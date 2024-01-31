Заставу за Князєва внесли його друзі, - адвокат Клочков

Друзі колишнього глави Верховного Суду Всеволода Князєва внесли за нього заставу у розмірі 18,66 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це заявив його адвокат Володимир Клочков.

"У зв’язку з погіршенням здоров’я і неможливістю підтримувати його у СІЗО адвокати Князєва попросили (внести) кошти у його друзів, і вони внесли цю заставу", - сказав він.

За словами Клочкова, одразу після звільнення Князєв планує зайнятися своїм здоров’ям і готуватися до розгляду справи по суті, який розпочнеться 1 березня.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

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