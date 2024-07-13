УКР
Новини
2 319 42

Папуа-Нова Гвінея долучилася до комюніке Саміту миру

Папуа-Нова Гвінея

Комюніке Саміту миру підтримала ще одна країна - Папуа-Нова Гвінея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х (Twitter) повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права", - йдеться в дописі.

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завдяки комюніке Саміту миру час повернення Запорізької АЕС під контроль української влади може наблизитися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається брати участь у другому Саміті миру щодо України, - МЗС РФ

Автор: 

Папуа Нова Гвінея (2) Глобальний саміт миру (278)
Топ коментарі
+18
Потужно!
13.07.2024 09:35 Відповісти
13.07.2024 09:35 Відповісти
+17
це надптужна перемога!
13.07.2024 09:38 Відповісти
13.07.2024 09:38 Відповісти
+13
Це все що треба знати про зелену владу - папуаси бл..
13.07.2024 09:42 Відповісти
13.07.2024 09:42 Відповісти
Потужно!
13.07.2024 09:35 Відповісти
13.07.2024 09:35 Відповісти
Ну ,вже якщо Папуа,то звіздець москалям!!))
13.07.2024 09:47 Відповісти
13.07.2024 09:47 Відповісти
Ахаха))) бачу це тепер популярне слово.... Я тільки хотів гаписати, а тут бац і перший ПОТУЖНИЙ коментар))))
13.07.2024 10:03 Відповісти
13.07.2024 10:03 Відповісти
Списи з стрілами хоч "тої системи" передаватимуть?
13.07.2024 09:37 Відповісти
13.07.2024 09:37 Відповісти
Зачекай, це якщо безпекова угода буде підписана з Папуа-Новою Гвінеєю...
показати весь коментар
13.07.2024 09:44 Відповісти
Не можна буде стріляти через кордон із лука в повний натяг.
показати весь коментар
13.07.2024 09:50 Відповісти
це надптужна перемога!
13.07.2024 09:38 Відповісти
13.07.2024 09:38 Відповісти
13.07.2024 09:40 Відповісти
13.07.2024 09:40 Відповісти
Це все що треба знати про зелену владу - папуаси бл..
13.07.2024 09:42 Відповісти
13.07.2024 09:42 Відповісти
зільона радість...
13.07.2024 09:42 Відповісти
13.07.2024 09:42 Відповісти
Дайош зелений день в новітньому українському календарі!
13.07.2024 09:45 Відповісти
13.07.2024 09:45 Відповісти
І ЗНОВ ПЕРЕМОГА ТА ШАХ І МАТ ПОРОХОБОТАМ!
Шо, соєві, скуштували цукерку "Вечірній Київ"?
13.07.2024 09:46 Відповісти
13.07.2024 09:46 Відповісти
Це дно або ще постукають ?
13.07.2024 09:47 Відповісти
13.07.2024 09:47 Відповісти
Постукають, постукають.
13.07.2024 09:49 Відповісти
13.07.2024 09:49 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/zelenskij-zustrivsya-z-metyu-makkonahi-ta-jogo-druzhinoyu-v-ssha-scho-zaproponuvali-aktoru.htm Політик запропонував всесвітньо відомій зірці підтримати фандрейзингову платформу UNITED24.

Сенсація: Зеленський у США (без дЄрьмака чи скумбрії ???????) зустрівся з американським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді штату Юта **** Кокс.
13.07.2024 11:22 Відповісти
13.07.2024 11:22 Відповісти
По-моему, там стучат без остановки, 24/7. Похоже, установили какой-то механизм, кривошипно-шатунный или вибрационный, неважно. Но стучат и стучат, пока у нас не наступит усталость и привыкание к этому стуку, плюнем на все и опустим руки. По крайней мере, у меня такое впечатление.
13.07.2024 14:19 Відповісти
13.07.2024 14:19 Відповісти
Не дочекаються шоб ми плюнули. Ми можемо плюнути тільки на могилу Параші.
13.07.2024 14:22 Відповісти
13.07.2024 14:22 Відповісти
Сподіваюсь, що не дочекаються. Але намагаються.
13.07.2024 17:08 Відповісти
13.07.2024 17:08 Відповісти
Джастін Уейн Ткаченко (англ. Justin Wayne Tkatchenko; нар. 2 червня 1972, Австралія) - новогвінейський політик українського походження. Член парламенту (з 2012), екс-міністр закордонних справ і міністр спорту Папуа-Нової Гвінеї (з 2022 по 2023 роки).

