Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 557 770 осіб (+1120 за добу), 8199 танків, 15 216 артсистем, 15 779 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 557 770 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 557770 (+1120) осіб,

танків ‒ 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,

артилерійських систем – 15216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2556 (+13)

