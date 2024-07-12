УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини
13 180 64

Джапарова написала заяву про відставку

Джапарова написала заяву про відставку

Постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Джапарова оприлюднила у фейсбуці.

"Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей.

Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", - написала Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України

Джапарова написала заяву про відставку

Джапарова в дописі зауважила: "Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці".

Нагадаємо, у ЗМІ поширювалася інформація про те, що Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні - могла допомогти своєму чоловікові - бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову  виїхати з України. Боголюбов цю інформацію спростовував.

ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

 22 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (308) заява (223) Джапарова Еміне (179)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
паспорт чоловіку зробила через міністерство а так нічого не порушувала. віримо
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
+27
Ще й стала в позу ,,обіженки,. курва.
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
+17
так а що...родину включаючи чоловіка переправила за кордон користуючись службовим становищем...сама вже давно там....накуй ій та держслужба....курва
показати весь коментар
12.07.2024 10:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
паспорт чоловіку зробила через міністерство а так нічого не порушувала. віримо
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
Ще й стала в позу ,,обіженки,. курва.
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
Не ображайте курвів...
показати весь коментар
12.07.2024 10:15 Відповісти
ЇЇ іопар Боголюбов, як співласник Приватбанку, вкрав у мене, звичайного пересічного українця, декілька тисяч доларів, закривши рахунки кримських вкладників банку в 14 році. Так що всі причетні до цього шахрая для мене курви.
показати весь коментар
12.07.2024 10:28 Відповісти
цікаво. І що вам завадило забрати свої кошти у любому відділенні на не окупованій території?
показати весь коментар
12.07.2024 11:54 Відповісти
👍
показати весь коментар
12.07.2024 10:30 Відповісти
це кадрова політика йолопа кулеби
показати весь коментар
12.07.2024 11:23 Відповісти
Зараз пердону і заплачу. Це ж яка чесна жінка.....
показати весь коментар
12.07.2024 10:13 Відповісти
так а що...родину включаючи чоловіка переправила за кордон користуючись службовим становищем...сама вже давно там....накуй ій та держслужба....курва
показати весь коментар
12.07.2024 10:14 Відповісти
Ze end?

А передачки носити? А підтримувати воюючу країну?

Всі зелені покидьки- зрадники, мародери та пдораси
показати весь коментар
12.07.2024 10:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PNBpfNrE9lI не винаватая я - он сам пришел
показати весь коментар
12.07.2024 10:19 Відповісти
Але ж хто залишився по цю сторону кордону то ухилянти блд . А ці підори свої сім'ї повивощили і вони о ❌ оєнні патріоти , що медалІ чіпляти нема куда
показати весь коментар
12.07.2024 10:20 Відповісти
Час окуїтельних історій
показати весь коментар
12.07.2024 10:20 Відповісти
Які ж вони нещасні. Всі до них несправедливі, ай-я-яй...
показати весь коментар
12.07.2024 10:21 Відповісти
Оце так. Просто звільнилась???!!!! і пішла???!!! бо всі погані, а вона біла і пухнаста???!!! А пачему ми єсчьо нє в НАТО?!!!
показати весь коментар
12.07.2024 10:22 Відповісти
Страшна історія, якщо чесно. Бо безкарність вже за будь що, якщо ти у владі БЕЗМЕЖНА І ніким НЕКОНТРОЛЬОВАНА!!!! Вседозвіл владі, бронювання від покарання!
А мала б сісти за грати.
показати весь коментар
12.07.2024 10:25 Відповісти
Заява Джапарової - не про відставку. Написана з хитропопою прохальною частиною - не "звільнити з посади в зв'язу з відставкою", як держслужбовця, а звернутись до Президента про скасування указу про своє призначення.
Весь фокус у тому, що такий указ про відміну указу буде завідомо неправомірним і його легко оскаржити. Оскільки перший указ про призначення - це індивідцальний акт суб'єкта владних повноважень, дія якого вичерпується у момент його виконання. Тому його гіпотетичне скасування не потягне жодних правових наслідків.
показати весь коментар
12.07.2024 10:23 Відповісти
гнилое государство, гнилые госслужащие.
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
МЗС МЗС, нафіг мені ваш МЗС меня й Боголюбов непогано кормить.
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
При всій неповазі до цієї родини, Боголюбову 62 роки!

