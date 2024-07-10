Фонд Порошенка відновить знищене внаслідок російської атаки обладнання, яке було встановлене Фондом в лікарні ОХМАТДИТ за останні 10 років. Також це стосуватиметься і відновлення одного з відділень, побудованого зусиллями і коштом Фонду.

Про це повідомила Марина Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як відомо, Фонд Порошенка і компанія Roshen десять років опікуються дитячою лікарнею ОХМАТДИТ. За цей час на обладнання, ремонт та реконструкцію було спрямовано 100 млн грн.

Марина Порошенко зустрілась із Генеральним директором дитячої лікарні ОХМАТДИТ Володимиром Жовніром і разом з ним оглянула масштаби руйнування медзакладу.

"Ми стоїмо біля 11-го корпусу, це саме той корпус, який ще 10 років тому ми почали відновлювати і оновлювати, робити його сучасним, наповнювати сучасним обладнанням і всім необхідним для того, щоб він функціонував у нових умовах, а лікарі могли надавати медичні послуги на зовсім іншому рівні. Дуже багато робіт були зроблені. Повністю в цьому корпусі була замінена електророзводка, це дуже високотехнологічні роботи, необхідні, щоб підключити обладнання і забезпечити роботу хірургічних палат та реанімації. Також тут був встановлений апарат концентрованого повітря на даху, і дуже велика установка зі зрідженим киснем, який подається в палати інтенсивної терапії та хірургії. Дякуючи Богу, вона вціліла, тому що це був би ще додатковий вибух. Вона працює. Два ліфти, один з них працює, інший, на жаль, пошкоджений", – пояснює Марина Порошенко.

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"Я хочу подякувати всім нашим лікарям, вони справжні герої, вони своїми тілами прикривали дітей прямо на хірургічних столах. Багато хто постраждав. Вічна пам’ять лікарці Світлані Лук’янчук, яка, на жаль, загинула, коли вона повернулася, щоб перевірити, чи всі евакуйовані", – сказала Марина Порошенко.