Жеваго прокоментував обраний йому запобіжний захід
Костянтин Жеваго переконаний, що представники НАБУ, САП та ВАКС діють за подвійними стандартами під час процесу розслідування кримінальної справи стосовно нього.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефері Еспресо.
"На жаль, сьогодні НАБУ, САП та ВАКС почали діяти за подвійними стандартами. Два місяці тому слідчий НАБУ виписав мені повістку, погоджену з прокурором САП. Я отримав її під власний підпис у Франції. Я завжди готовий давати свідчення в рамках кримінальної справи, яка була відкрита незаконно проти мене на мою думку та думку моїх адвокатів. До речі, підозра, яку мені вручили, написана всього лише на декількох сторінках. Тобто, я розписався під тим, що я прийду на допит. 10 липня ВАКС прийняв рішення про мій заочний арешт, оскільки я нібито переховуюсь від слідчого і моє місцеперебування невідомо. Вчора вони приїхали у Францію для того, щоб провести допит. Я провів з представниками НАБУ та САП понад 11 годин. Вони допитували мене 11 годин. Допит проходив безпосередньо за участі органів юстиції Франції", - розповів Жеваго.
"У мене виникло питання до них. Якщо прокурори та слідчі спочатку повідомляють, що не можуть мене знайти, а наступного дня вже проводять допит мене у Франції, хіба це не подвійні стандарти!? У вчорашньому допиті брали участь представники органів юстиції Франції. Після цього вони сказали, що у Франції за такі дії слідчих та прокурорів, вони вже б отримали понад 5 років за ґратами за перевищення своїх службових повноважень. Це не що інше, як зловживання своїми правами та законом", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а там без його згоди ніхто ні за кого не голосує.
сам собі рєжисьор
Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.
І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці.
Я правильно зрозумів ситуацію?
Натякнути, на кого працює проєкт Буратіно?
невже знайдеться ідіот, який його купить, щоб завтра в нього це конфіскували ?
Головне - встигнути взяти у держбанку кредит під заставу цього обладнання, а обладнання "попиляти на метал" .
Ах да, Єрмаку та 5-6 менеджерам же!
Ця влада ЗАВЖДИ діє по ПОДВІЙНИМ СТАНДАРТАМ та НАПЛЮВАВ на ЗАКОНИ.
До вбиральні водили? А сніданок, обід, вечерю замовляли з ресторану "Максім"?
"сьогодні , САП та почали діяти за подвійними стандартами." Джерело:
А до сьогодні діяли "па панятіям", тобто попередили, дали втекти за кордон, дали час на переписування активів на довірених осіб?
І нічого "біть на жалость", які стандарти створив, тими й послуговуйся.
Це і вирок Україні в очах представників ЄС, в яке ми просимось.
"У вчорашньому допиті брали участь представники органів юстиції Франції. Після цього вони сказали, що у Франції за такі дії слідчих та прокурорів, вони вже б отримали понад 5 років за ґратами за перевищення своїх службових повноважень.
Це ніщо інше, як зловживання своїми правами та законом", - додав він."
Джерело:
(Соціальний дебілізм - невиліковне захворювання, яке загострюється у важкі для суспільства часи. Часткове полегшення стану хворого суспільства спостерігається у періоди росту добробуту. Зростання добробуту забезпечує здорова, але невелика частина населення).
"У мене виникло питання до них. Якщо прокурори та слідчі спочатку повідомляють, що не можуть мене знайти, а наступного дня вже проводять допит мене у Франції, хіба це не подвійні стандарти!? "
Джерело:
Отой "нелюдський" допит - то і все "покарання".