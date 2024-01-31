Залог за Князева внесли его друзья, - адвокат Клочков

Друзья бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева внесли за него залог в размере 18,66 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил его адвокат Владимир Клочков.

"В связи с ухудшением здоровья и невозможностью поддерживать его в СИЗО, адвокаты Князева попросили (внести) средства у его друзей, и они внесли этот залог", - сказал он.

По словам Клочкова, сразу после освобождения Князев планирует заняться своим здоровьем и готовиться к рассмотрению дела по существу, которое начнется 1 марта.

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Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн. гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн. грн

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

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