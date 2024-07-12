Reuters о Зеленском: Становится все более нервным и "параноидальным" по поводу возможных попыток России убить его

Западные журналисты проанализировали, как изменился президент Украины Владимир Зеленский за время пребывания на посту главы государства. Он стал "более жестким и решительным, менее терпимым к ошибкам и даже склонен к паранойе".

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В частности, журналисты отмечают, что еще пять лет назад Зеленский заявил, что хочет сделать Украину "либеральной страной с такой же либеральной экономикой".

Агентство поговорило с 8 нынешними и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с президентом, а также несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.

Как изменился Зеленский?

"Напряжённый. Нетерпеливый. Лишенный сна. Зеленский прикажет чиновникам и советникам покинуть комнату, если почувствует, что они не полностью готовы. Если люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: Убирайтесь. У меня нет на это времени", - описывают Зеленского собеседники агентства.

В частности, как пишет Reuters, Зеленский "в отчаянии" уволил своих помощников во время совещания в начале года, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизации.

Бывший министр обороны Алексей Резников рассказал изданию, что "это режим, лишенный сна".

Зеленский становится более параноидальным

"В то же время Зеленский становится все более "параноидальным" относительно возможных попыток РФ убить его и дестабилизировать руководство Украины", - говорит высокопоставленный европейский чиновник.

В то же время многие опрошенные люди говорили, что они поражены психической выносливостью Зеленского и его способностью "справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и моста с миром".

Президент разочаровывается в западных странах

"Он по 15 раз повторяет свои требования и что мы должны сделать больше, иначе мы столкнемся с последствиями, и он не забывает нам об этом напоминать", - рассказал высокопоставленный чиновник в комментарии агентству.

По данным издания, Зеленский изо всех сил пытается обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине после того, как начался вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года.

По словам собеседника издания, президенту следует "действовать осторожно", чтобы не оттолкнуть союзников.

В то же время сам президент Украины на вопрос журналистов объяснил, что не может оценить свою деятельность, поскольку считает, что это не очень этично.

