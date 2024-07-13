Вночі росіяни вдарили дронами по Слов’янську
Російська армія вночі 13 липня атакувала Слов’янськ Донецької області безпілотниками
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Минулої ночі було гучно. Околиці міста були атаковані дронами. Через влучання постраждав приватний будинок у районі Слов’янського курорту", - йдеться у дописі.
Лях зазначив, що обійшлося без жертв.
Нагадаємо, минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини та вбили шістьох жителів.
