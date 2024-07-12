Джапарова написала заявление об отставке

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Джапарова обнародовала в фейсбуке.

"События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей.

Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", - написала Джапарова.

Джапарова в заметке отметила: "Я не нарушала закон. Я не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца".

Напомним, в СМИ распространялась информация о том, что Эмине Джапарова - постоянная представительница при международных организациях в Вене - могла помочь своему мужу - бизнесмену и бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову выехать из Украины. Боголюбов эту информацию опровергал.

СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Что известно об Эмине Джапаровой

С 2016 по 2019 год была заместителем министра информационной политики Украины.

Джапарова занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Украины с 10 июня 2020 года.

14 июля 2020 года указом президента Украины была назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

22 февраля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №87/2024 назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.