Доба на Харківщині: масований удар по житловому сектору селища Білий Колодязь, удар по Боровій авіабомбою, загинули люди. ФОТО

Росіяни масовано ударили КАБами по житловому району на Харківщині та завдали удари авіабомбою по Боровій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора ввечері, 11 липня, ворожа авіація завдала авіаудару по житловому сектору селища Білий Колодязь Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки. Загинули троє цивільних людей, поранені ще вісім цивільних громадян.

Загалом же росіяни протягом доби завдали щонайменше шість авіаударів керованими авіабомбами по цьому населеному пункту.







У селищі Борова Харківської області окупанти застосували важку авіабомбу ФАБ-1500. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 приватних будинків, гаражі, автомобілі, господарчі споруди. В результаті авіаційного удару постраждали чотири людини: двоє чоловіків віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 й 70 років. У всіх потерпілих — гостра реакція на стрес.

Також удару авіабомбою ФАБ-500 росіяни завдали по селу Глушківка. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено приватне підприємство. Зазнали поранень четверо цивільних чоловіків.

Російські військові завдали два удари УМПБ Д-30 СН по с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватних будинки.

З РСЗВ росіяни обстріляли Слатине, пошкоджено три приватних будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли сільгосппідприємство на Харківщині: поранено чотирьох працівників. ФОТОрепортаж