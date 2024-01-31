Князева, за которого внесли залог, выпустили из-под стражи, - САП

Бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, отпустили из-под стражи после внесения 18,16 млн грн залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Решением ВАКС на указанного подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в том числе: не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, сдать на хранение в ГУ ГТС в г. Киеве свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении.

В случае невыполнения обязанностей залог может быть взыскан в доход государства.

В САП напомнили, что решается вопрос об обращении к ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что за Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС.

Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушенииустановленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

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