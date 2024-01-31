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Новини Політика України
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САП (411) Князєв Всеволод (76)

Князєва, за якого внесли заставу, випустили з-під варти, - САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

всеволод,князєв

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, відпустили з-під варти після внесення 18,16 млн грн застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Рішенням ВАКС на указаного підозрюваного покладені процесуальні обовʼязки, у тому числі: не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю", - йдеться в повідомленні.

У разі не виконання обовʼязків заставу може бути стягнено у дохід держави.

У САП нагадали, що наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення Князєва від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що за Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзі ексголови ВС.

Також читайте: Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

Читайте: ВАКС обмежив строк ознайомлення у справі щодо ексголови Верховного Суду Князєва до 1 березня 2024 року

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
чекаємо нових заяв з за кордону, від втікача-князєва. та виплату величезних компенсацій з бюджету, за моральну шкоду.
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31.01.2024 18:37
+21
Тюрми виключно для патріотів та бідних!
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31.01.2024 18:39
+15
... Князева випустили за заставу в декілька разів зменшену за часи слідства. Зобов"язали здати закордонний паспорт й не знімати браслет з копита
При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
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31.01.2024 18:37
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чекаємо нових заяв з за кордону, від втікача-князєва. та виплату величезних компенсацій з бюджету, за моральну шкоду.
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31.01.2024 18:37 Відповісти
ні !він спочатку собі все це судом виграє! Баканов з Резніковим адвокастькі плечі підставлять
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31.01.2024 18:39 Відповісти
...боротьба з корупцією в Україні виходить на фінішну пряму... мля...
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31.01.2024 18:48 Відповісти
... Князева випустили за заставу в декілька разів зменшену за часи слідства. Зобов"язали здати закордонний паспорт й не знімати браслет з копита
При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
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31.01.2024 18:37 Відповісти
у нас вільна країна!
У нас все можна, що не заборонено))))))
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31.01.2024 18:40 Відповісти
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31.01.2024 20:04 Відповісти
Так і буде. Просто для нього там зроблять нари. Звідти він під чифір буде чинити правосуддя, вєк волі нє відать.
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31.01.2024 18:41 Відповісти
Фініш результат 73% тупого зеленого бидла, нема чому дивуватись. Ще ми заплатимо цьому уроду-хабарнику зі своїх податків. Слава Зеленському і його 6 виродкам.
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31.01.2024 20:18 Відповісти
Тюрми виключно для патріотів та бідних!
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31.01.2024 18:39 Відповісти
Та звільніть ПАДЛЮКИ вже нарешті Червінського !
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31.01.2024 18:39 Відповісти
не на часі......
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31.01.2024 18:41 Відповісти
Нічого, ЧАС і до них прийде.
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31.01.2024 18:54 Відповісти
Цього ніколи не зроблять !
І та зграя ще збирається на другий !
Ім зеля потрібний як повітря !!!
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31.01.2024 18:59 Відповісти
Блать як же вони заїбали 🤬 вибачте за мій французький
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31.01.2024 18:41 Відповісти
"Ваша взяла - банкуйте!" (с)
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31.01.2024 18:42 Відповісти
Бідні здаються та виходять з піднятими руками!
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31.01.2024 18:43 Відповісти
Звідки гроші зін? Може треба теж поцікавитися.
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31.01.2024 18:43 Відповісти
Та там же написали-деньги внесли кунаки влюбленного джигита.
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31.01.2024 18:50 Відповісти
Наколядували.
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31.01.2024 20:14 Відповісти
Очередное достижение зевлады
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31.01.2024 18:46 Відповісти
КПК - портнова, ни одна власть не отменит...так, как для власть имущих и придуман....
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31.01.2024 20:08 Відповісти
Ну от і пАрЄшалі... Чого в мене таких друзєй немає які можуть десятками лямів за мене поручитись?...
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31.01.2024 18:48 Відповісти
Я помилився в своїх розрахунках.

