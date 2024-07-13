Сили оборони вибили ворога із Сотницького Козачка на Харківщині, - Deep State

Сили оборони вибили росіян з села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deep State.

Ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій на Донеччині.

Тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.

Раніше повідомлялось, що у Сотницькому Козачку Харківської області тривали заходи з виявлення залишків російської диверсійно-розвідувальної групи та їхньої ліквідації.

