Ракетний удар РФ по Вознесенську: Одна людина загинула і вісім постраждали, зокрема міський голова
Сьогодні, 10 липня, росіяни здійснили ракетну атаку на місто Вознесенськ у Миколаївській області, є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що внаслідок атаки поранено міського голову Вознесенська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вдень 10 липня вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ Миколаївської області.
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Дорофеев Сергей
показати весь коментар10.07.2024 21:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
faust7808
показати весь коментар10.07.2024 22:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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