Reuters про Зеленського: Стає все більш нервовим і "параноїдальним" щодо можливих намагань Росії вбити його

Західні журналісти проаналізували, як змінився президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді глави держави. Він став "жорсткішим і рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильний до параної".

Про це пише агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналісти зазначають, що ще п'ять років тому Зеленський заявив, що хоче зробити Україну "ліберальною країною з такою ж ліберальною економікою".

Агентство поговорило з 8 нинішніми та колишніми українськими та іноземними чиновниками, які працювали з президентом, а також кількома друзями та колегами з його минулого.

Як змінився Зеленський?

"Напружений. Нетерплячий. Позбавлений сну. Зеленський накаже чиновникам та радникам залишити кімнату, якщо відчує, що вони не повністю готові. Якщо люди не готові або суперечать один одному, він скаже: Забирайтеся. У мене немає на це часу", - описують Зеленського співрозмовники агентства.

Зокрема, як пише Reuters, Зеленський "у розпачі" звільнив своїх помічників під час наради на початку року, присвяченої плануванню інформаційної кампанії навколо мобілізації.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков розповів виданню, що "це режим, позбавлений сну".

Зеленський стає більш параноїдальним

"Водночас Зеленський стає все більш "параноїдальним" щодо можливих спроб РФ вбити його та дестабілізувати керівництво України", - каже високопоставлений європейський чиновник.

Водночас багато опитаних людей говорили, що вони вражені психічною витривалістю Зеленського та його здатністю "впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та моста зі світом".

Президент розчаровується у західних країнах

"Він по 15 разів повторює свої вимоги й що ми повинні зробити більше, інакше ми зіткнемося з наслідками, і він не забуває нам про це нагадувати", - розповів високопоставлений чиновник у коментарі агентству.

За даними видання, Зеленський щосили намагається звернути увагу світової спільноти на війну в Україні після того, як почався збройний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом у жовтні 2023 року.

За словами співрозмовника видання, президенту слід "діяти обережно", щоб не відштовхнути союзників.

Водночас сам президент України на питання журналістів пояснив, що не може оцінити свою діяльність, оскільки вважає, що це не дуже етично.

