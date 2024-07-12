УКР
Reuters про Зеленського: Стає все більш нервовим і "параноїдальним" щодо можливих намагань Росії вбити його

Президент Володимир Зеленський

Західні журналісти проаналізували, як змінився президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді глави держави. Він став "жорсткішим і рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильний до параної".

Про це пише агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналісти зазначають, що ще п'ять років тому Зеленський заявив, що хоче зробити Україну "ліберальною країною з такою ж ліберальною економікою".

Агентство поговорило з 8 нинішніми та колишніми українськими та іноземними чиновниками, які працювали з президентом, а також кількома друзями та колегами з його минулого.

Як змінився Зеленський?

"Напружений. Нетерплячий. Позбавлений сну. Зеленський накаже чиновникам та радникам залишити кімнату, якщо відчує, що вони не повністю готові. Якщо люди не готові або суперечать один одному, він скаже: Забирайтеся. У мене немає на це часу", - описують Зеленського співрозмовники агентства.

Зокрема, як пише Reuters, Зеленський "у розпачі" звільнив своїх помічників під час наради на початку року, присвяченої плануванню інформаційної кампанії навколо мобілізації.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков розповів виданню, що "це режим, позбавлений сну".

Зеленський стає більш параноїдальним

"Водночас Зеленський стає все більш "параноїдальним" щодо можливих спроб РФ вбити його та дестабілізувати керівництво України", - каже високопоставлений європейський чиновник.

Водночас багато опитаних людей говорили, що вони вражені психічною витривалістю Зеленського та його здатністю "впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та моста зі світом".

Президент розчаровується у західних країнах

"Він по 15 разів повторює свої вимоги й що ми повинні зробити більше, інакше ми зіткнемося з наслідками, і він не забуває нам про це нагадувати", - розповів високопоставлений чиновник у коментарі агентству. 

За даними видання, Зеленський щосили намагається звернути увагу світової спільноти на війну в Україні після того, як почався збройний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом у жовтні 2023 року.

За словами співрозмовника видання, президенту слід "діяти обережно", щоб не відштовхнути союзників.

Водночас сам президент України на питання журналістів пояснив, що не може оцінити свою діяльність, оскільки вважає, що це не дуже етично.

Зеленський Володимир (25545)
Топ коментарі
+58
Хай іде з посади за станом здоров'я
показати весь коментар
12.07.2024 16:12 Відповісти
+53
Воно по життю таке прип***не.Тільки зараз вилилося на всю країну.
показати весь коментар
12.07.2024 16:12 Відповісти
+47
Ну да, больше. Всего было 50 из из них 42 неудачных.
показати весь коментар
12.07.2024 16:19 Відповісти
Капсула з гачком?
Вона вже давно в каналізациї
показати весь коментар
12.07.2024 18:57 Відповісти
Живе постійним страхом від агента козиря.
Враження,що постійно носить пояс шахеда,а козирь тримає пульт в кишені,може і два,якщо один відмовить.Руки переважно в кишенях у козиря.Чим все кінчиться для нього,чи вийде "я з ним і піду"? Скоріше,козирь без нього піде.
показати весь коментар
12.07.2024 18:18 Відповісти
Довготривале і постійне збудження нервової системи людини , вживанням галюцогенних препаратів, а чи то відварів рослинного походження,тієї ж дії , з часом обовязково приводить до описаних вище станів ,котрі ходять в парі із частими "суїциідальними" думками, які все більше і більше будуть виголошуватися словами...
показати весь коментар
12.07.2024 18:19 Відповісти
гітлер теж на коксі сидів - повний ж псих..
показати весь коментар
13.07.2024 12:47 Відповісти
не з щастям України, тут більшість українців тільки,,за,,, можна було б напитися,а потім Україна точно перемоглаб у війні з рашкою
показати весь коментар
12.07.2024 18:24 Відповісти
Новость ни о чём... Президент воюющей страны стал жёстче и нетерпеливые... . А он должен был стать мягким, покладистым и жизнерадостным?
показати весь коментар
12.07.2024 18:26 Відповісти
А він з такими партнерами має бути веселий та радісний????
показати весь коментар
12.07.2024 18:28 Відповісти
Нічого, нічого, скоро сяде на нари за все скоєне і вкрадене, нарешті відпочине!
показати весь коментар
12.07.2024 18:45 Відповісти
Приказ не выполнен
показати весь коментар
12.07.2024 18:51 Відповісти
Я уже как 5 лет говорю что он не в адеквате, а мне отвечают: что вы хотите от глупого мальчика не лоха? Возраст у него такой,повзрозлеет станет умнее. Наверное не судьба этому случиться.
показати весь коментар
12.07.2024 18:52 Відповісти
Может поэтому они так хорошо с Байденом ладят, дедуся никакой и этот вечно под кайфом.
показати весь коментар
12.07.2024 19:03 Відповісти
Запах та зовнішній вигляд підказують, що у сиру "Зеленський" вийшов термін придатності.
показати весь коментар
12.07.2024 19:22 Відповісти
Vot prozreli , da on takoi s detstva .......🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.07.2024 20:07 Відповісти
Не впевненй що саме расєяне хочуть його смерті. Навпаки! Рашистам вигідно щоб жив зараз і здох як втратить владу.
Українцям навпаки,вигідно щоб воно втратило владу, і дало покази НА ВСІХ!
Але в когось мое щось зламатися і його прото підірвуть,наплювавши навіть на покаи і спокусу повернути мільярди $ Україні.
показати весь коментар
12.07.2024 20:20 Відповісти
Ішак збільшує дози і це призводить до психічних розладів. Це чмо ніколи не реагувало на дійснсність адекватно. Воно існує у своєму "світі", де воно пуп землі. Геть мудака! Таке рішеня неминуче прийдеться приймати, як би цього не хотілось. Це чмо само ніколи не зречеться влади.
показати весь коментар
12.07.2024 20:35 Відповісти
Як там- уколотся і упасть на дно колодца. В Нірванну. Він звідти ніколи і не вилазив.
показати весь коментар
12.07.2024 20:56 Відповісти
Сьогодні Зеленський виступим з черговим зверненням ,та пообіцяв знайти цікаве рішення по зниженню температури навколишнього середовища вдвоє. Він гарантував що безпекові гараниії глобального саміту миру дозволять знизити спеку вдвічі до кінця вересня. Це потужне рішення.
показати весь коментар
12.07.2024 20:35 Відповісти
Ось зажди, скоро з конвеєра зійде мільйонний дрон, і вони закриють небо над Україною, і ми будемо в тіньку
показати весь коментар
12.07.2024 22:07 Відповісти
І дерева підростуть
показати весь коментар
13.07.2024 12:49 Відповісти
Ну, легка параноїдальність в стосунках з кацапами не завадить.
показати весь коментар
12.07.2024 21:58 Відповісти
Ага, зразу бачиш мир в очкє пуціна
показати весь коментар
12.07.2024 22:05 Відповісти
Союзники говняные вот человек и волнуется. Зажравшимся розовым пони этого не понять.
показати весь коментар
12.07.2024 22:18 Відповісти
Хто там ближче - киньте в нього яйце. Він слабший і сцикливіший за яника, то може відкопититься зі страху
показати весь коментар
12.07.2024 23:15 Відповісти
🤣👍
показати весь коментар
12.07.2024 23:43 Відповісти
Reuters вже мало чим відрізняється від жовтої преси
показати весь коментар
13.07.2024 00:09 Відповісти
хай Бог дає йому сили
показати весь коментар
13.07.2024 01:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 