Реструктуризація боргу України - один із елементів перемоги, - Яценюк

Приватні кредитори мають погодитись на пропозицію Уряду нашої країни щодо реструктуризації боргу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк написав у своїй статті для Kyiv Independent.

Він нагадав, що в серпні закінчується угода з власниками держоблігацій України про призупинення виплат, і поки не вдалося домовитись про реструктуризацію боргу: "Кредитори мають піти на компроміс, зважаючи на надзвичайно важку ситуацію для України, руйнівні наслідки війни".

У серпні 2015-го, як нагадав голова КБФ, очолюваний ним уряд досяг угоди з Комітетом кредиторів про реструктуризацію частини зовнішнього боргу на 18 млрд. дол. (п’ята його частина) - повне списання 3,6 млрд. дол. й відтермінування на чотири роки платежів за боргами на 14,4 млрд. дол.: "Це був перший досвід реструктуризації зовнішнього боргу, яка не була ідеальною. Втім, економія оціночно склала майже 9 млрд. дол. - списання боргу й процентів, мораторій на виплату боргу Росії та процентів по ньому. За варантами було сплачено 41 млн. дол. Профіт для держави - 8,9 млрд. дол. Плюс непряма вигода: 4,3 млрд. дол. - відтермінування процентів за чотири роки - залишились в бюджеті й працювали на економіку".



Зараз же, наголосив він, ситуація набагато важча.

"Війна вкрай негативно впливає на стан державних фінансів України. Стрімко зростає держборг, він перевищив 90% ВВП й збільшуватиметься далі. Майже 70% міжнародної фінансової допомоги надається Україні в формі кредитів, по яких державі треба сплачувати відсотки. Високі витрати на нацбезпеку та оборону, відбудову соціально-економічної інфраструктури, медичне обслуговування, виплати тимчасово переміщеним особам та багато інших витрат критично збільшують дефіцит держбюджету", - підкреслив голова КБФ.

За таких умов надважливим стає економічне виживання України. І воно в тому числі залежить від вирішення питання з держборгом", - наголосив він.

Яценюк також підкреслив, що цивілізований світ має максимально фінансово обезкровити агресора - санкціями та конфіскацією заморожених активів, - а також максимально допомогти Україні: "Потрібні довготермінова фінансова допомога, сприяння експорту, порятунок енергетики. Реструктуризація українського зовнішнього боргу є частиною фінансової зброї, без якої буде надзвичайно складно перемогти в цій війні".



Він також наголосив, що категорично не згоден з пропозиціями ще на два роки відтермінувати сплату по згаданим у цій статті облігаціям: "Більш немає простору для проміжних рішень, для чергових відтермінувань. Зовнішній держборг - облігації та ВВП-варанти - має бути реструктуризований на умовах списання. Україну мають прийняти в НАТО та ЄС. Україна має перемогти в війні".

"Я маю пакет держоблігацій України на 500 тис. дол. Закликаю приватних кредиторів погодитись на пропозицію Уряду щодо реструктуризації боргу України (в крайньому випадку межа компромісу - списання 50% боргу). Без вагань готовий на втрати. Бо списання українського боргу - допомога в перемозі України, яка є перемогою демократії й справедливого світового порядку. За яких тільки й можлива стабільність світової економіки, що забезпечать безпеку інвестування та доходи інвесторів в усьому світі", - підкреслив Арсеній Яценюк.