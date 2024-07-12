РУС
Джапарова написала заявление об отставке

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Джапарова обнародовала в фейсбуке.

"События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей.

Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", - написала Джапарова.

Также читайте: Правительство уволило Джапарову с должности первого заместителя главы МИД Украины

Джапарова в заметке отметила: "Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца".

Напомним, в СМИ распространялась информация о том, что Эмине Джапарова - постоянная представительница при международных организациях в Вене - могла помочь своему мужу - бизнесмену и бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову выехать из Украины. Боголюбов эту информацию опровергал.

СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Что известно об Эмине Джапаровой

С 2016 по 2019 год была заместителем министра информационной политики Украины.

Джапарова занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Украины с 10 июня 2020 года.

14 июля 2020 года указом президента Украины была назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

22 февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №87/2024 назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Боголюбов Геннадий (115) заявление (397) Джапарова Эмине (174)
+31
паспорт чоловіку зробила через міністерство а так нічого не порушувала. віримо
12.07.2024 10:12
+27
Ще й стала в позу ,,обіженки,. курва.
12.07.2024 10:12
+17
так а що...родину включаючи чоловіка переправила за кордон користуючись службовим становищем...сама вже давно там....накуй ій та держслужба....курва
12.07.2024 10:14
паспорт чоловіку зробила через міністерство а так нічого не порушувала. віримо
12.07.2024 10:12
Ще й стала в позу ,,обіженки,. курва.
12.07.2024 10:12
Не ображайте курвів...
12.07.2024 10:15
ЇЇ іопар Боголюбов, як співласник Приватбанку, вкрав у мене, звичайного пересічного українця, декілька тисяч доларів, закривши рахунки кримських вкладників банку в 14 році. Так що всі причетні до цього шахрая для мене курви.
12.07.2024 10:28
цікаво. І що вам завадило забрати свої кошти у любому відділенні на не окупованій території?
12.07.2024 11:54
👍
12.07.2024 10:30
це кадрова політика йолопа кулеби
12.07.2024 11:23
Зараз пердону і заплачу. Це ж яка чесна жінка.....
12.07.2024 10:13
так а що...родину включаючи чоловіка переправила за кордон користуючись службовим становищем...сама вже давно там....накуй ій та держслужба....курва
12.07.2024 10:14
Ze end?

А передачки носити? А підтримувати воюючу країну?

Всі зелені покидьки- зрадники, мародери та пдораси
12.07.2024 10:15
https://www.youtube.com/watch?v=PNBpfNrE9lI не винаватая я - он сам пришел
12.07.2024 10:19
Але ж хто залишився по цю сторону кордону то ухилянти блд . А ці підори свої сім'ї повивощили і вони о ❌ оєнні патріоти , що медалІ чіпляти нема куда
12.07.2024 10:20
Час окуїтельних історій
12.07.2024 10:20
Які ж вони нещасні. Всі до них несправедливі, ай-я-яй...
12.07.2024 10:21
Оце так. Просто звільнилась???!!!! і пішла???!!! бо всі погані, а вона біла і пухнаста???!!! А пачему ми єсчьо нє в НАТО?!!!
12.07.2024 10:22
Страшна історія, якщо чесно. Бо безкарність вже за будь що, якщо ти у владі БЕЗМЕЖНА І ніким НЕКОНТРОЛЬОВАНА!!!! Вседозвіл владі, бронювання від покарання!
А мала б сісти за грати.
12.07.2024 10:25
Заява Джапарової - не про відставку. Написана з хитропопою прохальною частиною - не "звільнити з посади в зв'язу з відставкою", як держслужбовця, а звернутись до Президента про скасування указу про своє призначення.
Весь фокус у тому, що такий указ про відміну указу буде завідомо неправомірним і його легко оскаржити. Оскільки перший указ про призначення - це індивідцальний акт суб'єкта владних повноважень, дія якого вичерпується у момент його виконання. Тому його гіпотетичне скасування не потягне жодних правових наслідків.
12.07.2024 10:23
гнилое государство, гнилые госслужащие.
12.07.2024 10:24
МЗС МЗС, нафіг мені ваш МЗС меня й Боголюбов непогано кормить.
12.07.2024 10:24
При всій неповазі до цієї родини, Боголюбову 62 роки!

