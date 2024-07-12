РУС
На саммите НАТО 23 государства и ЕС подписали компакт безопасности с Украиной

23 країни та ЄС підписали Український компакт

На саммите НАТО в Вашингтоне состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) - многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

Цель документа - ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.

В нем государства-подписанты обязуются выполнять свои обязательства по двусторонним договорам по безопасности, а именно:

  1. Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе - путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности
  2. Ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины
  3. В случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других штрафов.

В будущем к договору могут присоединиться другие государства. Он будет действовать параллельно с продвижением Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

+5
Ну компактів ще тільки не було, всі інші гарантії просто чудово діють
12.07.2024 05:51
+4
а чого ж не підписати коли ніяких таких конкретних забовьязань нема?
та тільки підсовуй на підпис - всі все підмахнуть....
це така зелена гра в лідора світу!
12.07.2024 03:15
+3
Зрозуміло що цей документ перж за все політичний, а вже потім військовий.

Що його підписання вдарило по активній позиції кацапськоі пропаганди проти України.
Що кремль лютує.

Що Україна показала ху&лу що світ дивиться в першу чергу на Україну. Це позітив.

А чи е негатив? Звістно е.
Не дуже конкретні забовяьязання країн «гарантів», та багато що чого…

Але требо бути реалістами.
» Нам свое робить» Т Шевченко.
» За Україну не треба вмирати. За Україну треба вбивати.» Г Сковорода.

Слава ЗСУ ! Слава Україні!
12.07.2024 05:57
Повідомляється що - Українські БПЛА дістались вже до Чечні.

https://t.me/pecherymordora356
12.07.2024 02:30
Ви мабуть мали наувазі майбутню незалежну державу Ічкерію
12.07.2024 03:14
а чого ж не підписати коли ніяких таких конкретних забовьязань нема?
та тільки підсовуй на підпис - всі все підмахнуть....
це така зелена гра в лідора світу!
12.07.2024 03:15
Зрозуміло що цей документ перж за все політичний, а вже потім військовий.

Що його підписання вдарило по активній позиції кацапськоі пропаганди проти України.
Що кремль лютує.

Що Україна показала ху&лу що світ дивиться в першу чергу на Україну. Це позітив.

А чи е негатив? Звістно е.
Не дуже конкретні забовяьязання країн «гарантів», та багато що чого…

Але требо бути реалістами.
» Нам свое робить» Т Шевченко.
» За Україну не треба вмирати. За Україну треба вбивати.» Г Сковорода.

Слава ЗСУ ! Слава Україні!
12.07.2024 05:57
тобто, Ми потім на ве готові, поговрим, шось дамо, але давайте зараз мир? а зараз насипати ніт ?
12.07.2024 03:25
Типичный пример негатива. Однако державы обязуются «Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе - путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности»
12.07.2024 11:53
Ні про що..про природу, про погоду..
12.07.2024 03:41
І підтерли ним сраку
12.07.2024 03:44
ОК! Молодці! Консолідація Добра проти всесвітнього зла,«Крапля точить камінь не силою, а частим падінням» (латинською мовою - «Gutta cavat lapidem»).
12.07.2024 04:03
як кацап - то і зефілітік...
12.07.2024 06:27
А Байден, выступая на саммите, публично назвал Зеленского путиным. Ну как, весело мы здесь живём?
12.07.2024 05:06
ну і шо він не так сказав? - ви вачите різницю?
12.07.2024 05:16
Бачу. Байден - маразматик, але точно не нам тішитись з дебільних недієздатних президентів інших країн. Ми своїх голосуємо взагалі па пріколу
12.07.2024 13:06
а може нам взяти і отак бубу канонізувати?
шо на таку пропоцицію скаже ПЦУ?
12.07.2024 05:12
Ну компактів ще тільки не було, всі інші гарантії просто чудово діють
12.07.2024 05:51
У мене в туалеті теж компакт! І теж для задоволення всеосяжних потреб!
12.07.2024 06:33
Як же хочется "найвеличнішому" показати що він чогось вартий ,але всі ті безпекові угоди не мають жодної юридичної сили ,замість реальної допомоги ЗСУ, чи реальної боротьби з корупцією,та очистити країну від впливу російської агентури , підписуются деклоративні угоди за які ніхто не відповідає ,а далі що вже з африканськими країнами підписувати такі угоди ?
12.07.2024 07:20
Найвеличніший в цьому контексті - це хто? Столтенберг?
12.07.2024 13:07
Ще можна на мою сторінку у фейсбуці підписатись - результат буде такий самий
12.07.2024 09:18
ого! це щось нове. навіть не меморандум. компакт - ну це однозначно новий рівень.
12.07.2024 10:17
хоть не на твердому папері підписали, сподіваюсь?

бо хоч якась користь має ж бути від того папірця
12.07.2024 10:35
У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України Джерело: https://censor.net/ua/n3499304
Цікаво, а підписанти і розробники бачать різницю між "зібратись для визначення" та "зібратись і визначити"?
12.07.2024 10:54
Краще договори з НАТО ніж клоунськи "формули і саміти міру".
12.07.2024 11:06
Аксіома Ескобара
12.07.2024 13:08
І скільки вони діб радитись якщо Путін знову нападе?))))) Фуфло все це
12.07.2024 12:08
скоріш за все мене знову забанять.
але!

компакт?
компакт, ****?
хто, ***, вигадує ці словеси?

але ж, це, не важливо, звісно!
важливе, прагнення до миру, яку наполегливо двигає, наймогутніший, зе!голуб миру, пристрочений зе!гандон.

може, підсиджує гуттеріша та всіх інших?
12.07.2024 14:11
 
 