
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10.07.2024 19:32 Відповісти
Колоски..день пам'яті голодомору у листопаді..що це?
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10.07.2024 19:54 Відповісти
Володимир Зеленський розпочав візит до США із вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років (с)
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10.07.2024 20:08 Відповісти
Следователи по всему миру продолжают открывать "Ящик Пандоры" для преследования преступников, выявленных в Pandora Papers через два года после знаменательного расследования ICIJ

Документы Pandora разоблачили финансовые секреты влиятельных людей в более чем 100 странах, что привело к глобальным репрессиям в отношении убекателей налогов, отмывающих денег и белых воротничков, которые позволяют им это сделать.

Поhttps://www.icij.org/journalists/scilla-alecci/ Сцилла Алеччи

3 октября 2023 года
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/investigators-worldwide-continue-to-open-pandoras-box-to-pursue-criminals-identified-in-pandora-papers-two-years-after-icijs-landmark-investigation/
Саме за гроші вкрадені з ПРИВАТУ "папою КАРЛО "Буратінки він купив той відомий "недвиж"Шерлока Холмса у Лондоні , й зараз буде відвідувати Лондон саме з цієї нагоди утрясти справи- Й САМЕ ТОМУ БУВ ВИМУШЕНИЙ ВИПУСТИТИ ЗАЛУЖНОГО
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10.07.2024 20:03 Відповісти
Щось давно не видно. Цікаво, де родина Зеленського? Десь в Британі мабуть?
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10.07.2024 19:32 Відповісти
Скумбрія з Херпіду в США піаряться перед діаспорою біля пам'ятника жертвам Голодомору. Це ж скільки потрібно мати наглості, не соромлячись йти до пам'ятника, колись обзиваючи Президента Ющенка "синйором Голодомором" за те, що відкрив для укрїнців архіви про страшні злочини кацапського режиму.
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10.07.2024 20:05 Відповісти
І мій теж!!!
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10.07.2024 19:17 Відповісти
Наш Президент. Український.
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10.07.2024 19:19 Відповісти
Зеленський пишеш не краще, а брешеш при цьому не гірше за нього.

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10.07.2024 20:12 Відповісти
Ви пане навіть не зеленобот, ви гірше. Статки медведчука різкро виросли при президенстві Зеленського, віддали його кацапам при Зеленському а при Порошенко на нього порушена кримінальна справа. Погугліть про телекнал "1+1", власником якого є Коломойський і сім'я медведчука, на якому заробляв гроші Зеленський і його антимайдання команда "95 квартал". А сьогодні на ньому телемарафон.
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10.07.2024 20:13 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/schemes/29615621.html - Це я мабуть сам вигадав.
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14.07.2024 10:54 Відповісти
А шо зробить фонд Зеленського?
Шо зному .....?
Ну хочаб безбарьерний фонд першой б..леди шось зробить?
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10.07.2024 19:22 Відповісти
що може зробити офшорний фонд пісюаніста? звичайно- ще більше цей фонд збільшувати. воно ж не барига, як Порошенко П,О. п'ятий Президент України і маю надію, що Порошенко буде сьомим Президентом України.
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10.07.2024 19:31 Відповісти
До речи, ви не у курсе, де та, давно позабута, Маричка Ющенко та її фонд на "Лікарню майбутнього"? Лікарню не бачу, як і саму Маричку та отой її виводок призивного віку.
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10.07.2024 20:04 Відповісти
Не Марічка, а Катерина. Гроші перечислені на ОХМАДИТ, вумники звертались до Прокуратури і ДБР, нічого не нарили. Її дітям, дочкам 25 і 23 роки, сину 20 років.
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10.07.2024 21:03 Відповісти
Де я можу про це прочитати окрім як тут? Побачити фінансові документи та інш. А старшенькому Андруше, скільки?
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10.07.2024 22:31 Відповісти
Андрій від іншої мами. Генадій Москаль подавав запит. Тоді якраз світова економічна криза сталась, Черновецький місце не виділяв назло Ющенку. Менеджери, які тим займались, безтолкові. Гроші витратили на ОХМАДИТ, Ющенки точно нічого не сперли. Цікавлять результати перевірок, рийтесь шукайте самі. Мене задовольнило пояснення в пресі.
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12.07.2024 08:27 Відповісти
Зробять скумбрію по сім на пів години.
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10.07.2024 19:33 Відповісти
СБУ та МВС від дуумвірату ОПУ випускають за кордон усіх свідків накопичення їхніх офшорів !!!
залишився Пудель - упирається ... Вони зараз шкодують, що в тюрмі вінка на обмін не хоче.
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10.07.2024 19:39 Відповісти
Скоро все будут счастливы!
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10.07.2024 19:53 Відповісти
Уявляєтє, які розумово відстали (довбойоби) ходили та ходять на концерти цього тупого непотребу?
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10.07.2024 20:06 Відповісти
А зелений запіляє черговий відосик..
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10.07.2024 19:23 Відповісти
Чекайте на уроки щастя
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10.07.2024 19:30 Відповісти
Луценко: Перехід з Криму до України захищали тільки 300 чоловікhttps://republic.com.ua/article/luczenko-perehid-z-krimu-do-ukra%d1%97ni-zahishhali-tilki-300-cholovik.html#respond


