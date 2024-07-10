ВАКС заочно арештував власника групи "Фінанси і кредит" Жеваго у справі про хабар ексголові Верховного Суду Князєву

Власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, підозрюваному у наданні хабаря колишньому голові та суддям Верховного Суду, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі Жеваго перебуває у Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що 10 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит", підозрюваному у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України).

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Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зауважимо, що особа на момент вчинення злочину і на теперішній час перебуває на території Французької Республіки.

Справа про хабар ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

У САП уточнювали, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бекофісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзі ексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.