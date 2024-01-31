РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11431 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
4 593 50
САП (1948) Князев Всеволод (54)

Князева, за которого внесли залог, выпустили из-под стражи, - САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

всеволод,князєв

Бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, отпустили из-под стражи после внесения 18,16 млн грн залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Решением ВАКС на указанного подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в том числе: не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, сдать на хранение в ГУ ГТС в г. Киеве свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении.

В случае невыполнения обязанностей залог может быть взыскан в доход государства.

В САП напомнили, что решается вопрос об обращении к ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что за Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС.

Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушенииустановленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

Читайте также: Экс-главу Верховного Суда Князева оставили под стражей еще на два месяца, залог снова уменьшили
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
чекаємо нових заяв з за кордону, від втікача-князєва. та виплату величезних компенсацій з бюджету, за моральну шкоду.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:37
+21
Тюрми виключно для патріотів та бідних!
показать весь комментарий
31.01.2024 18:39
+15
... Князева випустили за заставу в декілька разів зменшену за часи слідства. Зобов"язали здати закордонний паспорт й не знімати браслет з копита
При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
показать весь комментарий
31.01.2024 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чекаємо нових заяв з за кордону, від втікача-князєва. та виплату величезних компенсацій з бюджету, за моральну шкоду.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:37 Ответить
ні !він спочатку собі все це судом виграє! Баканов з Резніковим адвокастькі плечі підставлять
показать весь комментарий
31.01.2024 18:39 Ответить
...боротьба з корупцією в Україні виходить на фінішну пряму... мля...
показать весь комментарий
31.01.2024 18:48 Ответить
... Князева випустили за заставу в декілька разів зменшену за часи слідства. Зобов"язали здати закордонний паспорт й не знімати браслет з копита
При цьому, нагадує ZN.UA, оскільки Князєв не відсторонений від здійснення правосуддя (поки він сидів у СІЗО, САП не внесла про це подання до ВРП), то він не просто може, а зобов'язаний прийти у Верховний Суд на роботу, щомісяця він отримує суддівську винагороду. Після виходу на роботу на суддю розподіляються справи до розгляду.
Суддя з браслетом оголошуватимек вироки?
показать весь комментарий
31.01.2024 18:37 Ответить
у нас вільна країна!
У нас все можна, що не заборонено))))))
показать весь комментарий
31.01.2024 18:40 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2024 20:04 Ответить
Так і буде. Просто для нього там зроблять нари. Звідти він під чифір буде чинити правосуддя, вєк волі нє відать.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:41 Ответить
Фініш результат 73% тупого зеленого бидла, нема чому дивуватись. Ще ми заплатимо цьому уроду-хабарнику зі своїх податків. Слава Зеленському і його 6 виродкам.
показать весь комментарий
31.01.2024 20:18 Ответить
Тюрми виключно для патріотів та бідних!
показать весь комментарий
31.01.2024 18:39 Ответить
Та звільніть ПАДЛЮКИ вже нарешті Червінського !
показать весь комментарий
31.01.2024 18:39 Ответить
не на часі......
показать весь комментарий
31.01.2024 18:41 Ответить
Нічого, ЧАС і до них прийде.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:54 Ответить
Цього ніколи не зроблять !
І та зграя ще збирається на другий !
Ім зеля потрібний як повітря !!!
показать весь комментарий
31.01.2024 18:59 Ответить
Блать як же вони заїбали 🤬 вибачте за мій французький
показать весь комментарий
31.01.2024 18:41 Ответить
"Ваша взяла - банкуйте!" (с)
показать весь комментарий
31.01.2024 18:42 Ответить
Бідні здаються та виходять з піднятими руками!
показать весь комментарий
31.01.2024 18:43 Ответить
Звідки гроші зін? Може треба теж поцікавитися.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:43 Ответить
Та там же написали-деньги внесли кунаки влюбленного джигита.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:50 Ответить
Наколядували.
показать весь комментарий
31.01.2024 20:14 Ответить
Очередное достижение зевлады
показать весь комментарий
31.01.2024 18:46 Ответить
КПК - портнова, ни одна власть не отменит...так, как для власть имущих и придуман....
показать весь комментарий
31.01.2024 20:08 Ответить
Ну от і пАрЄшалі... Чого в мене таких друзєй немає які можуть десятками лямів за мене поручитись?...
показать весь комментарий
31.01.2024 18:48 Ответить
Я помилився в своїх розрахунках.

