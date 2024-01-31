Князева, за которого внесли залог, выпустили из-под стражи, - САП
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Бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, отпустили из-под стражи после внесения 18,16 млн грн залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Решением ВАКС на указанного подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в том числе: не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, сдать на хранение в ГУ ГТС в г. Киеве свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении.
В случае невыполнения обязанностей залог может быть взыскан в доход государства.
В САП напомнили, что решается вопрос об обращении к ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что за Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС.
Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева
16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.
В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.
27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушенииустановленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.
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При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
У нас все можна, що не заборонено))))))
І та зграя ще збирається на другий !
Ім зеля потрібний як повітря !!!
Рішення феміди воно таке...
а Червінський й досі сидить, бо коханий Зєльди дермак на нього обідєлся, ну от чиста бабська помста можливостями свого "папіка"... в них так усе заплутано, хоча й усім зрозуміло хто під ким
--За хабар!
--а за що випустили?
--ЗА ХАБАР!
По тихому починати треба, так щоб ніхто не знав і не бачив.
© Василь Симоненко
Зробили це разом! (с) Зе