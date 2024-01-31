УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11406 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 842 39
застава (349) Князєв Всеволод (76)

Заставу за Князєва внесли його друзі, - адвокат Клочков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

всеволод,князєв

Друзі колишнього глави Верховного Суду Всеволода Князєва внесли за нього заставу у розмірі 18,66 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це заявив його адвокат Володимир Клочков.

"У зв’язку з погіршенням здоров’я і неможливістю підтримувати його у СІЗО адвокати Князєва попросили (внести) кошти у його друзів, і вони внесли цю заставу", - сказав він.

За словами Клочкова, одразу після звільнення Князєв планує зайнятися своїм здоров’ям і готуватися до розгляду справи по суті, який розпочнеться 1 березня.

Також читайте: Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

Читайте: За Князєва внесли 18 млн застави, - Центр протидії корупції

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Друзі хабарники і корупціонери - звичайне ОЗУ...
показати весь коментар
31.01.2024 14:17
+16
А відкіля гроші в тих "друзів"? Невже взяли у мами-пенсіонерки яка все життя складала в матрац?
показати весь коментар
31.01.2024 14:19
+15
як взагалі така поважна людина потрапила в СІЗО? що це НАБУ собі дозволяє?
показати весь коментар
31.01.2024 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як взагалі така поважна людина потрапила в СІЗО? що це НАБУ собі дозволяє?
показати весь коментар
31.01.2024 14:17 Відповісти
береги сплутали......
показати весь коментар
31.01.2024 14:20 Відповісти
Друзі хабарники і корупціонери - звичайне ОЗУ...
показати весь коментар
31.01.2024 14:17 Відповісти
ПС. Друзів уже закрили?
показати весь коментар
31.01.2024 14:40 Відповісти
Адвокатів там третина!
показати весь коментар
31.01.2024 18:17 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг...
показати весь коментар
31.01.2024 14:17 Відповісти
закончился голландский аукцион , не плохо вышло, с 80 лямов на 18, круто однако.
показати весь коментар
31.01.2024 14:19 Відповісти
зараз він подасть в суд, відновиться на посаді і ще компенсацію отримає. Тому що підтримка друзів це дуже важливо!
показати весь коментар
31.01.2024 14:23 Відповісти
не май сто рублів, а май друзів мільйонерів
показати весь коментар
31.01.2024 14:19 Відповісти
А відкіля гроші в тих "друзів"? Невже взяли у мами-пенсіонерки яка все життя складала в матрац?
показати весь коментар
31.01.2024 14:19 Відповісти
Талановиті бізнесмени схоже
показати весь коментар
31.01.2024 14:21 Відповісти
частина 2, трєзорка на граніце....
показати весь коментар
31.01.2024 14:19 Відповісти
трезорка проспить - не на часі!
показати весь коментар
31.01.2024 14:21 Відповісти
Шо ж вони всі такі дохлі? А коли призначають на посади то здоров'я з них аж пре і запевняють шо вони здорові як бики. Може перед тим як призначати треба місяць кандидатів на нарах тримати? А всіх його друзєй заК*й та в музьєй?
показати весь коментар
31.01.2024 14:24 Відповісти
друзі..., як мило..., в кожного топ-корупціонера є безліч багатих друзів та, як правило, дуже слабке здоров'я, яке не дозволяє йому довго знаходитися у тюрмі... чекаємо заяв про політичне переслідування...
показати весь коментар
31.01.2024 14:24 Відповісти
Список этих друзей и сумм денег, а также отчет, где они взяли эти деньги.
показати весь коментар
31.01.2024 14:24 Відповісти
там все чисто, украден только первый лям\лярд\завод\земля и все в основном где-то в оффшорах и в более приличных странах зарегистрировано, где законы соблюдаются всеми
