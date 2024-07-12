Джапарова написала заявление об отставке
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявление на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Джапарова обнародовала в фейсбуке.
"События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей.
Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", - написала Джапарова.
Джапарова в заметке отметила: "Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца".
Напомним, в СМИ распространялась информация о том, что Эмине Джапарова - постоянная представительница при международных организациях в Вене - могла помочь своему мужу - бизнесмену и бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову выехать из Украины. Боголюбов эту информацию опровергал.
СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.
Что известно об Эмине Джапаровой
С 2016 по 2019 год была заместителем министра информационной политики Украины.
Джапарова занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Украины с 10 июня 2020 года.
14 июля 2020 года указом президента Украины была назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
22 февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №87/2024 назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.
А передачки носити? А підтримувати воюючу країну?
Всі зелені покидьки- зрадники, мародери та пдораси
А мала б сісти за грати.
Весь фокус у тому, що такий указ про відміну указу буде завідомо неправомірним і його легко оскаржити. Оскільки перший указ про призначення - це індивідцальний акт суб'єкта владних повноважень, дія якого вичерпується у момент його виконання. Тому його гіпотетичне скасування не потягне жодних правових наслідків.
Який, нах, ухилянт?
Провина 73% виборців, які це зробили спеціально по сценарію Кремля!
а просрочений буба ніколи такого не зробить,
якої б ***** він не накриворогатив....
знову забувся що тих органів в Україні ніколи не було і не передбачяється до наступного століття....
І скажіть, що Україна не третій Вавілон. Мусульманка джапарова пішла третьою жоною до єврея боголюбова.
Вона ж сама, усієї смердючої історії, і не знала, що його таємно, вивозять через кордон!! Вона ж думала, що він десь там, волонтерить за гроші??…
Адже він не лох?!
І ця гра в "обіженку" лише підтверджує, що це хитра та беспрінципна істота.
2.І це не заява про звільнення - це знова гра про вимогу скасувати Указ Президента.
3.Джапарова сміється нахабно над народом, який вона разом з Боголюбовим обкрадала.
Чоловіка вивезла, гроші вже давно за кордоном, пора скрививши пику в ображеній гримасі звільнятися і валити до Відня.
Молодець! Справжня дружина.
Маячня якась!
баблолюбофф пабєділа
Якийсь СОРОМ, за Україну, всі чиновники або злодії, або аферисти .