Новини
Членство в НАТО є чи не єдиною справжньою гарантією безпеки для України, - Рінкевичс

Попри підписання численних двосторонніх безпекових угод з країнами-союзниками, а також підписання Українського безпекового компакту в рамках Вашингтонського саміту, Україна не отримала справжньої гарантії безпеки. Єдина наявна безпекова гарантія – це п’ята стаття і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Компакт надає велику підтримку, озброєння та навчання українських військових. Але потрібно визнати, єдина наявна безпекова гарантія – це п’ята стаття і НАТО", – зауважив президент Латвії

Та наголосив,  що підтримка, яку надають усі країни дає максимальні можливості, коли йдеться про оборону та безпеку. Але це називають безпековою угодою.

"Вона не дає такого рівня гарантій, як членство в НАТО. І тому ми завжди наполягали на важливості членства в НАТО", – пояснив він.

Частиною підтримки має стати послаблення обмежень для України на ураження цілей в Росії західною зброєю. Втім, такі обмеження встановлюють окремі країни, й НАТО як організація не може визначати обмеження, натомість ці рішення мають бути прийняті окремими країнами-донорами.

Рінкевичс також зазначив, що у спілкуванні з американськими посадовцями і представниками обох партій щодо потенційних мирних переговорів для закінчення війни в Україні, наголос треба поставити на донесенні ідеї про те, що "історія показує, що Росії не можна довіряти".

"Обіцянки Москви можуть виявитися "брехливими" – як це було у випадку з Будапештським меморандумом та Мінськими угодами", - пояснив латвійський лідер.

+12
Эти "бовдуры" предупреждали нас прямо уже несколько последних лет - "наведите порядки с воровством и предательством в высших эшелонах власти иначе НАТО вам не видать". Только кто же их слышал и слушал? И эти "бовдуры" помогли нам больше всех по отношению к собственному ВВП.



13.07.2024 11:53 Відповісти
+11
Бовдури це ті хто вірив російській агентурі про злоє НАТО котороє хочет нас поработіть.
Якби ще в 90-х взяли приклад з литовців - Україна була б зараз зовсім іншою країною
13.07.2024 12:01 Відповісти
+5
Это все так, как и то, что это будет только не при власти зеленых барыг.
13.07.2024 11:42 Відповісти
"Вы говорите, говорите! Вам это ничего не сто́ит, а нам приятно!" (с)
13.07.2024 11:37 Відповісти
Эти "бовдуры" предупреждали нас прямо уже несколько последних лет - "наведите порядки с воровством и предательством в высших эшелонах власти иначе НАТО вам не видать". Только кто же их слышал и слушал? И эти "бовдуры" помогли нам больше всех по отношению к собственному ВВП.



13.07.2024 11:53 Відповісти
Бовдури це ті хто вірив російській агентурі про злоє НАТО котороє хочет нас поработіть.
Якби ще в 90-х взяли приклад з литовців - Україна була б зараз зовсім іншою країною
13.07.2024 12:01 Відповісти
Тоді найбільшою була помилка що не провели люстрацію від комуняк тому що саме колишні комуняки та кгбісти і прийшли тоді до влади та захопили практично все в Україні... а потім уже нова еліта з бандформувань потрохи в них віджала... але ті ж банди самі кгбісти і курували на початку їх створення
13.07.2024 13:56 Відповісти
Вы очень идеализируете наше население. Это лишь отражение нашего плебса. Ладно они ненавидели Пороха, но мне многие экземпляры тогда с упоением рассказывали как хорошо жить в Беларуси (!!) и какой хороший руководитель Лукашенко. Тут на форуме тоже такие проскакивали. И эти же люди первыми сдрыснули за кордон и теперь оттуда рассказывают какой хороший есть\будет президент Зеленский\Лебига\Стерненко\Притула ... (нужное подчеркнуть).
13.07.2024 18:06 Відповісти
Это все так, как и то, что это будет только не при власти зеленых барыг.
13.07.2024 11:42 Відповісти
Сподіваюсь що латвійцям не прийдеться побачити як ,,спрацює" 5 стаття у разі нападу московитів! Але, хтозна скільки часу нато буде збиратися у ,,похід"!
13.07.2024 11:45 Відповісти
Та так - зараз за нас ніхто не впишеться
13.07.2024 11:52 Відповісти
Допоки п'ята колона рашистів, буде безкарно гадити в Україні, як це робит орбан і його фіцо, в НАТО і ЄС, толку не буде!!
13.07.2024 11:53 Відповісти
Ну приймуть нас туди і що? Ніхто воювати за нас все рівно не буде.
13.07.2024 11:56 Відповісти
Членство у НАТО було єдиною гарантією безпеки для України.
13.07.2024 12:06 Відповісти
Хочеться запитати у ШІ:
Як збираються виконувати 5-ту статтю такі "члени" НАТи, як Орбан, Ердоґан, а невдовзі і "сам" Трамп?
13.07.2024 12:11 Відповісти
Єдиною, на жаль... І Україна запізнилася з цим років на 30. Зараз щоб надати Україні членство в НАТО потрібні великі яйця, а вони відсохли
13.07.2024 13:22 Відповісти
НАТО.- посібник рашистських терористів України і вбивць українського народу, через або небажання взяти Україну в НАТО,або підкилимні домовленості НАТО з куйлом про форматування України,яке має влаштувати куйла.
13.07.2024 13:50 Відповісти
Конституційна норма про членство НАТО не дала можливості х.....колаборантам остаточно злитися з братьями по крові з берегів Ками, верхньої та середньої Волги та сибірських орд.
13.07.2024 14:18 Відповісти
 
 