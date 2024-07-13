УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4588 відвідувачів онлайн
Новини
5 481 9

Сили оборони вибили ворога із Сотницького Козачка на Харківщині, - Deep State

ЗСУ

Сили оборони вибили росіян з села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deep State.

Ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій на Донеччині.

Тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.

Раніше повідомлялось, що  у Сотницькому Козачку Харківської області тривали заходи з виявлення залишків російської диверсійно-розвідувальної групи та їхньої ліквідації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: масований удар по житловому сектору селища Білий Колодязь, удар по Боровій авіабомбою, загинули люди. ФОТО

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4663)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На добро! На продовження визволення України. Спаси і сохрани.
показати весь коментар
13.07.2024 08:31 Відповісти
Тільки учора думала чи хоч один населений пункт має динаміку на позитив, дякую, що таки попри аналітикам,ЗСУ працює на Перемогу України
показати весь коментар
13.07.2024 08:34 Відповісти
Не один. У Вовчанську наші теж потроху вибивають щурів та збільшують відстань від заводу, де оточена група орків.
показати весь коментар
13.07.2024 11:17 Відповісти
Доя мене Харків і цей напрямок.....коштує дорого. Дякую
показати весь коментар
14.07.2024 09:04 Відповісти
Для мене теж не чужий, сусідко! Навзаєм!
показати весь коментар
14.07.2024 14:31 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 08:37 Відповісти
Тело отдали согласно Женевским конвециям.Какие претензии к комбатантам?
показати весь коментар
13.07.2024 10:10 Відповісти
Шана та подяка неймовірним ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.07.2024 10:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
13.07.2024 10:22 Відповісти
 
 