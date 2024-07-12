Купи військовому квиток додому: волонтерська організація Frontline.Care збирає 2 млн гривень на індивідуальні аптечки

Волонтерська організація Frontline Care запустила збір на 2 000 000 гривень, щоб закупити 400 індивідуальних аптечок для бойових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на орагнізаторів збору.

Наразі Frontline.Care збирає на 400 аптечок.

Символічно, що організатори обрали обрали чотири прифронтових міста, які залізницею сполучають зону бойових дій із тисячами домівок у тилу: Харків, Херсон, Краматорськ та Запоріжжя. За роки війни саме потяги в мільйонів людей асоціюються з поверненням бійців із фронту. Тому кожен, хто задонатить на збір, символічно купує квиток додому для військовослужбовця або військовослужбовиці.

"Шлях багатьох військових додому в обійми рідних та коханих починається з вокзалу. Але для того, щоб сісти в потяг, їм треба вижити в бойових умовах. Тому ціна "квитка додому" для військових у рази вища, ніж зазвичай. Саме якісна аптечка може стати для них цим "квитком", - наголошують у волонтерській організації.

Збір коштів відбувається на платформі, де можна не тільки задонатити на аптечку, а й відкрити власну "банку підтримки". Це можна зробити за інструкцією за цим посиланням.

Більше про Frontline.Care

Frontline.Care — волонтерська ініціатива, заснована у квітні 2022 року спільнотою однодумців. Організація допомагає військовим за кількома напрямками: тактична медицина, засоби зв’язку, спорядження, БПЛА, техніка тощо. За час діяльності волонтери передали спорядження, засоби звʼязку, дрони різного типу, тактичну медицину на суму понад 36 мільйонів гривень для підрозділів ЗСУ та спецпризначенців, що воюють безпосередньо у зоні бойових дій.

Волонтерська організація Frontline.Care опікується напрямком тактичної медицини з початку своєї діяльності у квітні 2022 року. Серед іншого, закуповують засоби для надання першої медичної допомоги в тактичних умовах. Кожну аптечку волонтери збирають із якісних складових, за стандартами, які найбільше підходять військовим у бойових умовах.

Раніше Frontline.Care збирали кошти на 350 аптечок, щоб символічно зайняти для військових місця у п’яти вагонах Інтерсіті "Краматорськ-Київ".

Більше інформації про збір — тут.

Контактна електронна пошта:

[email protected]