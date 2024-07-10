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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано літ МіГ-31К!", - попередили у ПС.

21:20 відбій загрози. Тривога тривала 24 хвилини.

Читайте: Якщо війська РФ залишаться на території України, це буде заморожений конфлікт. Нам потрібно, щоб Путін програв, - Зеленський

Автор: 

повітряна тривога (942)


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