Реструктуризація боргу України - один із елементів перемоги, - Яценюк

Арсеній Яценюк

Приватні кредитори мають погодитись на пропозицію Уряду нашої країни щодо реструктуризації боргу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк написав у своїй статті для Kyiv Independent.

Він нагадав, що в серпні закінчується угода з власниками держоблігацій України про призупинення виплат, і поки не вдалося домовитись про реструктуризацію боргу: "Кредитори мають піти на компроміс, зважаючи на надзвичайно важку ситуацію для України, руйнівні наслідки війни".

У серпні 2015-го, як нагадав голова КБФ, очолюваний ним уряд досяг угоди з Комітетом кредиторів про реструктуризацію частини зовнішнього боргу на 18 млрд. дол. (п’ята його частина) - повне списання 3,6 млрд. дол. й відтермінування на чотири роки платежів за боргами на 14,4 млрд. дол.: "Це був перший досвід реструктуризації зовнішнього боргу, яка не була ідеальною. Втім, економія оціночно склала майже 9 млрд. дол. - списання боргу й процентів, мораторій на виплату боргу Росії та процентів по ньому. За варантами було сплачено 41 млн. дол. Профіт для держави - 8,9 млрд. дол. Плюс непряма вигода: 4,3 млрд. дол. - відтермінування процентів за чотири роки - залишились в бюджеті й працювали на економіку".

Зараз же, наголосив він, ситуація набагато важча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдність Заходу - в ухваленні правильних рішень в нинішньому світі викликів, - Яценюк на спеціальній події КБФ

"Війна вкрай негативно впливає на стан державних фінансів України. Стрімко зростає держборг, він перевищив 90% ВВП й збільшуватиметься далі. Майже 70% міжнародної фінансової допомоги надається Україні в формі кредитів, по яких державі треба сплачувати відсотки. Високі витрати на нацбезпеку та оборону, відбудову соціально-економічної інфраструктури, медичне обслуговування, виплати тимчасово переміщеним особам та багато інших витрат критично збільшують дефіцит держбюджету", - підкреслив голова КБФ.

За таких умов надважливим стає економічне виживання України. І воно в тому числі залежить від вирішення питання з держборгом", - наголосив він.

Яценюк також підкреслив, що цивілізований світ має максимально фінансово обезкровити агресора - санкціями та конфіскацією заморожених активів, - а також максимально допомогти Україні: "Потрібні довготермінова фінансова допомога, сприяння експорту, порятунок енергетики. Реструктуризація українського зовнішнього боргу є частиною фінансової зброї, без якої буде надзвичайно складно перемогти в цій війні".

Він також наголосив, що категорично не згоден з пропозиціями ще на два роки відтермінувати сплату по згаданим у цій статті облігаціям: "Більш немає простору для проміжних рішень, для чергових відтермінувань. Зовнішній держборг - облігації та ВВП-варанти - має бути реструктуризований на умовах списання. Україну мають прийняти в НАТО та ЄС. Україна має перемогти в війні".

Також читайте: Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

"Я маю пакет держоблігацій України на 500 тис. дол. Закликаю приватних кредиторів погодитись на пропозицію Уряду щодо реструктуризації боргу України (в крайньому випадку межа компромісу - списання 50% боргу). Без вагань готовий на втрати. Бо списання українського боргу - допомога в перемозі України, яка є перемогою демократії й справедливого світового порядку. За яких тільки й можлива стабільність світової економіки, що забезпечать безпеку інвестування та доходи інвесторів в усьому світі", - підкреслив Арсеній Яценюк.

