На саммите НАТО 23 государства и ЕС подписали компакт безопасности с Украиной
На саммите НАТО в Вашингтоне состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) - многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
Цель документа - ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.
В нем государства-подписанты обязуются выполнять свои обязательства по двусторонним договорам по безопасности, а именно:
- Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе - путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности
- Ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины
- В случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других штрафов.
В будущем к договору могут присоединиться другие государства. Он будет действовать параллельно с продвижением Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