Рішення феміди воно таке...
показать весь комментарий
31.01.2024 18:48 Ответить
За таку Україну нам влада пропонує подихати на війні... щоб одні могли і далі красти інші мають гинути в окопах...
показать весь комментарий
31.01.2024 18:49 Ответить
Під вартою сидіти будь-кому, хто не схильний до насильства над людьми, може і не потрібно... Одне шкода! Через рік, максимум півтора, ОЗУ, що править бал в судівсько-адвокатському середовищі, спочатку пристроїть його адвокатом, а потім і до держкормушки поверне.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:54 Ответить
Тобто як це? Якщо не вбив, а тільки вкрав то й в тюрму не потрібно відправляти?
показать весь комментарий
31.01.2024 19:47 Ответить
...тепер гнида звернеться до свого суду і усе бабло відіб'є з відсотками
а Червінський й досі сидить, бо коханий Зєльди дермак на нього обідєлся, ну от чиста бабська помста можливостями свого "папіка"... в них так усе заплутано, хоча й усім зрозуміло хто під ким
показать весь комментарий
31.01.2024 18:54 Ответить
"да здравствует печерский суд, самый гуманный суд в Украине!"
показать весь комментарий
31.01.2024 18:56 Ответить
Львівський суд, з суддями росіянами, нічим не кращий.
показать весь комментарий
31.01.2024 19:31 Ответить
В районних судах, якщо є час і хист спостерігача, ви скоро зрозумієте, що судді і адвокати, які товчуться в цьому суді, це одна сім'я-мафія! Адвокати навіть промову більш-менш звязно складену виголосити не можуть, потреби немає жодної. Вони все з суддею порішають "нехвормально", по-сімейному!
показать весь комментарий
31.01.2024 19:01 Ответить
--За що тебе посадили?
--За хабар!
--а за що випустили?
--ЗА ХАБАР!
показать весь комментарий
31.01.2024 19:04 Ответить
Хабарників-корупціонерів зелена плєсєнь випускає, а героя-розвідника Романа Червінського тримає під вартою і навіть не дає зустрічатися з дружиною і трьома малолітніми дітками.
показать весь комментарий
31.01.2024 19:10 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2024 19:21 Ответить
Ну , а як інакше ???
показать весь комментарий
31.01.2024 19:27 Ответить
На зараз єдиний робочий варіант побороти корупцію це народні месники. Щоб ці виродки боялись виходити на волю. Щоб цих резнікових з князєвими та бакановими знайшли з відрізаними головами. Тоді інші будуть триматись за СІЗО обома руками.
показать весь комментарий
31.01.2024 19:28 Ответить
Долю олександра Музичка нагадати?
показать весь комментарий
31.01.2024 20:18 Ответить
Ну то необачно було з його сторони ходити по судам та за шкірку прокурорів тягати. Всетаки система з 1917-го будувалась.
По тихому починати треба, так щоб ніхто не знав і не бачив.
показать весь комментарий
31.01.2024 20:58 Ответить
"Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини"

© Василь Симоненко
показать весь комментарий
31.01.2024 19:29 Ответить
Він схоже призивного віку...
показать весь комментарий
31.01.2024 19:36 Ответить
Хаааааа)
показать весь комментарий
31.01.2024 19:39 Ответить
або відновиться на посаді + всі виплати включно за час сізо або батальон "монако"
показать весь комментарий
31.01.2024 19:51 Ответить
Честного человека выпустили из застенков . Бугага !
показать весь комментарий
31.01.2024 20:02 Ответить
Тюрма, заборони на автівки, блокування рахунків то тікі для плебса за то що помирати не хочуть. А суддя хай гуляє.

Зробили це разом! (с) Зе
показать весь комментарий
31.01.2024 20:05 Ответить
І щуку знову кинули в річку.
показать весь комментарий
31.01.2024 20:15 Ответить
і лієва через "Шлях" випустіть.
показать весь комментарий
31.01.2024 20:51 Ответить
не дня без зеленошапітовських зашкварів-їм лишилось тільки янека працевлаштувати бо все решта вони вже зробили мразі совкові
показать весь комментарий
31.01.2024 21:06 Ответить
Изі коломийському приготуватися, він наступний на звільнення
показать весь комментарий
31.01.2024 21:52 Ответить
Своих не бросаем?
показать весь комментарий
31.01.2024 22:28 Ответить
 
 