Країни НАТО мають різні безпекові загрози, але зараз усі зосереджені на Росії, - посол США Сміт

Під час саміту НАТО можна було спостерігати єдність у підтримці України, хоча мають різні пріоритети і безпекові загрози

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт під час виступу на неформальному майданчику саміту альянсу у Вашингтоні NATO Public Forum.

Вона зазначила, що залежно від географічного розташування різні країни-члени НАТО мають різні пріоритети і безпекові загрози, сказала і за столом зустрічей "вражаюче було почути, як численні союзники озвучують проблеми у власних регіонах".

Так, каже дипломатка, союзники з півдня були зосереджені на нестабільності в цьому регіоні, а деякі скандинавські представники говорили про Арктику та Північну Атлантику.

"І тому, коли ви чуєте виступи союзників, то розумієте, у чому полягає підхід "на 360 градусів". Іноді це може здатися просто гарним слоганом, але це не тільки гасло. Насправді це реальність того, як ми працюємо в альянсі день у день", - сказала Сміт.

Вона усе ж зауважила, що фокус країн-членів НАТО зосереджений на Росії - "щоб бути готовими стримувати, запобігати та реагувати на різні гібридні атаки, які росіяни використовують на регулярній основі", у тому числі на території країн НАТО.

Різноманіття думок, висловлених лідерами на саміті, каже Сміт, "резонує з тим, яке географічне розмаїття та широку територію ми охоплюємо".

Крім того, з її слів, один з лідерів наголосив на необхідності розмов про важливість альянсу всередині нього та про "важливість донесення до власної громадськості інформації про його цінність і користь" на противагу наративам, які активно поширює Росія.

"Вони намагаються посіяти розкол у наших суспільствах. Отже, ми почули вчора, як лідери говорили про важливість протидії цим контрнаративам, і я думаю, що ми почуємо більше від лідерів на цю тему, зокрема щодо дезінформації", – сказала Сміт.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні відбулася зустріч лідерів держав, що підписали з Україною безпекові угоди.