13.07.2024 09:49 Відповісти
13.07.2024 09:49 Відповісти
Там 150 лет назад наш человек уже был---- Миклухо Маклай. И его там помнят. И не стёб это.
14.07.2024 06:17 Відповісти
14.07.2024 06:17 Відповісти
Це тільки говорить, що у цього ЧМОшника в голові - відосики і понти. А те, що ми отримаємо влітку тіль ШІСТЬ Ф-16, та й ті мабуть без ракет і патронів - на цбому не попіаришься...
Пісец!
13.07.2024 09:49 Відповісти
13.07.2024 09:49 Відповісти
Нові стандарти НАТО!

13.07.2024 09:55 Відповісти
13.07.2024 09:55 Відповісти
Ні, мирний план Єрмака - Зеленського!
13.07.2024 10:53 Відповісти
13.07.2024 10:53 Відповісти
Мені одному смішно? Тільки чесно скажіть
13.07.2024 09:59 Відповісти
13.07.2024 09:59 Відповісти
це друже істеричний сміх від того трешака який відбувається в Україні.... І ні не тільки тобі)
13.07.2024 10:05 Відповісти
13.07.2024 10:05 Відповісти
ух ти, все Україна війну у рашки точно виграє, оце союзник 😅😅😅😅
13.07.2024 10:03 Відповісти
13.07.2024 10:03 Відповісти
Воно просто знущається. Краще б воно ніколи не народжувалось.
13.07.2024 10:04 Відповісти
13.07.2024 10:04 Відповісти
щось відбудеться важливе в Україні, коли така потужна новина від зеленої гниди.
13.07.2024 10:08 Відповісти
13.07.2024 10:08 Відповісти
Про "історичний документ" весело!
13.07.2024 10:12 Відповісти
13.07.2024 10:12 Відповісти
Этот документ хоть и зафиксирован на бумаге, но больше имеет виртуальную форму. Все подписи находятся на сайте. И подписывать или отзывать подписи можно сколько угодно раз.
Скорее пошли СМСку на бесплатный номер с цифрой 1 и подпиши комюнике
13.07.2024 11:21 Відповісти
13.07.2024 11:21 Відповісти
Хай будуть в друзях краще папуаси
ніж кацорилі під#раси ))
13.07.2024 10:15 Відповісти
13.07.2024 10:15 Відповісти
95 КВАРТАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НОН СТОП!
13.07.2024 10:30 Відповісти
13.07.2024 10:30 Відповісти
А безпекову угоду папуаси підписали?
13.07.2024 10:33 Відповісти
13.07.2024 10:33 Відповісти
Вибачаюсь, що з радянського дитинства, але по іншому я все це не можу сприймати - : " Мир-дружба! Прекратить огонь! Попёр он как на кассу, козе - баян, попу - гармонь, икону - папуасу ! "
13.07.2024 10:50 Відповісти
13.07.2024 10:50 Відповісти
13.07.2024 14:43 Відповісти
13.07.2024 14:43 Відповісти
Нарешті!!

Місяць чекав!!!!!!!!!

Гвінея-Бісау і Екваторіальна, шо там?
13.07.2024 10:55 Відповісти
13.07.2024 10:55 Відповісти
Да..... Папуаси - це потужна перемога. А от зулуси ще не підписали, так що ще є на чому піаритись вові...
13.07.2024 12:02 Відповісти
13.07.2024 12:02 Відповісти
Ну все,тепер можна зітхнути з полегшенням,тепер точно Запорізьку АЕС повернуть
13.07.2024 15:35 Відповісти
13.07.2024 15:35 Відповісти
Ну наконец то
13.07.2024 15:37 Відповісти
13.07.2024 15:37 Відповісти
також побіцяли надати шість бойових каноє до кінця літа
13.07.2024 17:50 Відповісти
13.07.2024 17:50 Відповісти
Ішак - в екстазі.
13.07.2024 21:00 Відповісти
13.07.2024 21:00 Відповісти
13.07.2024 21:38 Відповісти
13.07.2024 21:38 Відповісти
 
 