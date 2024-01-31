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Новости Политика Украины
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залог (470) Князев Всеволод (54)

Залог за Князева внесли его друзья, - адвокат Клочков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

всеволод,князєв

Друзья бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева внесли за него залог в размере 18,66 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил его адвокат Владимир Клочков.

"В связи с ухудшением здоровья и невозможностью поддерживать его в СИЗО, адвокаты Князева попросили (внести) средства у его друзей, и они внесли этот залог", - сказал он.

По словам Клочкова, сразу после освобождения Князев планирует заняться своим здоровьем и готовиться к рассмотрению дела по существу, которое начнется 1 марта.

Также читайте: За Князева внесли 18 млн залога, - Центр противодействия коррупции

Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн. гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн. грн

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

Читайте также: Антикоррупционный суд арестовал экс-главу ВС Князева с возможностью залога 107 млн грн
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Топ комментарии
+22
Друзі хабарники і корупціонери - звичайне ОЗУ...
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31.01.2024 14:17
+16
А відкіля гроші в тих "друзів"? Невже взяли у мами-пенсіонерки яка все життя складала в матрац?
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31.01.2024 14:19
+15
як взагалі така поважна людина потрапила в СІЗО? що це НАБУ собі дозволяє?
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31.01.2024 14:17
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як взагалі така поважна людина потрапила в СІЗО? що це НАБУ собі дозволяє?
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31.01.2024 14:17 Ответить
береги сплутали......
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31.01.2024 14:20 Ответить
Друзі хабарники і корупціонери - звичайне ОЗУ...
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31.01.2024 14:17 Ответить
ПС. Друзів уже закрили?
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31.01.2024 14:40 Ответить
Адвокатів там третина!
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31.01.2024 18:17 Ответить
Скажи мені, хто твій друг...
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31.01.2024 14:17 Ответить
закончился голландский аукцион , не плохо вышло, с 80 лямов на 18, круто однако.
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31.01.2024 14:19 Ответить
зараз він подасть в суд, відновиться на посаді і ще компенсацію отримає. Тому що підтримка друзів це дуже важливо!
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31.01.2024 14:23 Ответить
не май сто рублів, а май друзів мільйонерів
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31.01.2024 14:19 Ответить
А відкіля гроші в тих "друзів"? Невже взяли у мами-пенсіонерки яка все життя складала в матрац?
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31.01.2024 14:19 Ответить
Талановиті бізнесмени схоже
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31.01.2024 14:21 Ответить
частина 2, трєзорка на граніце....
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31.01.2024 14:19 Ответить
трезорка проспить - не на часі!
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31.01.2024 14:21 Ответить
Шо ж вони всі такі дохлі? А коли призначають на посади то здоров'я з них аж пре і запевняють шо вони здорові як бики. Може перед тим як призначати треба місяць кандидатів на нарах тримати? А всіх його друзєй заК*й та в музьєй?
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31.01.2024 14:24 Ответить
друзі..., як мило..., в кожного топ-корупціонера є безліч багатих друзів та, як правило, дуже слабке здоров'я, яке не дозволяє йому довго знаходитися у тюрмі... чекаємо заяв про політичне переслідування...
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31.01.2024 14:24 Ответить
Список этих друзей и сумм денег, а также отчет, где они взяли эти деньги.
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31.01.2024 14:24 Ответить
там все чисто, украден только первый лям\лярд\завод\земля и все в основном где-то в оффшорах и в более приличных странах зарегистрировано, где законы соблюдаются всеми
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31.01.2024 14:32 Ответить
Таких друзів треба всіх заарештувати для виявлення джерел таких доходів
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31.01.2024 14:24 Ответить
Я пропоную запровадити Закон, по якому абсолютно усі державні службовці мають проходити жорстку медицинську комісію. Бо вони в нас якій інваліди. Не встигають показати повістку до суду за крадіжку у великому розмірі, як службовець падає в падучій чи в ступор, чи з інфарктом.
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31.01.2024 14:25 Ответить
Было 107 миллионов, стало 18 миллионов. Зря поспешил заплатить, ещё пару заседаний - и ему бы уже доплачивали.
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31.01.2024 14:27 Ответить
Що і треба було доказати... Сором *****, ****** сором - 2 роки повномасштабної війни, 10 років війни взагалі, а все одне і те саме... Фу ***, просто бридко...
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31.01.2024 14:27 Ответить
так, кожного дня люди воюють в нелюдських умовах і гинуть, щоб голова Верховного суду брав взятку в 3 млн доларів, а потім виходив з СІЗО "в зв'язку з погіршенням здоров'я і неможливістю його підтримувати в СІЗО". Мабуть, джакузі, кріокамери і массажного кабінету йому там не вистачає.
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31.01.2024 14:34 Ответить
справжня людина, чєлавєчіщє! ну а в кого ще можуть бути такі друзі? у будь-кого ні, тільки у справжнього чєлавєка!
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31.01.2024 14:44 Ответить
Так адвокаты и таскали лет 15 нал, та и внесли они тоже. Схеме 60 лет запросто, как мыкыта ушел так и пошло по судам такое. Долго была установка 1 год штука. У смысле 7 лет дают 7000 тыс руб судье. Плюс адвокату но отдельно. После 80 года цеховики цену сбили на выше р по беспределу пошло и 5 тыс за год статьи. Отака куйня малята- жовтэнята! Только фонарные столбы исправят момент, а война спишет. Все правда. Демагогии тут нет. Демократия--- это когда власть у народа и закон одинаков для всех.
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31.01.2024 14:50 Ответить
Про здоровя тих хто в окопах ніхто і не думає.
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31.01.2024 14:51 Ответить
ОЙ, які в нього гарні друзі! Просто заздрісно! Залишилося знайти стінку, до якої поставити цю суку та його дружбанів.
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31.01.2024 14:56 Ответить
В Індії каста, в Україні злодії. Злодій в законі, злодій в офісі, злодій в суді, злодій в податковій і так далі. Люди об'єднуються в суспільства, бо так легше вижити. Професій багато, ми всі користуємося результатами праці один одного. Тепер риторичне запитання, для чого нам злодії, які уособлюють державу, штампують шкідливі закони для нас і нас же обкрадають.
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31.01.2024 14:59 Ответить
диверсанты,воры или друганы!!
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31.01.2024 15:12 Ответить
Друзів в цю саму камеру посадити .
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31.01.2024 15:17 Ответить
У таких людей немає друзів! Є подільники, які поки що на волі...
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31.01.2024 15:18 Ответить
Друзі.
Спільники- подільники.
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31.01.2024 15:48 Ответить
Проста операція по конвертації прихованної готівки затриманого на безготівкові перекази "друзів"....
Вони з нього отримали непоганий відсоток !
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31.01.2024 15:58 Ответить
От і для друзів прийшов час повертати борги...
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31.01.2024 16:26 Ответить
Це не друзі, а подільники. Варто розслідувати звідки вони узяли ті мільйони!
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31.01.2024 17:14 Ответить
Оприлюдніть прізвища друзів цього хапуги! Народ хоче знати хто ці "герої"!
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31.01.2024 20:52 Ответить
 
 