Який, нах, ухилянт?
показати весь коментар
12.07.2024 10:28 Відповісти
навіщо по вкраденому паспорту виіжджати? мабуть не випустили б по власному.
показати весь коментар
12.07.2024 11:58 Відповісти
ТЯкий нах ухилянт!? Він злодій і його мали арештувати!
показати весь коментар
12.07.2024 13:21 Відповісти
бабла нагребли, звалили, нащо їм Україна? сіра зона для лохів
показати весь коментар
12.07.2024 10:32 Відповісти
хеллоу - у вас новий набір?
показати весь коментар
12.07.2024 10:36 Відповісти
інколи так буває, що нове - то добре забуте старе
показати весь коментар
12.07.2024 10:48 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 20:22 Відповісти
а ви, голосуючи за зелень, думали що то рятівники України. Хі-хі. Там же ні одного патріота України нема, йшли до влади щоб засвітитись, підзаробити бабосів та так, щоб на нари не посадили.
Провина 73% виборців, які це зробили спеціально по сценарію Кремля!
показати весь коментар
12.07.2024 11:04 Відповісти
а ви, голосуючи за Порошенка, певно думали, що вас візьмуть у НАТО і ЄС. Чого не взяли? За п'ять років 'надуспішних реформ' і не менш успішної' боротьби' з корупцією могли б і взяти. До речі, задовбалася писати, що я вже років 15 ні за кого не голосую, як показує реальність - правильно роблю. Бо ще 15 років назад зрозуміла, що мої погляди дуже різняться з більшістю і ходити на вибори мені нема смислу, мої погляди завжди в меншості
показати весь коментар
12.07.2024 11:44 Відповісти
Тримай цукерку, курва!
показати весь коментар
12.07.2024 13:22 Відповісти
свої 'цукерки' роздавай таким же дегенератам як ти є саме. До речі, на днях об'явилися знайомі, що звалили аж у Штати на весні 2022 і перепитувпли чи не прийняли у нас закону останнім часом, що позбавляє нерухомості в Україні тих, хто не поновив свої дані в тцк. А то дуже' хвилюються 'за свої хатинки, що тут лишили, бо весь тік ток про це гуде. Мені довеллсь відповісти, що на жаль ні, але якби так було, особисто я була б тільки рада, щоб стало накінець-то зрозуміло 'ху із ху'
показати весь коментар
12.07.2024 13:41 Відповісти
по країйній мірі це чесно - далі судові органи...
а просрочений буба ніколи такого не зробить,
якої б ***** він не накриворогатив....
показати весь коментар
12.07.2024 10:35 Відповісти
пардонірую на мові,
знову забувся що тих органів в Україні ніколи не було і не передбачяється до наступного століття....
показати весь коментар
12.07.2024 10:40 Відповісти
Формально може і не допомагала, але моральну відповідальність має нести. Та про яку мораль може йти мова у цих зелених аморальних потвор. Там всі такі і національність не має значення. Кримська татарка , це автоматом не означає, що патріотична і віддана Україні. Чим умєров кращий? Про це до речі написав Айдер Муждабаєв, один з справжніх журналістів, який правди не боїться.
показати весь коментар
12.07.2024 10:43 Відповісти
Кримська татарка - то національність. А народилась вона в рф.
показати весь коментар
12.07.2024 10:45 Відповісти
І знову таки у шкандалі - особа, що народилась в рф. Батьки медики, ок. Судячи з інформації - бідні, та нещасні. І тут така їх донька - раз, й вступила на факультет міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. І паралельно кар'єра помічницею у першого віце-Прем'єра. Це тільки етнічним росіянам так везе? Хоча кар'єру вона будувала на своєму кримсько-татарському походженні.
показати весь коментар
12.07.2024 10:44 Відповісти
Ну от воно і є "просте жіноче щастя". Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним.
І скажіть, що Україна не третій Вавілон. Мусульманка джапарова пішла третьою жоною до єврея боголюбова.
показати весь коментар
12.07.2024 10:50 Відповісти
вона його за муки полюбила, а він її до аналу змушував.
показати весь коментар
12.07.2024 11:23 Відповісти
Можливо, отого боголюбова, силою виманинили з України з фальшивим паспортом, щоб джапаровій таким чином нагадити!??
Вона ж сама, усієї смердючої історії, і не знала, що його таємно, вивозять через кордон!! Вона ж думала, що він десь там, волонтерить за гроші??…
показати весь коментар
12.07.2024 10:53 Відповісти
Таке враження, що ця "жіночка", попри її профільну освіту і чималий досвід державної служби, ніколи не чула про конфлікт інтересів. Бреше, на "голубом глазу".