Який, нах, ухилянт?
12.07.2024 10:28
навіщо по вкраденому паспорту виіжджати? мабуть не випустили б по власному.
12.07.2024 11:58
ТЯкий нах ухилянт!? Він злодій і його мали арештувати!
12.07.2024 13:21
бабла нагребли, звалили, нащо їм Україна? сіра зона для лохів
12.07.2024 10:32
хеллоу - у вас новий набір?
12.07.2024 10:36
інколи так буває, що нове - то добре забуте старе
12.07.2024 10:48
12.07.2024 20:22
а ви, голосуючи за зелень, думали що то рятівники України. Хі-хі. Там же ні одного патріота України нема, йшли до влади щоб засвітитись, підзаробити бабосів та так, щоб на нари не посадили.
Провина 73% виборців, які це зробили спеціально по сценарію Кремля!
12.07.2024 11:04
а ви, голосуючи за Порошенка, певно думали, що вас візьмуть у НАТО і ЄС. Чого не взяли? За п'ять років 'надуспішних реформ' і не менш успішної' боротьби' з корупцією могли б і взяти. До речі, задовбалася писати, що я вже років 15 ні за кого не голосую, як показує реальність - правильно роблю. Бо ще 15 років назад зрозуміла, що мої погляди дуже різняться з більшістю і ходити на вибори мені нема смислу, мої погляди завжди в меншості
12.07.2024 11:44
Тримай цукерку, курва!
12.07.2024 13:22
свої 'цукерки' роздавай таким же дегенератам як ти є саме. До речі, на днях об'явилися знайомі, що звалили аж у Штати на весні 2022 і перепитувпли чи не прийняли у нас закону останнім часом, що позбавляє нерухомості в Україні тих, хто не поновив свої дані в тцк. А то дуже' хвилюються 'за свої хатинки, що тут лишили, бо весь тік ток про це гуде. Мені довеллсь відповісти, що на жаль ні, але якби так було, особисто я була б тільки рада, щоб стало накінець-то зрозуміло 'ху із ху'
12.07.2024 13:41
по країйній мірі це чесно - далі судові органи...
а просрочений буба ніколи такого не зробить,
якої б ***** він не накриворогатив....
12.07.2024 10:35
пардонірую на мові,
знову забувся що тих органів в Україні ніколи не було і не передбачяється до наступного століття....
12.07.2024 10:40
Формально може і не допомагала, але моральну відповідальність має нести. Та про яку мораль може йти мова у цих зелених аморальних потвор. Там всі такі і національність не має значення. Кримська татарка , це автоматом не означає, що патріотична і віддана Україні. Чим умєров кращий? Про це до речі написав Айдер Муждабаєв, один з справжніх журналістів, який правди не боїться.
12.07.2024 10:43
Кримська татарка - то національність. А народилась вона в рф.
12.07.2024 10:45
І знову таки у шкандалі - особа, що народилась в рф. Батьки медики, ок. Судячи з інформації - бідні, та нещасні. І тут така їх донька - раз, й вступила на факультет міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. І паралельно кар'єра помічницею у першого віце-Прем'єра. Це тільки етнічним росіянам так везе? Хоча кар'єру вона будувала на своєму кримсько-татарському походженні.
12.07.2024 10:44
Ну от воно і є "просте жіноче щастя". Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним.
І скажіть, що Україна не третій Вавілон. Мусульманка джапарова пішла третьою жоною до єврея боголюбова.
12.07.2024 10:50
вона його за муки полюбила, а він її до аналу змушував.
12.07.2024 11:23
Можливо, отого боголюбова, силою виманинили з України з фальшивим паспортом, щоб джапаровій таким чином нагадити!??
Вона ж сама, усієї смердючої історії, і не знала, що його таємно, вивозять через кордон!! Вона ж думала, що він десь там, волонтерить за гроші??…
12.07.2024 10:53
