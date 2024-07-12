Джапарова написала заяву про відставку
Постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Джапарова оприлюднила у фейсбуці.
"Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей.
Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", - написала Джапарова.
Джапарова в дописі зауважила: "Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці".
Нагадаємо, у ЗМІ поширювалася інформація про те, що Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні - могла допомогти своєму чоловікові - бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову виїхати з України. Боголюбов цю інформацію спростовував.
ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.
Що відомо про Еміне Джапарову
Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.
Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.
14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
22 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.
А передачки носити? А підтримувати воюючу країну?
Всі зелені покидьки- зрадники, мародери та пдораси
А мала б сісти за грати.
Весь фокус у тому, що такий указ про відміну указу буде завідомо неправомірним і його легко оскаржити. Оскільки перший указ про призначення - це індивідцальний акт суб'єкта владних повноважень, дія якого вичерпується у момент його виконання. Тому його гіпотетичне скасування не потягне жодних правових наслідків.
Який, нах, ухилянт?
Провина 73% виборців, які це зробили спеціально по сценарію Кремля!
а просрочений буба ніколи такого не зробить,
якої б ***** він не накриворогатив....
знову забувся що тих органів в Україні ніколи не було і не передбачяється до наступного століття....
І скажіть, що Україна не третій Вавілон. Мусульманка джапарова пішла третьою жоною до єврея боголюбова.
Вона ж сама, усієї смердючої історії, і не знала, що його таємно, вивозять через кордон!! Вона ж думала, що він десь там, волонтерить за гроші??…
Адже він не лох?!
І ця гра в "обіженку" лише підтверджує, що це хитра та беспрінципна істота.
2.І це не заява про звільнення - це знова гра про вимогу скасувати Указ Президента.
3.Джапарова сміється нахабно над народом, який вона разом з Боголюбовим обкрадала.
Чоловіка вивезла, гроші вже давно за кордоном, пора скрививши пику в ображеній гримасі звільнятися і валити до Відня.
Молодець! Справжня дружина.
Маячня якась!
баблолюбофф пабєділа
Якийсь СОРОМ, за Україну, всі чиновники або злодії, або аферисти .