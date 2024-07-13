УКР
Окупанти минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини, ще 22 особи зазнали поранень, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Армія РФ минулої доби атакувала 17 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, селища Гостре, Острівське, села Діброва, Зоря, Леонідівка, Маринівка, Михайлівка, Новомиколаївка, Рівне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

У Мирнограді росіяни вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30СН" по зупинці громадського транспорту. Загинули 4 людини, ще 9 зазнали поранень, серед них – дитина. Пошкоджено 13 будинків, 4 магазини, адмінбудівлі, заклад освіти, автобус.

У Костянтинівці окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500" на підприємство – вбили двох цивільних осіб і трьох поранили.

По Лиману Росія завдала ударів авіабомбами "ОДАБ-1500", "ФАБ-250" та РСЗВ "Ураган". Поранено сімох мешканців, пошкоджено 18 будинків і 6 автомобілів.

На Новомиколаївку ворог спрямував ракету "Х-35" - травмовано цивільну особу.

Ще двоє мирних жителів отримали поранення - у Леонідівці та Часовому Яру.

13.07.2024 10:35 Відповісти
Наслідки сруськага міра на Донеччині…
У 2014-15 роках, там з хоругвами московського паханату, московські агенти, водили маршем, цілі колони, довжиною - по півтора кілометри…волаючи прутін ввєді… мішєбратія …АтінРот … спасі праваславних…
Вони блокували рух Українських Захисників, які йшли, щоб не допустити окупації рашистами України зі Сходу!!
Сьогодні прутін дійшов до них…
показати весь коментар
13.07.2024 10:40 Відповісти
 
 