Таке враження, що ця "жіночка", попри її профільну освіту і чималий досвід державної служби, ніколи не чула про конфлікт інтересів. Бреше, на "голубом глазу".
12.07.2024 10:55
Крисько татарська активісточка образилась
12.07.2024 10:56
Джапарова кримська татарка, якщо не помиляюсь. А що там з Умєровим? Теж слід напружитись? Бо таке враження, що Україна потрібна тільки етнічним, усім іншим - територія для наживи
12.07.2024 10:57
Народ та населенння це дві великі різниці ...
12.07.2024 20:16
Тепер буде працювати в Талібані, !
12.07.2024 10:59
Та Ви шо? Отак взяла і написла заяву про відставку? Куди зелені пошлють послицею?
12.07.2024 11:02
Це і Зеленський може сам до себе з заявою про звільнення звернутися, коли раптом зрозуміє, що сім'я йому дорожче?
Адже він не лох?!
12.07.2024 11:18
його зе!лєнка в багажнику, як кіло скумбрії, через тису, вивезе.
12.07.2024 11:24
1.Джапарова має бути за гратами.
І ця гра в "обіженку" лише підтверджує, що це хитра та беспрінципна істота.
2.І це не заява про звільнення - це знова гра про вимогу скасувати Указ Президента.
3.Джапарова сміється нахабно над народом, який вона разом з Боголюбовим обкрадала.
12.07.2024 11:32
Ну так, коли розкривають їхні оборудки, то усе відразу стає несправедливим і маніпулятивним. Тварини, коли вже самосуд розвішає вас по шибеницям разом із зеленими депутатами- няньками і весільними фотографами разом з безробітними
12.07.2024 11:42
Ця вся історія з бородою. У 2003 році зятьок Кучми всім розказував про обнулення строків тестя по кацапсценарію. Ясна річ, почав збирати касу під вибори. Приват дав аж 100 лямів. Коли кучма відмовився, Беня став вимагати бабло взад, забрав феросплавний завод. В часи зелених завод повернули пінчуку і той почав вимагати від Бені упущену вигоду від феросплавів. Беня за відмову присів, тоді взялись за партнера Бені-або присядеш або віддавай. Змушений утікати. Бабушка української корупції була тоді на связі з Бєнєю і змушена жахатись. А зятьок завів до зелених своїх депутатів і купив партію Голос. А тепер силові гімнасти Хрипатого при справах.
12.07.2024 11:46
Грошовии мішок в руках - нах іі та організація
12.07.2024 11:49
як мило і як звично. Людина не має виправдовуватись за чиїсь припущення. Якщо є злочин рішення має прийняти суд.
12.07.2024 11:58
Суд в Україні? Не смішіть мої копита.
12.07.2024 12:07
Яка може бути відставка на підставі власної заяви? Звільнення і відкриття кримінальної справи!
12.07.2024 12:37
Хватит джопу парить в Вене!
12.07.2024 12:38
Ну, звичайно... все що ця ***** могла витягнути з посади - витягнула.
Чоловіка вивезла, гроші вже давно за кордоном, пора скрививши пику в ображеній гримасі звільнятися і валити до Відня.
Молодець! Справжня дружина.
12.07.2024 12:38
Вроде была норм а оказалось что жопошница.
12.07.2024 12:41
Кріпаки повинні життя віддавати, щоб олігархи та можновладці жили і розмножуватися. А потім їхні діти будуть тут керувати.
12.07.2024 12:54
ПШНХЙ, кацапсіна.
12.07.2024 13:25
Как это почти ортодоксальный еврей Боголюбов, женился на мусульманке. Куда смотрел его раввин?
12.07.2024 12:56
Якось не дуже зрозуміло - у Боголюбова залізні права для виїзду, та йому вже давно за 60! У мільярдера не було свойого паспорту?
Маячня якась!
12.07.2024 13:08
Ви реально там всі ідіоти, чи просто прикидаєтесь?
12.07.2024 13:27
Що сказати хотіло, розумнику?
12.07.2024 13:29
баблолюбофф пабєділа
12.07.2024 14:51
.... ще одне рішало.
Якийсь СОРОМ, за Україну, всі чиновники або злодії, або аферисти .
12.07.2024 23:49
 
 