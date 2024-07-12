На саммите НАТО 23 государства и ЕС подписали компакт безопасности с Украиной

На саммите НАТО в Вашингтоне состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности.

Отмечается, что лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) - многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

Цель документа - ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.

В нем государства-подписанты обязуются выполнять свои обязательства по двусторонним договорам по безопасности, а именно:

Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе - путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности Ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины В случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других штрафов.

В будущем к договору могут присоединиться другие государства. Он будет действовать параллельно с продвижением Украины к вступлению в ЕС и НАТО.