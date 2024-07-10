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Ракетний удар РФ по Вознесенську: Одна людина загинула і вісім постраждали, зокрема міський голова

Обстріл Миколаївщини

Сьогодні, 10 липня, росіяни здійснили ракетну атаку на місто Вознесенськ у Миколаївській області, є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що внаслідок атаки поранено міського голову Вознесенська.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вдень 10 липня вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ Миколаївської області.

Автор: 

Миколаївська область (2302) обстріл (29282)


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Мер» через Е - форма множественного числа, родительного падежа слова «мера». Пример употребления: Принятых мер оказалось недостаточно. «Мэр» через Э - глава города. Пример: Мэр нашего города сделал заявление.
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10.07.2024 21:55 Відповісти
помнится, якийсь зе -жлоб розповідав , як у підорашеі ракет залишилось всього лиш.. а тут хня якась , є ракети.
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10.07.2024 22:29 Відповісти
 
 