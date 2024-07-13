Окупанти готують нові підрозділи для атак на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Минулої доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

Як зазначається, з початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 5 ворожих атак.

В ОТУ "Харків" інформують, що війська РФ намагаються провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснюють підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську .

Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

Також повідомляється, що 12 липня на цьому напрямку ворог втратив 112 осіб.

"На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 2 танки, 1 ББМ, 9 12ипня нартсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА. Знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції БПЛА", - йдеться у повідомленні.