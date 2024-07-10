Фонд Порошенка відновить знищене внаслідок російської атаки обладнання, яке було встановлене Фондом в лікарні ОХМАТДИТ за останні 10 років
Фонд Порошенка відновить знищене внаслідок російської атаки обладнання, яке було встановлене Фондом в лікарні ОХМАТДИТ за останні 10 років. Також це стосуватиметься і відновлення одного з відділень, побудованого зусиллями і коштом Фонду.
Про це повідомила Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як відомо, Фонд Порошенка і компанія Roshen десять років опікуються дитячою лікарнею ОХМАТДИТ. За цей час на обладнання, ремонт та реконструкцію було спрямовано 100 млн грн.
Марина Порошенко зустрілась із Генеральним директором дитячої лікарні ОХМАТДИТ Володимиром Жовніром і разом з ним оглянула масштаби руйнування медзакладу.
"Ми стоїмо біля 11-го корпусу, це саме той корпус, який ще 10 років тому ми почали відновлювати і оновлювати, робити його сучасним, наповнювати сучасним обладнанням і всім необхідним для того, щоб він функціонував у нових умовах, а лікарі могли надавати медичні послуги на зовсім іншому рівні. Дуже багато робіт були зроблені. Повністю в цьому корпусі була замінена електророзводка, це дуже високотехнологічні роботи, необхідні, щоб підключити обладнання і забезпечити роботу хірургічних палат та реанімації. Також тут був встановлений апарат концентрованого повітря на даху, і дуже велика установка зі зрідженим киснем, який подається в палати інтенсивної терапії та хірургії. Дякуючи Богу, вона вціліла, тому що це був би ще додатковий вибух. Вона працює. Два ліфти, один з них працює, інший, на жаль, пошкоджений", – пояснює Марина Порошенко.
"Я хочу подякувати всім нашим лікарям, вони справжні герої, вони своїми тілами прикривали дітей прямо на хірургічних столах. Багато хто постраждав. Вічна пам’ять лікарці Світлані Лук’янчук, яка, на жаль, загинула, коли вона повернулася, щоб перевірити, чи всі евакуйовані", – сказала Марина Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", який доволить перевести гарантований державою борг за євробондами "Укравтодору" на $700 мільйонів у державний. Джерело: https://biz.censor.net/n3498308
КОЛИ ЦРУ РОЗКРИЄ СУММУ НА ОФШОРАХ ПАРОЧКИ PI...Dорів?
Документы Pandora разоблачили финансовые секреты влиятельных людей в более чем 100 странах, что привело к глобальным репрессиям в отношении убекателей налогов, отмывающих денег и белых воротничков, которые позволяют им это сделать.
Поhttps://www.icij.org/journalists/scilla-alecci/ Сцилла Алеччи
3 октября 2023 года
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/investigators-worldwide-continue-to-open-pandoras-box-to-pursue-criminals-identified-in-pandora-papers-two-years-after-icijs-landmark-investigation/
Саме за гроші вкрадені з ПРИВАТУ "папою КАРЛО "Буратінки він купив той відомий "недвиж"Шерлока Холмса у Лондоні , й зараз буде відвідувати Лондон саме з цієї нагоди утрясти справи- Й САМЕ ТОМУ БУВ ВИМУШЕНИЙ ВИПУСТИТИ ЗАЛУЖНОГО
Шо зному .....?
Ну хочаб безбарьерний фонд першой б..леди шось зробить?
залишився Пудель - упирається ... Вони зараз шкодують, що в тюрмі вінка на обмін не хоче.
Луценко - при Порошенку перехід з Криму до України захищала 21 тисяча військових, при Зеленському - 300 чоловік.
https://republic.com.ua/article/author/redactor
Кремлівський блаЗень просто здав південь, під кураторством Єрмака
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002116735901&__cft__[0]=AZVG_U5tOBIeECPZVM3PMtmlP38q4qoYFThQaajBgFrdPokrWqK-opAhM5rTFz2Qw_Is8zYR_nI-8_TjeToaee-************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Геннадій Палант
В бюджет України !!!
Спека, на Сході та Півдні у тіні +35.
С🔥П🔥Е🔥К🔥А
І ось тут раптово прийшов максимально незвичайний для мене запит на допомогу, який мені потрібно закрити протягом дня-двох. Вогнегасники. Великі такі вогнегасники. Дуже багато великих вогнегасників.
Бригада артилерійська - гармати ховають по посадках (не в полі ж їх ставити). Вороги не можуть пробитися за допомогою "Ланцетів" або ФПВ - позиції досить добре захищені й системами РЕБ, і сітками, і добре обкопуються. Бригада дуже "господарська".
Вороги почали за допомогою дронів підпалювати посадки! Не просто потрапляти повз ціль, а цілеспрямовано підпалювати посадки! І зрештою на одній позиції тактика спрацювала, гармата постраждала через бурхливу пожежу. Оперативно загасити не змогли - все висохло і блискавично ********.
Або терміново повністю змінювати позиції, або навчиться оперативно гасити займання. Потрібно терміново передати 30 величезних вогнегасників, на все потрібно зібрати 285 840 гривень.
Позапланово та екстрено прошу вас про допомогу. А за репости йдуть плюсики у карму!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
тому не випустять Петра Олексійовича з краіни,
я так думаю 🙁