показати весь коментар
12.07.2024 10:55 Відповісти
Крисько татарська активісточка образилась
показати весь коментар
12.07.2024 10:56 Відповісти
Джапарова кримська татарка, якщо не помиляюсь. А що там з Умєровим? Теж слід напружитись? Бо таке враження, що Україна потрібна тільки етнічним, усім іншим - територія для наживи
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
Народ та населенння це дві великі різниці ...
показати весь коментар
12.07.2024 20:16 Відповісти
Тепер буде працювати в Талібані, !
показати весь коментар
12.07.2024 10:59 Відповісти
Та Ви шо? Отак взяла і написла заяву про відставку? Куди зелені пошлють послицею?
показати весь коментар
12.07.2024 11:02 Відповісти
Це і Зеленський може сам до себе з заявою про звільнення звернутися, коли раптом зрозуміє, що сім'я йому дорожче?
Адже він не лох?!
показати весь коментар
12.07.2024 11:18 Відповісти
його зе!лєнка в багажнику, як кіло скумбрії, через тису, вивезе.
показати весь коментар
12.07.2024 11:24 Відповісти
1.Джапарова має бути за гратами.
І ця гра в "обіженку" лише підтверджує, що це хитра та беспрінципна істота.
2.І це не заява про звільнення - це знова гра про вимогу скасувати Указ Президента.
3.Джапарова сміється нахабно над народом, який вона разом з Боголюбовим обкрадала.
показати весь коментар
12.07.2024 11:32 Відповісти
Ну так, коли розкривають їхні оборудки, то усе відразу стає несправедливим і маніпулятивним. Тварини, коли вже самосуд розвішає вас по шибеницям разом із зеленими депутатами- няньками і весільними фотографами разом з безробітними
показати весь коментар
12.07.2024 11:42 Відповісти
Ця вся історія з бородою. У 2003 році зятьок Кучми всім розказував про обнулення строків тестя по кацапсценарію. Ясна річ, почав збирати касу під вибори. Приват дав аж 100 лямів. Коли кучма відмовився, Беня став вимагати бабло взад, забрав феросплавний завод. В часи зелених завод повернули пінчуку і той почав вимагати від Бені упущену вигоду від феросплавів. Беня за відмову присів, тоді взялись за партнера Бені-або присядеш або віддавай. Змушений утікати. Бабушка української корупції була тоді на связі з Бєнєю і змушена жахатись. А зятьок завів до зелених своїх депутатів і купив партію Голос. А тепер силові гімнасти Хрипатого при справах.
показати весь коментар
12.07.2024 11:46 Відповісти
Грошовии мішок в руках - нах іі та організація
показати весь коментар
12.07.2024 11:49 Відповісти
як мило і як звично. Людина не має виправдовуватись за чиїсь припущення. Якщо є злочин рішення має прийняти суд.
показати весь коментар
12.07.2024 11:58 Відповісти
Суд в Україні? Не смішіть мої копита.
показати весь коментар
12.07.2024 12:07 Відповісти
Яка може бути відставка на підставі власної заяви? Звільнення і відкриття кримінальної справи!
показати весь коментар
12.07.2024 12:37 Відповісти
Хватит джопу парить в Вене!
показати весь коментар
12.07.2024 12:38 Відповісти
Ну, звичайно... все що ця ***** могла витягнути з посади - витягнула.
Чоловіка вивезла, гроші вже давно за кордоном, пора скрививши пику в ображеній гримасі звільнятися і валити до Відня.
Молодець! Справжня дружина.
показати весь коментар
12.07.2024 12:38 Відповісти
Вроде была норм а оказалось что жопошница.
показати весь коментар
12.07.2024 12:41 Відповісти
Кріпаки повинні життя віддавати, щоб олігархи та можновладці жили і розмножуватися. А потім їхні діти будуть тут керувати.
показати весь коментар
12.07.2024 12:54 Відповісти
ПШНХЙ, кацапсіна.
показати весь коментар
12.07.2024 13:25 Відповісти
Как это почти ортодоксальный еврей Боголюбов, женился на мусульманке. Куда смотрел его раввин?
показати весь коментар
12.07.2024 12:56 Відповісти
Якось не дуже зрозуміло - у Боголюбова залізні права для виїзду, та йому вже давно за 60! У мільярдера не було свойого паспорту?
Маячня якась!
показати весь коментар
12.07.2024 13:08 Відповісти
Ви реально там всі ідіоти, чи просто прикидаєтесь?
показати весь коментар
12.07.2024 13:27 Відповісти
Що сказати хотіло, розумнику?
показати весь коментар
12.07.2024 13:29 Відповісти
баблолюбофф пабєділа
показати весь коментар
12.07.2024 14:51 Відповісти
.... ще одне рішало.
Якийсь СОРОМ, за Україну, всі чиновники або злодії, або аферисти .
показати весь коментар
12.07.2024 23:49 Відповісти
 
 