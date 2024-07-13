Членство в НАТО є чи не єдиною справжньою гарантією безпеки для України, - Рінкевичс

Попри підписання численних двосторонніх безпекових угод з країнами-союзниками, а також підписання Українського безпекового компакту в рамках Вашингтонського саміту, Україна не отримала справжньої гарантії безпеки. Єдина наявна безпекова гарантія – це п’ята стаття і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Компакт надає велику підтримку, озброєння та навчання українських військових. Але потрібно визнати, єдина наявна безпекова гарантія – це п’ята стаття і НАТО", – зауважив президент Латвії

Та наголосив, що підтримка, яку надають усі країни дає максимальні можливості, коли йдеться про оборону та безпеку. Але це називають безпековою угодою.

"Вона не дає такого рівня гарантій, як членство в НАТО. І тому ми завжди наполягали на важливості членства в НАТО", – пояснив він.

Частиною підтримки має стати послаблення обмежень для України на ураження цілей в Росії західною зброєю. Втім, такі обмеження встановлюють окремі країни, й НАТО як організація не може визначати обмеження, натомість ці рішення мають бути прийняті окремими країнами-донорами.

Рінкевичс також зазначив, що у спілкуванні з американськими посадовцями і представниками обох партій щодо потенційних мирних переговорів для закінчення війни в Україні, наголос треба поставити на донесенні ідеї про те, що "історія показує, що Росії не можна довіряти".

"Обіцянки Москви можуть виявитися "брехливими" – як це було у випадку з Будапештським меморандумом та Мінськими угодами", - пояснив латвійський лідер.