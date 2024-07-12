Страны НАТО имеют разные угрозы безопасности, но сейчас все сосредоточены на России, - посол США Смит

Во время саммита НАТО можно было наблюдать единство в поддержке Украины, хотя имеют разные приоритеты и угрозы безопасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит во время выступления на неформальной площадке саммита альянса в Вашингтоне NATO Public Forum.

Она отметила, что в зависимости от географического расположения разные страны-члены НАТО имеют разные приоритеты и угрозы безопасности, сказала, что за столом встреч "впечатляюще было услышать, как многочисленные союзники озвучивают проблемы в своих регионах".

Так, говорит дипломат, союзники с юга были сосредоточены на нестабильности в этом регионе, а некоторые скандинавские представители говорили об Арктике и Северной Атлантике.

"И поэтому, когда вы слышите выступления союзников, то понимаете, в чем заключается подход "на 360 градусов". Иногда это может показаться просто красивым слоганом, но это не только лозунг. На самом деле это реальность того, как мы работаем в альянсе изо дня в день", - сказала Смит.

Она все же отметила, что фокус стран-членов НАТО сосредоточен на России - "чтобы быть готовыми сдерживать, предотвращать и реагировать на различные гибридные атаки, которые россияне используют на регулярной основе", в том числе - на территории стран НАТО.

Многообразие мнений, высказанных лидерами на саммите, говорит Смит, "резонирует с тем, какое географическое разнообразие и широкую территорию мы охватываем".

Кроме того, по ее словам, один из лидеров отметил необходимость разговоров о важности альянса внутри него и о "важности донесения до своей общественности информации о его ценности и пользе" в противовес нарративам, которые активно распространяет Россия.

"Они пытаются посеять раскол в наших обществах. Итак, мы услышали вчера, как лидеры говорили о важности противодействия этим контрнаративам, и я думаю, что мы услышим больше от лидеров на эту тему, в частности - относительно дезинформации", - сказала Смит.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения о безопасности.