Луценко - при Порошенку перехід з Криму до України захищала 21 тисяча військових, при Зеленському - 300 чоловік.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

Кремлівський блаЗень просто здав південь, під кураторством Єрмака

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002116735901&__cft__[0]=AZVG_U5tOBIeECPZVM3PMtmlP38q4qoYFThQaajBgFrdPokrWqK-opAhM5rTFz2Qw_Is8zYR_nI-8_TjeToaee-************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Геннадій Палант
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10.07.2024 19:54 Відповісти
Петро ніяк не заспокоїться - все краде і краде...

В бюджет України !!!
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10.07.2024 19:56 Відповісти
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10.07.2024 20:01 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3766 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :

Спека, на Сході та Півдні у тіні +35.
С🔥П🔥Е🔥К🔥А
І ось тут раптово прийшов максимально незвичайний для мене запит на допомогу, який мені потрібно закрити протягом дня-двох. Вогнегасники. Великі такі вогнегасники. Дуже багато великих вогнегасників.
Бригада артилерійська - гармати ховають по посадках (не в полі ж їх ставити). Вороги не можуть пробитися за допомогою "Ланцетів" або ФПВ - позиції досить добре захищені й системами РЕБ, і сітками, і добре обкопуються. Бригада дуже "господарська".
Вороги почали за допомогою дронів підпалювати посадки! Не просто потрапляти повз ціль, а цілеспрямовано підпалювати посадки! І зрештою на одній позиції тактика спрацювала, гармата постраждала через бурхливу пожежу. Оперативно загасити не змогли - все висохло і блискавично ********.
Або терміново повністю змінювати позиції, або навчиться оперативно гасити займання. Потрібно терміново передати 30 величезних вогнегасників, на все потрібно зібрати 285 840 гривень.

Позапланово та екстрено прошу вас про допомогу. А за репости йдуть плюсики у карму!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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10.07.2024 23:20 Відповісти
Хто в курсах, ЕрЗе випускає Пороха до Вашингтону на з'їзд (конвент) Республіканської партії США (відбудеться 12-15 липня), де в нього заплановане рандеву з Трампом?
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11.07.2024 00:01 Відповісти
Там зараз знаходиться Зепотерпіллєр ,
тому не випустять Петра Олексійовича з краіни,
я так думаю 🙁
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11.07.2024 01:03 Відповісти
Все верно...Но я бы все же сейчас потратил эти деньги на оборудование укрепленной подземной части "Охмадета", чтобы именно там на время войны находились детки, самое дорогое оборудование и операционные.
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11.07.2024 01:28 Відповісти
 
 