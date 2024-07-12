Купи военному билет домой: волонтерская организация Frontline.Care собирает 2 млн гривен на индивидуальные аптечки

Волонтерская организация Frontline Care запустила сбор на 2 000 000 гривен, чтобы закупить 400 индивидуальных аптечек для боевых подразделений.

Сейчас Frontline.Care собирает на 400 аптечек.

Символично, что организаторы выбрали выбрали четыре прифронтовых города, которые по железной дороге соединяют зону боевых действий с тысячами домов в тылу: Харьков, Херсон, Краматорск и Запорожье. За годы войны именно поезда у миллионов людей ассоциируются с возвращением бойцов с фронта. Поэтому каждый, кто задонатит на сбор, символически покупает билет домой для военнослужащего или военнослужащей.

"Путь многих военных домой в объятия родных и любимых начинается с вокзала. Но для того, чтобы сесть в поезд, им надо выжить в боевых условиях. Поэтому цена "билета домой" для военных в разы выше, чем обычно. Именно качественная аптечка может стать для них этим "билетом", - отмечают в волонтерской организации.

Сбор средств происходит на платформе, где можно не только задонатить на аптечку, но и открыть собственную "банку поддержки". Это можно сделать по инструкции по этой ссылке.

Frontline.Care - волонтерская инициатива, основанная в апреле 2022 года сообществом единомышленников. Организация помогает военным по нескольким направлениям: тактическая медицина, средства связи, снаряжение, БПЛА, техника и тому подобное. За время деятельности волонтеры передали снаряжение, средства связи, дроны различного типа, тактическую медицину на сумму более 36 миллионов гривен для подразделений ВСУ и спецназовцев, воюющих непосредственно в зоне боевых действий.

Волонтерская организация Frontline.Care занимается направлением тактической медицины с начала своей деятельности в апреле 2022 года. Среди прочего, закупают средства для оказания первой медицинской помощи в тактических условиях. Каждую аптечку волонтеры собирают из качественных составляющих, по стандартам, которые больше всего подходят военным в боевых условиях.

Ранее Frontline.Care собирали средства на 350 аптечек, чтобы символически занять для военных места в пяти вагонах Интерсити "Краматорск-Киев".