показати весь коментар
31.01.2024 14:32 Відповісти
Таких друзів треба всіх заарештувати для виявлення джерел таких доходів
показати весь коментар
31.01.2024 14:24 Відповісти
Я пропоную запровадити Закон, по якому абсолютно усі державні службовці мають проходити жорстку медицинську комісію. Бо вони в нас якій інваліди. Не встигають показати повістку до суду за крадіжку у великому розмірі, як службовець падає в падучій чи в ступор, чи з інфарктом.
показати весь коментар
31.01.2024 14:25 Відповісти
Было 107 миллионов, стало 18 миллионов. Зря поспешил заплатить, ещё пару заседаний - и ему бы уже доплачивали.
показати весь коментар
31.01.2024 14:27 Відповісти
Що і треба було доказати... Сором *****, ****** сором - 2 роки повномасштабної війни, 10 років війни взагалі, а все одне і те саме... Фу ***, просто бридко...
показати весь коментар
31.01.2024 14:27 Відповісти
так, кожного дня люди воюють в нелюдських умовах і гинуть, щоб голова Верховного суду брав взятку в 3 млн доларів, а потім виходив з СІЗО "в зв'язку з погіршенням здоров'я і неможливістю його підтримувати в СІЗО". Мабуть, джакузі, кріокамери і массажного кабінету йому там не вистачає.
показати весь коментар
31.01.2024 14:34 Відповісти
справжня людина, чєлавєчіщє! ну а в кого ще можуть бути такі друзі? у будь-кого ні, тільки у справжнього чєлавєка!
показати весь коментар
31.01.2024 14:44 Відповісти
Так адвокаты и таскали лет 15 нал, та и внесли они тоже. Схеме 60 лет запросто, как мыкыта ушел так и пошло по судам такое. Долго была установка 1 год штука. У смысле 7 лет дают 7000 тыс руб судье. Плюс адвокату но отдельно. После 80 года цеховики цену сбили на выше р по беспределу пошло и 5 тыс за год статьи. Отака куйня малята- жовтэнята! Только фонарные столбы исправят момент, а война спишет. Все правда. Демагогии тут нет. Демократия--- это когда власть у народа и закон одинаков для всех.
показати весь коментар
31.01.2024 14:50 Відповісти
Про здоровя тих хто в окопах ніхто і не думає.
показати весь коментар
31.01.2024 14:51 Відповісти
ОЙ, які в нього гарні друзі! Просто заздрісно! Залишилося знайти стінку, до якої поставити цю суку та його дружбанів.
показати весь коментар
31.01.2024 14:56 Відповісти
В Індії каста, в Україні злодії. Злодій в законі, злодій в офісі, злодій в суді, злодій в податковій і так далі. Люди об'єднуються в суспільства, бо так легше вижити. Професій багато, ми всі користуємося результатами праці один одного. Тепер риторичне запитання, для чого нам злодії, які уособлюють державу, штампують шкідливі закони для нас і нас же обкрадають.
показати весь коментар
31.01.2024 14:59 Відповісти
диверсанты,воры или друганы!!
показати весь коментар
31.01.2024 15:12 Відповісти
Друзів в цю саму камеру посадити .
показати весь коментар
31.01.2024 15:17 Відповісти
У таких людей немає друзів! Є подільники, які поки що на волі...
показати весь коментар
31.01.2024 15:18 Відповісти
Друзі.
Спільники- подільники.
показати весь коментар
31.01.2024 15:48 Відповісти
Проста операція по конвертації прихованної готівки затриманого на безготівкові перекази "друзів"....
Вони з нього отримали непоганий відсоток !
показати весь коментар
31.01.2024 15:58 Відповісти
От і для друзів прийшов час повертати борги...
показати весь коментар
31.01.2024 16:26 Відповісти
Це не друзі, а подільники. Варто розслідувати звідки вони узяли ті мільйони!
показати весь коментар
31.01.2024 17:14 Відповісти
Оприлюдніть прізвища друзів цього хапуги! Народ хоче знати хто ці "герої"!
показати весь коментар
31.01.2024 20:52 Відповісти
 
 