Жеваго прокоментував обраний йому запобіжний захід

Костянтин Жеваго переконаний, що представники НАБУ, САП та ВАКС діють за подвійними стандартами під час процесу розслідування кримінальної справи стосовно нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефері Еспресо.

"На жаль, сьогодні НАБУ, САП та ВАКС почали діяти за подвійними стандартами. Два місяці тому слідчий НАБУ виписав мені повістку, погоджену з прокурором САП. Я отримав її під власний підпис у Франції. Я завжди готовий давати свідчення в рамках кримінальної справи, яка була відкрита незаконно проти мене на мою думку та думку моїх адвокатів. До речі, підозра, яку мені вручили, написана всього лише на декількох сторінках. Тобто, я розписався під тим, що я прийду на допит. 10 липня ВАКС прийняв рішення про мій заочний арешт, оскільки я нібито переховуюсь від слідчого і моє місцеперебування невідомо. Вчора вони приїхали у Францію для того, щоб провести допит. Я провів з представниками НАБУ та САП понад 11 годин. Вони допитували мене 11 годин. Допит проходив безпосередньо за участі органів юстиції Франції", - розповів Жеваго.

"У мене виникло питання до них. Якщо прокурори та слідчі спочатку повідомляють, що не можуть мене знайти, а наступного дня вже проводять допит мене у Франції, хіба це не подвійні стандарти!? У вчорашньому допиті брали участь представники органів юстиції Франції. Після цього вони сказали, що у Франції за такі дії слідчих та прокурорів, вони вже б отримали понад 5 років за ґратами за перевищення своїх службових повноважень. Це не що інше, як зловживання своїми правами та законом", - додав він.