Рішення феміди воно таке...
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31.01.2024 18:48 Відповісти
За таку Україну нам влада пропонує подихати на війні... щоб одні могли і далі красти інші мають гинути в окопах...
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31.01.2024 18:49 Відповісти
Під вартою сидіти будь-кому, хто не схильний до насильства над людьми, може і не потрібно... Одне шкода! Через рік, максимум півтора, ОЗУ, що править бал в судівсько-адвокатському середовищі, спочатку пристроїть його адвокатом, а потім і до держкормушки поверне.
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31.01.2024 18:54 Відповісти
Тобто як це? Якщо не вбив, а тільки вкрав то й в тюрму не потрібно відправляти?
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31.01.2024 19:47 Відповісти
...тепер гнида звернеться до свого суду і усе бабло відіб'є з відсотками
а Червінський й досі сидить, бо коханий Зєльди дермак на нього обідєлся, ну от чиста бабська помста можливостями свого "папіка"... в них так усе заплутано, хоча й усім зрозуміло хто під ким
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31.01.2024 18:54 Відповісти
"да здравствует печерский суд, самый гуманный суд в Украине!"
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31.01.2024 18:56 Відповісти
Львівський суд, з суддями росіянами, нічим не кращий.
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31.01.2024 19:31 Відповісти
В районних судах, якщо є час і хист спостерігача, ви скоро зрозумієте, що судді і адвокати, які товчуться в цьому суді, це одна сім'я-мафія! Адвокати навіть промову більш-менш звязно складену виголосити не можуть, потреби немає жодної. Вони все з суддею порішають "нехвормально", по-сімейному!
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31.01.2024 19:01 Відповісти
--За що тебе посадили?
--За хабар!
--а за що випустили?
--ЗА ХАБАР!
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31.01.2024 19:04 Відповісти
Хабарників-корупціонерів зелена плєсєнь випускає, а героя-розвідника Романа Червінського тримає під вартою і навіть не дає зустрічатися з дружиною і трьома малолітніми дітками.
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31.01.2024 19:10 Відповісти
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31.01.2024 19:21 Відповісти
Ну , а як інакше ???
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31.01.2024 19:27 Відповісти
На зараз єдиний робочий варіант побороти корупцію це народні месники. Щоб ці виродки боялись виходити на волю. Щоб цих резнікових з князєвими та бакановими знайшли з відрізаними головами. Тоді інші будуть триматись за СІЗО обома руками.
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31.01.2024 19:28 Відповісти
Долю олександра Музичка нагадати?
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31.01.2024 20:18 Відповісти
Ну то необачно було з його сторони ходити по судам та за шкірку прокурорів тягати. Всетаки система з 1917-го будувалась.
По тихому починати треба, так щоб ніхто не знав і не бачив.
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31.01.2024 20:58 Відповісти
"Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини"

© Василь Симоненко
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31.01.2024 19:29 Відповісти
Він схоже призивного віку...
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31.01.2024 19:36 Відповісти
Хаааааа)
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31.01.2024 19:39 Відповісти
або відновиться на посаді + всі виплати включно за час сізо або батальон "монако"
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31.01.2024 19:51 Відповісти
Честного человека выпустили из застенков . Бугага !
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31.01.2024 20:02 Відповісти
Тюрма, заборони на автівки, блокування рахунків то тікі для плебса за то що помирати не хочуть. А суддя хай гуляє.

Зробили це разом! (с) Зе
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31.01.2024 20:05 Відповісти
І щуку знову кинули в річку.
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31.01.2024 20:15 Відповісти
і лієва через "Шлях" випустіть.
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31.01.2024 20:51 Відповісти
не дня без зеленошапітовських зашкварів-їм лишилось тільки янека працевлаштувати бо все решта вони вже зробили мразі совкові
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31.01.2024 21:06 Відповісти
Изі коломийському приготуватися, він наступний на звільнення
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31.01.2024 21:52 Відповісти
Своих не бросаем?
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31.01.2024 22:28 Відповісти
 
 