Джапарова написала заяву про відставку

Постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Джапарова оприлюднила у фейсбуці.

"Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей.

Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", - написала Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України

Джапарова в дописі зауважила: "Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці".

Нагадаємо, у ЗМІ поширювалася інформація про те, що Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні - могла допомогти своєму чоловікові - бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову виїхати з України. Боголюбов цю інформацію спростовував.

ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

22 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.