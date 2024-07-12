РУС
24 362 126

Reuters о Зеленском: Становится все более нервным и "параноидальным" по поводу возможных попыток России убить его

Президент Володимир Зеленський

Западные журналисты проанализировали, как изменился президент Украины Владимир Зеленский за время пребывания на посту главы государства. Он стал "более жестким и решительным, менее терпимым к ошибкам и даже склонен к паранойе".

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В частности, журналисты отмечают, что еще пять лет назад Зеленский заявил, что хочет сделать Украину "либеральной страной с такой же либеральной экономикой".

Агентство поговорило с 8 нынешними и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с президентом, а также несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.

Как изменился Зеленский?

"Напряжённый. Нетерпеливый. Лишенный сна. Зеленский прикажет чиновникам и советникам покинуть комнату, если почувствует, что они не полностью готовы. Если люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: Убирайтесь. У меня нет на это времени", - описывают Зеленского собеседники агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире

В частности, как пишет Reuters, Зеленский "в отчаянии" уволил своих помощников во время совещания в начале года, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизации.

Бывший министр обороны Алексей Резников рассказал изданию, что "это режим, лишенный сна".

Зеленский становится более параноидальным

"В то же время Зеленский становится все более "параноидальным" относительно возможных попыток РФ убить его и дестабилизировать руководство Украины", - говорит высокопоставленный европейский чиновник.

В то же время многие опрошенные люди говорили, что они поражены психической выносливостью Зеленского и его способностью "справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и моста с миром".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Байден ошибочно представил Зеленского как "президента Путина" на саммите НАТО. ВИДЕО

Президент разочаровывается в западных странах

"Он по 15 раз повторяет свои требования и что мы должны сделать больше, иначе мы столкнемся с последствиями, и он не забывает нам об этом напоминать", - рассказал высокопоставленный чиновник в комментарии агентству.

По данным издания, Зеленский изо всех сил пытается обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине после того, как начался вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года.

По словам собеседника издания, президенту следует "действовать осторожно", чтобы не оттолкнуть союзников.

В то же время сам президент Украины на вопрос журналистов объяснил, что не может оценить свою деятельность, поскольку считает, что это не очень этично.

Также читайте: Зеленский: В этой войне мы не можем говорить об успехе

Автор: 

Зеленский Владимир (21986)
Топ комментарии
+58
Хай іде з посади за станом здоров'я
показать весь комментарий
12.07.2024 16:12 Ответить
+53
Воно по життю таке прип***не.Тільки зараз вилилося на всю країну.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:12 Ответить
+47
Ну да, больше. Всего было 50 из из них 42 неудачных.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:19 Ответить
Капсула з гачком?
Вона вже давно в каналізациї
показать весь комментарий
12.07.2024 18:57 Ответить
Живе постійним страхом від агента козиря.
Враження,що постійно носить пояс шахеда,а козирь тримає пульт в кишені,може і два,якщо один відмовить.Руки переважно в кишенях у козиря.Чим все кінчиться для нього,чи вийде "я з ним і піду"? Скоріше,козирь без нього піде.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:18 Ответить
Довготривале і постійне збудження нервової системи людини , вживанням галюцогенних препаратів, а чи то відварів рослинного походження,тієї ж дії , з часом обовязково приводить до описаних вище станів ,котрі ходять в парі із частими "суїциідальними" думками, які все більше і більше будуть виголошуватися словами...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:19 Ответить
гітлер теж на коксі сидів - повний ж псих..
показать весь комментарий
13.07.2024 12:47 Ответить
не з щастям України, тут більшість українців тільки,,за,,, можна було б напитися,а потім Україна точно перемоглаб у війні з рашкою
показать весь комментарий
12.07.2024 18:24 Ответить
Новость ни о чём... Президент воюющей страны стал жёстче и нетерпеливые... . А он должен был стать мягким, покладистым и жизнерадостным?
показать весь комментарий
12.07.2024 18:26 Ответить
А він з такими партнерами має бути веселий та радісний????
показать весь комментарий
12.07.2024 18:28 Ответить
Нічого, нічого, скоро сяде на нари за все скоєне і вкрадене, нарешті відпочине!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:45 Ответить
Приказ не выполнен
показать весь комментарий
12.07.2024 18:51 Ответить
Я уже как 5 лет говорю что он не в адеквате, а мне отвечают: что вы хотите от глупого мальчика не лоха? Возраст у него такой,повзрозлеет станет умнее. Наверное не судьба этому случиться.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:52 Ответить
Может поэтому они так хорошо с Байденом ладят, дедуся никакой и этот вечно под кайфом.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:03 Ответить
Запах та зовнішній вигляд підказують, що у сиру "Зеленський" вийшов термін придатності.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:22 Ответить
Vot prozreli , da on takoi s detstva .......🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.07.2024 20:07 Ответить
Не впевненй що саме расєяне хочуть його смерті. Навпаки! Рашистам вигідно щоб жив зараз і здох як втратить владу.
Українцям навпаки,вигідно щоб воно втратило владу, і дало покази НА ВСІХ!
Але в когось мое щось зламатися і його прото підірвуть,наплювавши навіть на покаи і спокусу повернути мільярди $ Україні.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:20 Ответить
Ішак збільшує дози і це призводить до психічних розладів. Це чмо ніколи не реагувало на дійснсність адекватно. Воно існує у своєму "світі", де воно пуп землі. Геть мудака! Таке рішеня неминуче прийдеться приймати, як би цього не хотілось. Це чмо само ніколи не зречеться влади.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:35 Ответить
Як там- уколотся і упасть на дно колодца. В Нірванну. Він звідти ніколи і не вилазив.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:56 Ответить
Сьогодні Зеленський виступим з черговим зверненням ,та пообіцяв знайти цікаве рішення по зниженню температури навколишнього середовища вдвоє. Він гарантував що безпекові гараниії глобального саміту миру дозволять знизити спеку вдвічі до кінця вересня. Це потужне рішення.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:35 Ответить
Ось зажди, скоро з конвеєра зійде мільйонний дрон, і вони закриють небо над Україною, і ми будемо в тіньку
показать весь комментарий
12.07.2024 22:07 Ответить
І дерева підростуть
показать весь комментарий
13.07.2024 12:49 Ответить
Ну, легка параноїдальність в стосунках з кацапами не завадить.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:58 Ответить
Ага, зразу бачиш мир в очкє пуціна
показать весь комментарий
12.07.2024 22:05 Ответить
Союзники говняные вот человек и волнуется. Зажравшимся розовым пони этого не понять.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:18 Ответить
Хто там ближче - киньте в нього яйце. Він слабший і сцикливіший за яника, то може відкопититься зі страху
показать весь комментарий
12.07.2024 23:15 Ответить
🤣👍
показать весь комментарий
12.07.2024 23:43 Ответить
Reuters вже мало чим відрізняється від жовтої преси
показать весь комментарий
13.07.2024 00:09 Ответить
хай Бог дає йому сили
показать весь комментарий
13.07.2024 01:23 Ответить
