Росіяни обстріляли село Салтине на Харківщині: загинула жінка
Російські окупанти вдарили селу Слатине Дергачівської громади Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу загинула жінка.
"На місці працюють рятувальники, ліквідовують пожежі в приватних будинках та господарчих спорудах. Трьох цивільних людей, які перебували в приміщеннях, вдалося врятувати", - зазначив Синєгубов.
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