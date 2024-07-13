Папуа-Нова Гвінея долучилася до комюніке Саміту миру
Комюніке Саміту миру підтримала ще одна країна - Папуа-Нова Гвінея.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х (Twitter) повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права", - йдеться в дописі.
За словами Зеленського, Україна продовжує працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завдяки комюніке Саміту миру час повернення Запорізької АЕС під контроль української влади може наблизитися.
Шо, соєві, скуштували цукерку "Вечірній Київ"?
Сенсація: Зеленський у США (без дЄрьмака чи скумбрії ???????) зустрівся з американським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді штату Юта **** Кокс.
Пісец!
Скорее пошли СМСку на бесплатный номер с цифрой 1 и подпиши комюнике
ніж кацорилі під#раси ))
Місяць чекав!!!!!!!!!
Гвінея-Бісау і Екваторіальна, шо там?