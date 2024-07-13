УКР
Новини
Жеваго прокоментував обраний йому запобіжний захід

Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго переконаний, що представники НАБУ, САП та ВАКС діють за подвійними стандартами під час процесу розслідування кримінальної справи стосовно нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефері Еспресо.

"На жаль, сьогодні НАБУ, САП та ВАКС почали діяти за подвійними стандартами. Два місяці тому слідчий НАБУ виписав мені повістку, погоджену з прокурором САП. Я отримав її під власний підпис у Франції. Я завжди готовий давати свідчення в рамках кримінальної справи, яка була відкрита незаконно проти мене на мою думку та думку моїх адвокатів. До речі, підозра, яку мені вручили, написана всього лише на декількох сторінках. Тобто, я розписався під тим, що я прийду на допит. 10 липня ВАКС прийняв рішення про мій заочний арешт, оскільки я нібито переховуюсь від слідчого і моє місцеперебування невідомо. Вчора вони приїхали у Францію для того, щоб провести допит. Я провів з представниками НАБУ та САП понад 11 годин. Вони допитували мене 11 годин. Допит проходив безпосередньо за участі органів юстиції Франції", - розповів Жеваго.

Також читайте: ВАКС заочно арештував власника групи "Фінанси і кредит" Жеваго у справі про хабар ексголові Верховного Суду Князєву

"У мене виникло питання до них. Якщо прокурори та слідчі спочатку повідомляють, що не можуть мене знайти, а наступного дня вже проводять допит мене у Франції, хіба це не подвійні стандарти!? У вчорашньому допиті брали участь представники органів юстиції Франції. Після цього вони сказали, що у Франції за такі дії слідчих та прокурорів, вони вже б отримали понад 5 років за ґратами за перевищення своїх службових повноважень. Це не що інше, як зловживання своїми правами та законом", - додав він.

Автор: 

НАБУ (5503) Жеваго Костянтин (401) САП (2490) ВАКС Антикорупційний суд (2064)
+8
6 липня Зеленський перекинув пускові установки Patriot до Одещини. Там їх знищили росіяни.

Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.

І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці.

Я правильно зрозумів ситуацію?

Натякнути, на кого працює проєкт Буратіно?
13.07.2024 15:47 Відповісти
13.07.2024 15:47 Відповісти
+5
весь Комсомольськ в 2019 проголосував за тих, хто його кошмарить.

а там без його згоди ніхто ні за кого не голосує.

сам собі рєжисьор
13.07.2024 15:49 Відповісти
13.07.2024 15:49 Відповісти
+3
А пам'ятається свого часу приїжджали на завод.. Джипами прямо в цех. "Хазяї життя" )
13.07.2024 16:02 Відповісти
13.07.2024 16:02 Відповісти
Коментувати
Жеваго нє в тємє тому кошмарять.
13.07.2024 15:42 Відповісти
13.07.2024 15:42 Відповісти
весь Комсомольськ в 2019 проголосував за тих, хто його кошмарить.

а там без його згоди ніхто ні за кого не голосує.

сам собі рєжисьор
13.07.2024 15:49 Відповісти
13.07.2024 15:49 Відповісти
Він в іншій "тємє".
13.07.2024 16:05 Відповісти
13.07.2024 16:05 Відповісти
6 липня Зеленський перекинув пускові установки Patriot до Одещини. Там їх знищили росіяни.

Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.

І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці.

Я правильно зрозумів ситуацію?

Натякнути, на кого працює проєкт Буратіно?
13.07.2024 15:47 Відповісти
13.07.2024 15:47 Відповісти
Від Київа до Одещини- доба поїздом. Перекинув? Чим, лопатою?
13.07.2024 17:44 Відповісти
13.07.2024 17:44 Відповісти
С Ермаком согласовывали где поставить "Патриот" под Одессой.
13.07.2024 19:50 Відповісти
13.07.2024 19:50 Відповісти
тільки повна конфіскація і пічки спасуть Україну
13.07.2024 15:48 Відповісти
13.07.2024 15:48 Відповісти
а кому продаси конфісковане обладнання ?

