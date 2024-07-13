Папуа-Нова Гвінея долучилася до комюніке Саміту миру

Комюніке Саміту миру підтримала ще одна країна - Папуа-Нова Гвінея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х (Twitter) повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права", - йдеться в дописі.

За словами Зеленського, Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завдяки комюніке Саміту миру час повернення Запорізької АЕС під контроль української влади може наблизитися.

