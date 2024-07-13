Сили оборони вибили ворога із Сотницького Козачка на Харківщині, - Deep State
Сили оборони вибили росіян з села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deep State.
Ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій на Донеччині.
Тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.
Раніше повідомлялось, що у Сотницькому Козачку Харківської області тривали заходи з виявлення залишків російської диверсійно-розвідувальної групи та їхньої ліквідації.
MsSkifia
Валентина Саюн
mb cat
Валентина Саюн
mb cat
саша паламарчук
олег иванов
Isolda Peres
Чайка Київ