невже знайдеться ідіот, який його купить, щоб завтра в нього це конфіскували ?
13.07.2024 15:55 Відповісти
13.07.2024 15:55 Відповісти
А чому б не купити за 1 грн.?
Головне - встигнути взяти у держбанку кредит під заставу цього обладнання, а обладнання "попиляти на метал" .
13.07.2024 16:09 Відповісти
13.07.2024 16:09 Відповісти
Все відібрати та віддати... КОМУ?!
Ах да, Єрмаку та 5-6 менеджерам же!
13.07.2024 15:57 Відповісти
13.07.2024 15:57 Відповісти
спасуть Україну ...

13.07.2024 17:04 Відповісти
13.07.2024 17:04 Відповісти
О, дякую за *бло Олійника, бувшого мера Черкас. За пів бюджета міста купив собі місце в Юлкиній партії
13.07.2024 17:47 Відповісти
13.07.2024 17:47 Відповісти
Ой-ой, не будь таким самовпевненим та самозакоханим.
Ця влада ЗАВЖДИ діє по ПОДВІЙНИМ СТАНДАРТАМ та НАПЛЮВАВ на ЗАКОНИ.
13.07.2024 15:56 Відповісти
13.07.2024 15:56 Відповісти
А пам'ятається свого часу приїжджали на завод.. Джипами прямо в цех. "Хазяї життя" )
13.07.2024 16:02 Відповісти
13.07.2024 16:02 Відповісти
"Вони допитували мене 11 годин. Допит проходив безпосередньо за участі органів юстиції Франції" Джерело:

До вбиральні водили? А сніданок, обід, вечерю замовляли з ресторану "Максім"?

"сьогодні , САП та почали діяти за подвійними стандартами." Джерело:
А до сьогодні діяли "па панятіям", тобто попередили, дали втекти за кордон, дали час на переписування активів на довірених осіб?
І нічого "біть на жалость", які стандарти створив, тими й послуговуйся.
13.07.2024 16:03 Відповісти
13.07.2024 16:03 Відповісти
Якби ж то бєспрєдєл зелених "правоохоронних" органів стосувався тільки Живаго ...
Це і вирок Україні в очах представників ЄС, в яке ми просимось.

"У вчорашньому допиті брали участь представники органів юстиції Франції. Після цього вони сказали, що у Франції за такі дії слідчих та прокурорів, вони вже б отримали понад 5 років за ґратами за перевищення своїх службових повноважень.
Це ніщо інше, як зловживання своїми правами та законом", - додав він."

Джерело:
13.07.2024 16:12 Відповісти
13.07.2024 16:12 Відповісти
Вирок Україні - це 73 % її "насєлєнія". Все інше - вторинне.
13.07.2024 17:06 Відповісти
13.07.2024 17:06 Відповісти
а кто довел народ до такого?
13.07.2024 17:35 Відповісти
13.07.2024 17:35 Відповісти
Порошенко! 😬
(Соціальний дебілізм - невиліковне захворювання, яке загострюється у важкі для суспільства часи. Часткове полегшення стану хворого суспільства спостерігається у періоди росту добробуту. Зростання добробуту забезпечує здорова, але невелика частина населення).
13.07.2024 19:01 Відповісти
13.07.2024 19:01 Відповісти
Логічне, правильне питання.

"У мене виникло питання до них. Якщо прокурори та слідчі спочатку повідомляють, що не можуть мене знайти, а наступного дня вже проводять допит мене у Франції, хіба це не подвійні стандарти!? "

Джерело:
13.07.2024 16:15 Відповісти
13.07.2024 16:15 Відповісти
Мабуть, оті баканов і резніков, в адвокати себе продали жоваго, вони ж тільки з Урядового кварталу95, вийшли…
13.07.2024 16:15 Відповісти
13.07.2024 16:15 Відповісти
Твоё место давно на нарах! За грабёж Украины
13.07.2024 16:22 Відповісти
13.07.2024 16:22 Відповісти
раніше сяде - скоріше вийде на волю...
13.07.2024 16:30 Відповісти
13.07.2024 16:30 Відповісти
Та яке там "сяде"!
Отой "нелюдський" допит - то і все "покарання".
13.07.2024 17:04 Відповісти
13.07.2024 17:04 Відповісти
 
 