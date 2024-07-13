УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 557 770 осіб (+1120 за добу), 8199 танків, 15 216 артсистем, 15 779 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 557 770 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 557770 (+1120) осіб,

танків ‒ 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,

артилерійських систем – 15216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 20461 (+52) од,

спеціальна техніка  ‒ 2556 (+13)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За останні місяці армія РФ зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка

Інфографіка

Автор: 

Гадаю, Байдену час попросити не знищувати стільки кацапів, "щоб уникнути ескалації"
13.07.2024 07:41 Відповісти
Та вже попросив, темп утилізації знизився і середньодобово вже менше (1163) ніж у червні (1168) не кажучи за травень (1256)
13.07.2024 08:02 Відповісти
Байден як і Трам бояться що прийдеться вводити американські війська в росію, коли в росії розпочнеться третя чеченсько-кацапська різня в Москві
Законного чеченця Руслана Хасбулатова нагадають якого розстріляв алкоголік ельцін
13.07.2024 12:48 Відповісти
Зараз слимаки набіжать і пояснять чому Україні пора здаватись, а віддати Херсон, Київ і їхню мамку - гарна на їхню думку ідея.
13.07.2024 07:44 Відповісти
Україні, що бореться за Незалежніть і Суверенітет - ВСЕ прощається...
А от для росії яка наміряла собі "тисячолітнє" існування - це повна КАТАСТРОФА
13.07.2024 12:51 Відповісти
Перша сотня танків у липні, підозрюю що другої не буде.
Арта дві тисячі стволів з початку літа (2036) завтра буде більше ніж за все літо 23-го (2056)
13.07.2024 08:12 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
13.07.2024 08:19 Відповісти
Минув 3793 день москальсько-української війни.
156! одиниць техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта 58!, броня 32, логістика 52!
Арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 557 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
13.07.2024 09:42 Відповісти
